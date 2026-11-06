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Fest Gastronomia, Silva, Arnaldo Antunes, Bruno e Marrone e Diogo Nogueira agitam o fim de semana no ES

Vintage Culture, MC Ryan SP, Gregório Duvivier e Eclipse, do Festival Movimento Cidade, também estão entre as atrações que movimentam a Grande Vitória, com opções gratuitas e pagas
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 06 de Novembro de 2026 às 11:18

Fest Gastronomia, Silva e Bruno e Marrone agitam o ES neste fim de semana
Fest Gastronomia, Silva e Bruno e Marrone agitam o ES neste fim de semana Vitor Jubini; Reprodução/Instagram @silva; @brunoemarrone

O fim de semana promete ser movimentado na Grande Vitória, com uma programação que passeia por diferentes estilos musicais, gastronomia, teatro e cultura. Entre os destaques estão o Fest Gastronomia, que reúne restaurantes, shows e atividades para toda a família, e apresentações de nomes conhecidos da música brasileira, como Silva, Diogo Nogueira e Bruno & Marrone.


Para quem gosta de música eletrônica, o DJ Vintage Culture também desembarca em Vila Velha neste sábado (7). Já os fãs de rap e funk poderão curtir MC Ryan SP, enquanto o Festival Movimento Cidade ocupa dois espaços culturais da região com shows gratuitos.

Confira a programação completa do fim de semana clicando em "Ver Agenda"
Fest Gastronomia reúne sabores e música no Shopping Vitória

O Fest Gastronomia chega à quarta edição com uma programação especial na Arena SV, a tenda de eventos do Shopping Vitória, na Enseada do Suá. De sexta-feira (6) a domingo (8), o evento reúne restaurantes, food trucks, aulas-show com chefs renomados, shows, atrações para as crianças e muito mais.


Quando: sexta (6), das 17h às 21h; sábado (7) e domingo (8), das 12h às 21h

Onde: Arena SV, Shopping Vitória

Entrada: gratuita

Sexta (06) tem Bruno e Marrone e Eclipse (Movimento Cidade)

A dupla Bruno & Marrone está de volta ao Espírito Santo nesta sexta-feira (6). Desta vez, os sertanejos se apresentam no Café de La Musique, em Vila Velha, em um formato diferente dos grandes shows realizados pelo país.


A programação começa às 20h e terá estrutura com mesas, lounges, deck e camarote com open bar. O line-up também conta com Léo Lima e outras atrações.


O Festival Movimento Cidade chega à nona edição com o tema Eclipse e programação gratuita nesta sexta-feira (6) e no sábado (7). As apresentações serão divididas entre o Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, e o Centro Cultural Carmélia, em Vitória.


Entre os destaques da sexta-feira estão Céu, que celebra os 20 anos de seu álbum de estreia, e Otto, com uma apresentação especial em comemoração aos 25 anos de Condom Black.


No sábado, o público poderá conferir Silva, com o show Silva canta / canta Silva, além de um encontro musical entre Ana Frango Elétrico e Arnaldo Antunes.

Funk e música eletrônica agitam o sábado (7)
Dez anos após sua última apresentação no município, o DJ e produtor Vintage Culture está de volta a Vila Velha.
Dez anos após sua última apresentação no município, o DJ e produtor Vintage Culture está de volta a Vila Velha. Reprodução/Instagram/@vintageculture

Além da programação do Movimento Cidade que se estende até dia 7, o sábado também será de funk em Vila Velha. MC Ryan SP é a atração nacional de uma programação que começa às 10h, no Café de La Musique, em Itaparica. O evento terá ainda apresentações dos DJs KN de Vila Velha, JV de VV e 2L de Vila Velha.


Dez anos depois de sua última apresentação na cidade, o DJ e produtor brasileiro Vintage Culture volta a Vila Velha neste sábado (7). Um dos nomes de destaque da música eletrônica internacional, ele será a principal atração de um evento no estacionamento do Shopping Vila Velha. Com abertura dos portões às 15h, a festa promete atravessar o pôr do sol e seguir noite adentro.

Sábado também tem samba com Diogo Nogueira e teatro com Gregório Duvivier 

O sambista Diogo Nogueira desembarca na capital capixaba neste sábado (7) com a turnê comemorativa de seus 20 anos de carreira. O show será realizado no Espaço Patrick Ribeiro e promete revisitar momentos marcantes da trajetória do artista, com sucessos que conquistaram o público ao longo de duas décadas.


Para quem prefere teatro, Gregório Duvivier apresenta o espetáculo O Céu da Língua, no Teatro da Ufes, em Goiabeiras, Vitória. No monólogo cômico, o ator e escritor explora a relação entre linguagem e poesia e convida o público a perceber como a poesia está presente nas situações mais cotidianas. A proposta é transformar um assunto que pode parecer complicado em uma experiência divertida. As apresentações acontecem até sábado (7), às 19h.

Festa da Banana movimenta a zona rural de Cariacica no domingo (08)

A 12ª Festa da Banana continua neste domingo (8), na comunidade de Cachoeirinha, na zona rural de Cariacica, com programação gratuita para toda a família. Entre as atrações estão o concurso de Culinária Criativa da Banana, as Olimpíadas da Banana, o tradicional Tombo do Doce de Banana e shows musicais.


As atividades começam às 9h, com uma missa solene na igreja da comunidade. Às 10h, o evento abre ao público. A programação inclui ainda espaço kids e apresentações de Acustic Family, Kadu Vieira e Henrique e Gabriel. O tradicional Tombo do Doce de Banana está marcado para as 14h30.

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