Chef Juarez Campos recebe para jantar em homenagem aos 50 anos da TV Gazeta

Um dos chefs mais festejados do ES e o maior divulgador da gastronomia capixaba pelo Brasil, Juarez Campos recebeu o presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, e um grupo de diretores, gerentes e jornalistas da empresa para um jantar em homenagem aos 50 anos da TV Gazeta, nesta quinta-feira (05), na Casa do Chef.
No menu, os fingers foods do chef, brandade de bacalhau com salada, croutons e tapenade (entrada), risoto de linguiça com cogumelos silvestres e azeite de ervas frescas (primeiro prato), filé recheado de brie, vinho branco e ervas com mousseline de batatas trufado (prato principal) e o famoso pudim de Grana Padano, de sobremesa.
O clima festivo da equipe da Gazeta e os "causos" do chef Juarez sobre o papel da Rede Gazeta para o desenvovimento da gastronomia capixaba, com pitadas de dicas de restaurantes do ES e do mundo e receitas deram o tom da noite.
A Rede Gazeta foi muito importante para o desenvolvimento da gastronomia capixaba. O suplemento Prazer&Cia e a Revista.Ag da edição impressa incentivaram a profissionalização do mercado, e todo esse trabalho continua sendo valorizado na edição digital, pela Evelize Calmon, editora de gastronomia. Sou muito feliz em ser comentarista da CBN há 17 anos, divulgando receitas na rádio. A família Lindenberg e a Gazeta fazem parte da minha história e do restaurante Oriundi
Juarez Campos Chef e anfitrião do jantar em homenagem aos 50 anos da TV Gazeta
Vivemos um ano de grandes emoções e lembranças com o aniversário de 50 anos da TV e é muito bom saber que nosso trabalho repercute na vida dos capixabas. Agradeço ao chef Juarez por nos presentear com uma noite tão agradável neste ano tão importante para minha família e para Gazeta
Café Lindenberg Presidente da Rede Gazeta