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A dois meses para entrega de parque urbano, Vila Velha só fez 30% da obra

Iniciada em 2022, construção do Sítio Batalha já teve o cronograma alterado quatro vezes; prefeitura atribui parte do atraso às chuvas

Publicado em 04 de Novembro de 2026 às 14:09

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

04 nov 2026 às 14:09
Parque Urbano Sítio Batalha
Prefeitura de Vila Velha divulgou novo projeto do Parque Urbano Sítio Batalha em outubro de 2021, há cinco anos. Obra ainda não foi finalizada. Divulgação/Prefeitura de Vila Velha

O Parque Municipal Urbano Sítio Batalha, que fica no centro de Vila Velha, deve ser concluído até janeiro de 2027. É mais um atraso para uma obra que teve a data de entrega atualizada pela quarta vez. Mesmo estendendo por mais 60 dias o prazo de conclusão, pouco mais de 30% dos trabalhos foram realizados, segundo o site do portal de obras do município.


Iniciada em outubro de 2022, a obra era para ser concluída em outubro de 2023, mas teve o prazo alterado para março de 2024 e, depois, para abril de 2025. Na véspera da inauguração, a Prefeitura de Vila Velha rompeu o contrato com a antiga empreiteira e iniciou nova licitação, com a obra sendo retomada em novembro de 2025. 

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O prazo estipulado pelo segundo contrato de construção do parque urbano é de 360 dias (12 meses). Porém a prefeitura divulgou que prevê concluir essas obras em janeiro de 2027, o que garante o aditivo de mais dois meses (60 dias) para a execução das obras.


Juntando os 29 meses do primeiro contrato, com os 14 meses do segundo, as obras do Parque Municipal Urbano Sítio Batalha vão durar, até o momento, 43 meses — ou 1.290 dias. São mais de três anos e meio de obras, prazo três vezes maior que o previsto inicialmente.

Projeto do Parque Urbano Sítio Batalha, em Vila Velha
Projeto do Parque Urbano Sítio Batalha, em Vila Velha PMVV/Divulgação

Segundo a Secretaria de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha, as chuvas registradas, principalmente, em setembro prejudicaram o ritmo dos trabalhos. Atualmente, a empreiteira está realizando os serviços na parte interna das edificações que integram as obras do parque, a exemplo do Centro Cultural e de algumas estruturas de apoio.


As próximas semanas incluem ainda a conclusão das trilhas, dos acessos e do estacionamento, além de outros serviços externos, que dependem das condições climáticas.

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