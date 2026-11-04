Diego Souza é suspenso por um ano por uso de licença falsa de treinador

Diego Souza foi suspenso por 360 dias, sob a acusação de ter usado documento falsificado para obter licença de treinador. Ele foi julgado nesta terça-feira (3) pela 1ª Comissão Disciplinar do TJD-SC (Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina) e recebeu ainda de R$ 20 mil, em decisão unânime.

O ex-jogador foi anunciado como técnico do Joinville em agosto. O caso é um desdobramento da investigação sobre a comercialização de licenças falsas de treinadores envolvendo o ex-jogador argentino Alejandro Mancuso.

Durante o julgamento, Diego Souza chorou bastante. Ele disse ter sido vítima de um golpe.

Procurado, o Joinville informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que Diego Souza continuará no dia a dia do clube. A equipe será comandada pelo auxiliar Raphael Bahia durante o andamento do caso.

Cabe recurso no Pleno do TJD-SC, e o caso ainda pode subir ao STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).

Segundo a denúncia do TJD-SC, a ATFA (Associação de Técnicos do Futebol Argentino) informou oficialmente à CBF que Diego Souza não possui registro acadêmico na entidade referente ao curso indicado em seu diploma, supostamente emitido em dezembro de 2023.

A ATFA também identificou uma inconsistência entre a data do documento e a assinatura do secretário-geral. A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), por sua vez, informou que não encontrou registro de licença em nome do treinador.

A Procuradoria do TJD-SC sustenta que esses elementos indicam possível falsidade documental e destaca que Diego Souza apresentou pessoalmente a documentação ao Joinville, que a utilizou para solicitar seu registro profissional.

O treinador afirma que foi vítima de um golpe. Ele diz que adquiriu a licença por intermédio de Alejandro Mancuso e que acreditava na autenticidade da documentação.