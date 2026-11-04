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360 dias afastado

Diego Souza é suspenso por um ano por uso de licença falsa de treinador

Ex-jogador foi anunciado como técnico do Joinville em agosto

Publicado em 04 de Novembro de 2026 às 14:17

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 nov 2026 às 14:17
Diego Souza é suspenso por um ano por uso de licença falsa de treinador
Diego Souza é suspenso por um ano por uso de licença falsa de treinador JEC Play/Reprodução
Diego Souza foi suspenso por 360 dias, sob a acusação de ter usado documento falsificado para obter licença de treinador. Ele foi julgado nesta terça-feira (3) pela 1ª Comissão Disciplinar do TJD-SC (Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina) e recebeu ainda de R$ 20 mil, em decisão unânime.
O ex-jogador foi anunciado como técnico do Joinville em agosto. O caso é um desdobramento da investigação sobre a comercialização de licenças falsas de treinadores envolvendo o ex-jogador argentino Alejandro Mancuso.
Durante o julgamento, Diego Souza chorou bastante. Ele disse ter sido vítima de um golpe.
Procurado, o Joinville informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que Diego Souza continuará no dia a dia do clube. A equipe será comandada pelo auxiliar Raphael Bahia durante o andamento do caso.
Cabe recurso no Pleno do TJD-SC, e o caso ainda pode subir ao STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).
Segundo a denúncia do TJD-SC, a ATFA (Associação de Técnicos do Futebol Argentino) informou oficialmente à CBF que Diego Souza não possui registro acadêmico na entidade referente ao curso indicado em seu diploma, supostamente emitido em dezembro de 2023.
A ATFA também identificou uma inconsistência entre a data do documento e a assinatura do secretário-geral. A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), por sua vez, informou que não encontrou registro de licença em nome do treinador.
A Procuradoria do TJD-SC sustenta que esses elementos indicam possível falsidade documental e destaca que Diego Souza apresentou pessoalmente a documentação ao Joinville, que a utilizou para solicitar seu registro profissional.
O treinador afirma que foi vítima de um golpe. Ele diz que adquiriu a licença por intermédio de Alejandro Mancuso e que acreditava na autenticidade da documentação.
A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) cancelou o registro profissional de Diego Souza. Posteriormente, o TJD-SC determinou sua suspensão preventiva por 30 dias, impedindo sua presença nos estádios durante o período. Agora, determinou a suspensão de um ano.
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