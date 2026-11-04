Quer ganhar massa muscular? Veja 5 saladas com proteínas vegetais para o almoço

Distribua os pedaços de abóbora cabotiá em uma assadeira e tempere com metade do azeite, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 25 minutos, virando os pedaços na metade do tempo, até ficarem macios e levemente dourados. Enquanto isso, cozinhe o edamame em água fervente por aproximadamente 5 minutos. Escorra e reserve. Em uma frigideira, doure as sementes de girassol em fogo baixo por alguns minutos, mexendo para evitar que queimem. Distribua as folhas de alface em uma travessa e acrescente a abóbora assada e o edamame. Misture o restante do azeite com o suco de limão e regue a salada. Finalize com as sementes de girassol e sirva em seguida.