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Previsão Climática

Temperaturas devem ficar acima da média no Espírito Santo até janeiro de 2027

Projeção indica maior probabilidade de calor acima do normal no Estado e em quase todo o país. Previsão considera os meses de novembro e dezembro de 2026 e janeiro de 2027

Publicado em 06 de Novembro de 2026 às 10:45

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

06 nov 2026 às 10:45
Temperaturas devem ficar acima da média no Espírito Santo até janeiro de 2027
Temperaturas devem ficar acima da média no Espírito Santo até janeiro de 2027 Inpe

O Espírito Santo deve registrar temperaturas acima da média histórica nos próximos três meses. É o que aponta a previsão climática divulgada na quinta edição do Painel El Niño 2026-2027, que apresenta as condições esperadas para novembro e dezembro de 2026 e janeiro do ano que vem.


O levantamento indica maior probabilidade de temperaturas acima da faixa normal climatológica em quase todo o Brasil, incluindo o Sudeste. O cenário é associado à influência do El Niño, fenômeno caracterizado pelo aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial.


A previsão foi elaborada pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC/INPE), em parceria com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME).


De acordo com o boletim, o El Niño deve continuar até, pelo menos, o primeiro trimestre de 2027, com intensidade forte a muito forte. Para o trimestre entre novembro e janeiro, a previsão aponta a ocorrência de um episódio muito forte do fenômeno.


Além das temperaturas elevadas, o boletim aponta possibilidade de chuvas acima da média em parte do Sudeste, embora a distribuição não seja uniforme. No Espírito Santo, a previsão agrometeorológica chama atenção para uma condição diferente no norte do Estado, onde a persistência de menor disponibilidade hídrica poderá prejudicar culturas agrícolas, provocar queda de frutos e reduzir o tamanho dos grãos do café conilon, além de aumentar a necessidade de irrigação.


O documento ressalta que os efeitos do El Niño podem influenciar os padrões de chuva e temperatura mesmo com o enfraquecimento gradual do fenômeno nos meses seguintes.

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