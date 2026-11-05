Arthur Aguiar aparece com Thiago Nigro, marido de Maíra Cardi, após polêmicas

Arthur Aguiar, 37, surpreendeu os seguidores ao compartilhar uma foto ao lado de Thiago Nigro, 35, atual marido de sua ex-mulher, Maíra Cardi, 43.

O registro foi publicado em um escritório e chamou a atenção por mostrar uma aproximação entre o ator e o empresário, conhecido como Primo Rico. "Tem coisas que Deus faz questão de deixar claro que foi Ele que fez", escreveu Arthur na legenda. A imagem também foi compartilhada por Nigro.

A aparição acontece após os dois voltarem a se seguir no Instagram e de uma série de especulações sobre uma possível ajuda financeira de Thiago ao ator. Arthur, que enfrentou recentemente questões judiciais relacionadas a dívidas, demonstrou irritação com os comentários que associavam a reaproximação a interesses financeiros.

Na ocasião, Thiago também saiu em defesa do ator e pediu que as pessoas reconhecessem o mérito dele na resolução dos próprios problemas. Recentemente, o ator virou alvo de uma ação de despejo envolvendo mais de R$ 166 mil em dívidas de aluguel de um apartamento em São Paulo.

A relação entre Arthur e Maíra também já foi marcada por discussões públicas envolvendo a criação de Sophia, hoje com 8 anos. Um dos episódios de maior repercussão ocorreu em julho de 2024, quando um vídeo da menina viralizou nas redes sociais.

Nas imagens, ela chamava de "celular de pobre" o aparelho de um cozinheiro que trabalhava na casa do pai. A gravação provocou uma troca de acusações entre os ex-companheiros. Maíra afirmou que a filha voltava da casa de Arthur com comportamentos diferentes e criticou a educação dada pelo ator. Ele disse que não ensinou a menina a fazer comentários daquele tipo.

Outra divergência veio à tona em outubro de 2024, durante a comemoração do aniversário de Sophia. Arthur disse que não havia sido convidado para a festa organizada por Maíra. A influenciadora disse que entendeu que o ex-marido faria uma comemoração própria para a menina e, por isso, organizou a dela separadamente.

Na ocasião, ela também publicou uma declaração a Thiago, agradecendo por sua participação na rotina da menina e afirmando que o empresário pagava as despesas de toda a família, incluindo as da v enteada. A manifestação foi interpretada como uma indireta ao ator.