“Gravava vídeos cantando em casa”, lembra Budah sobre Jorja Smith antes de abrir show em SP

A cantora e compositora capixaba Budah será a atração responsável pela abertura do show da cantora britânica Jorja Smith em São Paulo. O evento acontece nesta sexta-feira, dia 30 de outubro. Para aquecer o público, Budah levará ao palco o repertório do projeto FREQUÊNCIA LUNAR, trabalho que alcançou projeção internacional ao receber a indicação ao Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Música Urbana em Língua Portuguesa.
Em entrevista exclusiva ao HZ, Budah celebrou a oportunidade e ressaltou a importância da artista internacional em sua formação musical:
A Jorja, inclusive, é uma pessoa que eu, gravava vídeos cantando em casa. Quando eu comecei a cantar, ela sempre foi uma referência para mim internacional de R&B, de rima, de canto, de voz, de vestimenta, de tudo
Budah, cantora e compositora.
"É um sonho se realizando, poder estar lá junto com ela no mesmo dia. Acho que tem tudo a ver eu abrir o show dela. Acho que as pessoas vão ser bem felizes além de mim nesse dia", completou a cantora.
Além da apresentação solo na capital paulista, a cantora e compositora britânica Jorja Smith desembarca no país para cantar nos festivais Rock the Mountain, em Petrópolis (Rio de Janeiro), e Afropunk Brasil, em Salvador (Bahia).
Jorja sobe ao palco para apresentar, pela primeira vez no Brasil, as músicas de What Are the Odds, álbum que foi lançado em agosto. Produzido integralmente por P2J, parceiro da cantora desde Falling or Flying (2023), o disco reúne 12 faixas e amplia a pesquisa sonora da artista ao explorar referências do UK garage, grime e house, sem abrir mão da identidade que consolidou sua trajetória.
*Este conteúdo foi produzido por Patrick Mizrahi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Felipe Khoury