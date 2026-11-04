A cidade do ES onde existem 328 galinhas e perus para cada habitante

Conhecida nacionalmente como capital do ovo, Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, também lidera o ranking de produção de galináceos (galinhas e perus) do Estado. São 328 aves para cada habitante: o município tem 15.067.090 animais e uma população de 45.975 moradores.
No Espírito Santo todo, são 16.965.072 cabeças para uma população de pouco mais de 4 milhões de pessoas, ou seja: 4,2 galinhas e perus para cada morador. Os dados são da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2025 (os mais recentes disponibilizados).
Dfinição
O que são galináceos?
São aves da espécie Gallus gallus, que inclui galinhas poedeiras (fêmeas para ovos), frangos de corte (destinados à produção de carne), galos e frangas.
Reconhecida nacionalmente como a capital do ovo, a cidade é protagonista na pecuária brasileira no setor de avicultura. Em 2025, apenas Santa Maria de Jetibá representava 89% da produção de aves no Estado.
No ranking estadual, aparecem outros municípios da Região Serrana entre os maiores produtores. É o caso de Santa Leopoldina, com 24 aves para cada habitante. Sua população é composta por 13.950 moradores e 340.115 galináceos.
Em seguida, está Santa Teresa com uma proporção de 16 galináceos por habitante: o município registra 383.746 animais e 23.977 moradores. Logo depois, Domingos Martins revela 363.957 galináceos para 38.498 residentes, uma proporção de nove aves por habitante.
Depois, Venda Nova do Imigrante encerra o top 5. A cidade tem sete galináceos por habitante: são 170.714 animais para 25.630 moradores.
Na Região Metropolitana de Vitória, Guarapari é o município com o maior número de galináceos entre as sete cidades da região. São 16.060 aves para uma população de 137.659 habitantes, o equivalente a cerca de 46% dos 34.528 galináceos contabilizados.
Vitória, com 343.935 habitantes, tem o menor número de aves: apenas 139, menos de 1% do total.
Entre os outros municípios, Viana tem 5.110 galináceos para uma população de 79.611 habitantes, o equivalente a 15% do total de aves da região. Já na Serra, município mais populoso entre os listados, com 586.901 moradores, há 4.932 galináceos, o equivalente a 14% do total.
Vila Velha, por sua vez, registra 3.963 aves para uma população de 510.512 pessoas, aproximadamente 11% dos galináceos da Grande Vitória.
Encerrando o ranking, em Cariacica, são 2.384 galináceos para 376.914 habitantes, cerca de 7% das aves contabilizadas na região. Por último, Fundão tem 1.940 galináceos para 18.941 moradores, o que representa cerca de 6% do total.
População de galináceos x moradores
|Cidade
|Galinhas e perus
|População
|Santa Maria de Jetibá
|15.067.090
|45.975
|Santa Teresa
|383.746
|23.977
|Domingos Martins
|363.957
|38.498
|Santa Leopoldina
|340.115
|13.950
|Venda Nova do Imigrante
|170.714
|25.630
|Marechal Floriano
|98.342
|19.159
|Itarana
|45.000
|10.997
|Conceição do Castelo
|42.829
|12.475
|Muniz Freire
|40.732
|18.806
|Nova Venécia
|27.417
|52.531
|Linhares
|22.254
|185.621
|Alegre
|21.321
|30.693
|Afonso Cláudio
|19.442
|32.479
|Alfredo Chaves
|16.100
|14.376
|Guarapari
|16.060
|137.659
|Castelo
|15.587
|39.747
|Cachoeiro de Itapemirim
|14.818
|198.367
|Mimoso do Sul
|12.991
|25.011
|Ecoporanga
|12.351
|22.554
|Pancas
|11.042
|18.914
|Barra de São Francisco
|10.718
|45.574
|São Gabriel da Palha
|10.263
|34.313
|São Mateus
|9.673
|135.450
|Irupi
|9.381
|14.793
|Itaguaçu
|8.159
|14.004
|Jaguaré
|7.784
|31.858
|Águia Branca
|7.490
|10.183
|Rio Bananal
|7.470
|20.467
|Vila Valério
|7.470
|14.289
|Mantenópolis
|7.014
|13.090
|Laranja da Terra
|6.932
|11.622
|Água Doce do Norte
|6.333
|12.610
|Vargem Alta
|5.845
|20.413
|Governador Lindenberg
|5.625
|11.501
|Baixo Guandu
|5.534
|32.930
|Viana
|5.110
|79.611
|São Roque do Canaã
|5.066
|11.222
|Colatina
|5.019
|130.043
|Serra
|4.932
|586.901
|Muqui
|4.547
|14.160
|Alto Rio Novo
|4.352
|7.772
|Anchieta
|4.350
|33.397
|Ibatiba
|4.067
|27.765
|Montanha
|3.971
|19.891
|Vila Velha
|3.963
|510.512
|Iúna
|3.883
|30.626
|Sooretama
|3.701
|28.876
|Atílio Vivácqua
|3.572
|11.078
|Aracruz
|3.183
|104.304
|Vila Pavão
|3.060
|9.340
|Pinheiros
|2.996
|24.861
|Marilândia
|2.871
|13.150
|Presidente Kennedy
|2.850
|150.50
|Apiacá
|2.602
|7.438
|Pedro Canário
|2.498
|21.803
|Cariacica
|2.384
|376.914
|Iconha
|2.250
|12.801
|Guaçuí
|2.243
|31.528
|Mucurici
|2.009
|5.667
|Boa Esperança
|2.001
|14.029
|São Domingos do Norte
|1.949
|9.089
|Fundão
|1.940
|18.941
|Ponto Belo
|1.871
|6.640
|Conceição da Barra
|1.700
|12.475
|São José do Calçado
|1.693
|11.451
|Brejetuba
|1.464
|13.800
|Ibitirama
|1.347
|10.119
|Jerônimo Monteiro
|1.328
|12.112
|Divino de São Lourenço
|914
|5.391
|Itapemirim
|900
|44.621
|João Neiva
|846
|14.203
|Dores do Rio Preto
|816
|6.919
|Piúma
|810
|24.176
|Bom Jesus do Norte
|740
|10.867
|Rio Novo do Sul
|690
|11.471
|Ibiraçu
|586
|12.350
|Marataízes
|260
|46.461
|Vitória
|139
|343.935
Fonte: IBGE
A cidade de Santa Maria de Jetibá não se destaca apenas na produção de galináceos, mas também na de codornas. São 2.928.895 animais para 45.975 moradores, com uma proporção de 64 codornas por habitante.
Santa Teresa e Santa Leopoldina também estão entre os três municípios com maior produção de codornas do Espírito Santo. Santa Teresa está na segunda posição, com 13.300 codornas para uma população de 23.977 habitantes. Já Santa Leopoldina aparece em terceiro lugar, com 6.139 codornas e 13.950 moradores.
(Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação de Vitor Ferri)