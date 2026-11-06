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Renata Rasseli

Chef Juarez Campos recebe para jantar em homenagem aos 50 anos da TV Gazeta

Comentarista da CBN Vitória, o chef recebeu o presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, diretores, gerentes e jornalistas da empresa, nesta quinta-feira (05), na Casa do Chef, em Vitória

Publicado em 06 de Novembro de 2026 às 10:40

Publicado em 

06 nov 2026 às 10:40
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Equipe da Rede Gazeta no jantar em homenagem aos 50 anos da TV Gazeta
 Bruno Araújo, Carlos Gonzaga, Dudu Lindenberg, Helder Luciano, o chef Juarez Campos, o presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, Bruno Dalvi, Geraldo Nascimento, Carla Sobreira, Gabriel Moura, Lethicia Ribeiro, Elaine Silva, Fernanda Queiroz, Mariana Perini, Maria Helena Vargas, Renata Rasseli e Mariana Lindenberg: festejando os 50 anos da TV Gazeta em jantar na Casa do Chef Juarez, nesta quinta-feira (05). Renata Rasseli

Um dos chefs mais festejados do ES e o maior divulgador da gastronomia capixaba pelo Brasil, Juarez Campos recebeu o presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, e um grupo de diretores, gerentes e jornalistas da empresa para um jantar em homenagem aos 50 anos da TV Gazeta, nesta quinta-feira (05), na Casa do Chef.

No menu, os fingers foods do chef, brandade de bacalhau com salada, croutons e tapenade (entrada), risoto de linguiça com cogumelos silvestres e azeite de ervas frescas (primeiro prato), filé recheado de brie, vinho branco e ervas com mousseline de batatas trufado (prato principal) e o famoso pudim de Grana Padano, de sobremesa. 

O clima festivo da equipe da Gazeta e os "causos" do chef Juarez sobre o papel da Rede Gazeta para o desenvovimento da gastronomia capixaba, com pitadas de dicas de restaurantes do ES e do mundo e receitas deram o tom da noite. 

A Rede Gazeta foi muito importante para o desenvolvimento da gastronomia capixaba. O suplemento Prazer&Cia e a Revista.Ag da edição impressa incentivaram a profissionalização do mercado, e todo esse trabalho continua sendo valorizado na edição digital, pela Evelize Calmon, editora de gastronomia. Sou muito feliz em ser comentarista da CBN há 17 anos, divulgando receitas na rádio. A família Lindenberg e a Gazeta fazem parte da minha história e do restaurante Oriundi

Juarez Campos Chef e anfitrião do jantar em homenagem aos 50 anos da TV Gazeta

Vivemos um ano de grandes emoções e lembranças com o aniversário de 50 anos da TV e é muito bom saber que nosso trabalho repercute na vida dos capixabas. Agradeço ao chef Juarez por nos presentear com uma noite tão agradável neste ano tão importante para minha família e para Gazeta

Café Lindenberg Presidente da Rede Gazeta

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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