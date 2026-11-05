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Arthur Aguiar aparece com Thiago Nigro, marido de Maíra Cardi, após polêmicas

Ator compartilha foto ao lado do empresário após voltar a segui-lo nas redes; ambos já estiveram no centro de especulações envolvendo a situação financeira do ex-BBB
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 15:27

Arthur Aguiar (à esquerda) posa ao lado de Thiago Nigro nas redes sociais
Arthur Aguiar (à esquerda) posa ao lado de Thiago Nigro nas redes sociais Reprodução Instagram @arthuraguiar
Arthur Aguiar, 37, surpreendeu os seguidores ao compartilhar uma foto ao lado de Thiago Nigro, 35, atual marido de sua ex-mulher, Maíra Cardi, 43.
O registro foi publicado em um escritório e chamou a atenção por mostrar uma aproximação entre o ator e o empresário, conhecido como Primo Rico. "Tem coisas que Deus faz questão de deixar claro que foi Ele que fez", escreveu Arthur na legenda. A imagem também foi compartilhada por Nigro.
A aparição acontece após os dois voltarem a se seguir no Instagram e de uma série de especulações sobre uma possível ajuda financeira de Thiago ao ator. Arthur, que enfrentou recentemente questões judiciais relacionadas a dívidas, demonstrou irritação com os comentários que associavam a reaproximação a interesses financeiros.
Na ocasião, Thiago também saiu em defesa do ator e pediu que as pessoas reconhecessem o mérito dele na resolução dos próprios problemas. Recentemente, o ator virou alvo de uma ação de despejo envolvendo mais de R$ 166 mil em dívidas de aluguel de um apartamento em São Paulo.
A relação entre Arthur e Maíra também já foi marcada por discussões públicas envolvendo a criação de Sophia, hoje com 8 anos. Um dos episódios de maior repercussão ocorreu em julho de 2024, quando um vídeo da menina viralizou nas redes sociais.
Nas imagens, ela chamava de "celular de pobre" o aparelho de um cozinheiro que trabalhava na casa do pai. A gravação provocou uma troca de acusações entre os ex-companheiros. Maíra afirmou que a filha voltava da casa de Arthur com comportamentos diferentes e criticou a educação dada pelo ator. Ele disse que não ensinou a menina a fazer comentários daquele tipo.
Outra divergência veio à tona em outubro de 2024, durante a comemoração do aniversário de Sophia. Arthur disse que não havia sido convidado para a festa organizada por Maíra. A influenciadora disse que entendeu que o ex-marido faria uma comemoração própria para a menina e, por isso, organizou a dela separadamente.
Na ocasião, ela também publicou uma declaração a Thiago, agradecendo por sua participação na rotina da menina e afirmando que o empresário pagava as despesas de toda a família, incluindo as da v enteada. A manifestação foi interpretada como uma indireta ao ator.
Arthur e Maíra se separaram em 2022. A influenciadora iniciou o relacionamento com Thiago Nigro em 2023, e os dois se casaram no mesmo ano. Em 2025, tiveram uma filha, Eloah.

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