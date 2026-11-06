Chef Juarez Campos recebe para jantar em homenagem aos 50 anos da TV Gazeta

Um dos chefs mais festejados do ES e o maior divulgador da gastronomia capixaba pelo Brasil, Juarez Campos recebeu o presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, e um grupo de diretores, gerentes e jornalistas da empresa para um jantar em homenagem aos 50 anos da TV Gazeta, nesta quinta-feira (05), na Casa do Chef.



No menu, os fingers foods do chef, brandade de bacalhau com salada, croutons e tapenade (entrada), risoto de linguiça com cogumelos silvestres e azeite de ervas frescas (primeiro prato), filé recheado de brie, vinho branco e ervas com mousseline de batatas trufado (prato principal) e o famoso pudim de Grana Padano, de sobremesa.



O clima festivo da equipe da Gazeta e os "causos" do chef Juarez sobre o papel da Rede Gazeta para o desenvovimento da gastronomia capixaba, com pitadas de dicas de restaurantes do ES e do mundo e receitas deram o tom da noite.