Fest Gastronomia, Silva, Arnaldo Antunes, Bruno e Marrone e Diogo Nogueira agitam o fim de semana no ES

A dupla Bruno & Marrone está de volta ao Espírito Santo nesta sexta-feira (6). Desta vez, os sertanejos se apresentam no Café de La Musique, em Vila Velha, em um formato diferente dos grandes shows realizados pelo país.





A programação começa às 20h e terá estrutura com mesas, lounges, deck e camarote com open bar. O line-up também conta com Léo Lima e outras atrações.





O Festival Movimento Cidade chega à nona edição com o tema Eclipse e programação gratuita nesta sexta-feira (6) e no sábado (7). As apresentações serão divididas entre o Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, e o Centro Cultural Carmélia, em Vitória.





Entre os destaques da sexta-feira estão Céu, que celebra os 20 anos de seu álbum de estreia, e Otto, com uma apresentação especial em comemoração aos 25 anos de Condom Black.





No sábado, o público poderá conferir Silva, com o show Silva canta / canta Silva, além de um encontro musical entre Ana Frango Elétrico e Arnaldo Antunes.