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Violência

Mulher tem nariz fraturado após comentário sobre eleição em bar de Vila Velha

Administradora de 43 anos afirma que foi atacada pelas costas após discussão em estabelecimento de Itapuã; vítima diz que teme encontrar o agressor, que mora no mesmo bairro

Publicado em 04 de Novembro de 2026 às 13:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2026 às 13:43
Administradora teve fratura no nariz após ser agredida por cliente de bar em Itapuã
Administradora teve fratura no nariz após ser agredida por cliente de bar em Itapuã Crédito: Roberto Pratti

Uma administradora de 43 anos foi agredida com socos e teve o nariz fraturado após fazer um comentário comemorando o resultado das eleições presidenciais em um bar no bairro Itapuã, em Vila VelhaSegundo a vítima, o homem suspeito de cometer as agressões seria um policial militar. O caso aconteceu na última segunda-feira (2).


Em entrevista à TV Gazeta, a mulher contou que estava no bar com a mãe e uma amiga. O suspeito estava em uma mesa com outras mulheres. Inicialmente, houve um desentendimento entre a administradora e o grupo. Em seguida, o homem se levantou e a atacou pelas costas.


“Partiu para cima de mim com vários socos na minha face. Falaram que em um momento eu desacordei, mesmo assim ele me jogou contra o vidro do estabelecimento e continuou agredindo, ninguém fazendo nada, inclusive o dono do estabelecimento. Quando eu acordei, meu rosto estava todo ensanguentado”, disse a vítima. 

Marcas das agressões também ficaram nos olhos da vítima
Marcas das agressões também ficaram nos olhos da vítima Crédito: Roberto Pratti

A Polícia Militar foi acionada e levou a mulher ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria. Uma tomografia confirmou a fratura no nariz. Ela ainda passará por avaliação médica para verificar se as agressões provocaram alguma lesão nos olhos, já que tem problema de visão.


"Eu tenho glaucoma avançado em ambas as visões, inclusive tenho um dreno no olho direito, até vou fazer os exames para ver se não teve nenhuma lesão. Essa doença pode me levar até à cegueira irreversível", disse.


Segundo o boletim de ocorrência, após as agressões, o homem entrou no prédio onde mora, a cerca de 100 metros do bar, e se recusou a descer quando os policiais tocaram o interfone. A administradora afirmou que está com medida protetiva, mas teme encontrar o suspeito, que, segundo ela, mora no mesmo bairro.

Estou me sentindo muito magoada, envergonhada. Estou com medida protetiva, mas fico com receio, porque ele mora no mesmo bairro que eu

X Administradora agredida

O advogado da vítima, Flávio Fabiano, afirmou que está tomando providências para responsabilizar o suspeito e outras pessoas envolvidas.


“Ele agiu de forma violenta contra uma mulher que nem sabia de onde ele estava vindo, porque ele a agrediu pelas costas e só cessou a violência porque foi impedido por terceiros (de outro bar). Caso contrário, ele teria consumado o intento, que era matar a vítima”, declarou Flávio Fabiano. 


*Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta

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