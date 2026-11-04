A dois meses para entrega de parque urbano, Vila Velha só fez 30% da obra

O Parque Municipal Urbano Sítio Batalha, que fica no centro de Vila Velha, deve ser concluído até janeiro de 2027. É mais um atraso para uma obra que teve a data de entrega atualizada pela quarta vez. Mesmo estendendo por mais 60 dias o prazo de conclusão, pouco mais de 30% dos trabalhos foram realizados, segundo o site do portal de obras do município.





Iniciada em outubro de 2022, a obra era para ser concluída em outubro de 2023, mas teve o prazo alterado para março de 2024 e, depois, para abril de 2025. Na véspera da inauguração, a Prefeitura de Vila Velha rompeu o contrato com a antiga empreiteira e iniciou nova licitação, com a obra sendo retomada em novembro de 2025.