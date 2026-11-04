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Ranking

A cidade do ES onde existem 328 galinhas e perus para cada habitante

Com mais de 15 milhões de galináceos e 45 mil moradores, Santa Maria de Jetibá concentra quase 90% das aves do Espírito Santo; veja ranking por município

Publicado em 04 de Novembro de 2026 às 14:25

Redação A Gazeta

Redação A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2026 às 14:25
Bernardo Coutinho | Arquivo A Gazeta

Conhecida nacionalmente como capital do ovo, Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, também lidera o ranking de produção de galináceos (galinhas e perus) do Estado. São 328 aves para cada habitante: o município tem 15.067.090 animais e uma população de 45.975 moradores.


No Espírito Santo todo, são 16.965.072 cabeças para uma população de pouco mais de 4 milhões de pessoas, ou seja: 4,2 galinhas e perus para cada morador. Os dados são da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2025 (os mais recentes disponibilizados).

Dfinição

O que são galináceos?

São aves da espécie Gallus gallus, que inclui galinhas poedeiras (fêmeas para ovos), frangos de corte (destinados à produção de carne), galos e frangas.

Reconhecida nacionalmente como a capital do ovo, a cidade é protagonista na pecuária brasileira no setor de avicultura. Em 2025, apenas Santa Maria de Jetibá representava 89% da produção de aves no Estado.


No ranking estadual, aparecem outros municípios da Região Serrana entre os maiores produtores. É o caso de Santa Leopoldina, com 24 aves para cada habitante. Sua população é composta por 13.950 moradores e 340.115 galináceos.


Em seguida, está Santa Teresa com uma proporção de 16 galináceos por habitante: o município registra 383.746 animais e 23.977 moradores. Logo depois, Domingos Martins revela 363.957 galináceos para 38.498 residentes, uma proporção de nove aves por habitante.


Depois, Venda Nova do Imigrante encerra o top 5. A cidade tem sete galináceos por habitante: são 170.714 animais para 25.630 moradores.

E na Região Metropolitana?

Na Região Metropolitana de Vitória, Guarapari é o município com o maior número de galináceos entre as sete cidades da região. São 16.060 aves para uma população de 137.659 habitantes, o equivalente a cerca de 46% dos 34.528 galináceos contabilizados.


Vitória, com 343.935 habitantes, tem o menor número de aves: apenas 139, menos de 1% do total.


Entre os outros municípios, Viana tem 5.110 galináceos para uma população de 79.611 habitantes, o equivalente a 15% do total de aves da região. Já na Serra, município mais populoso entre os listados, com 586.901 moradores, há 4.932 galináceos, o equivalente a 14% do total.


Vila Velha, por sua vez, registra 3.963 aves para uma população de 510.512 pessoas, aproximadamente 11% dos galináceos da Grande Vitória.


Encerrando o ranking, em Cariacica, são 2.384 galináceos para 376.914 habitantes, cerca de 7% das aves contabilizadas na região. Por último, Fundão tem 1.940 galináceos para 18.941 moradores, o que representa cerca de 6% do total.

População de galináceos x moradores

Cidade Galinhas e perus População
Santa Maria de Jetibá15.067.09045.975
Santa Teresa383.74623.977
Domingos Martins363.95738.498
Santa Leopoldina340.11513.950
Venda Nova do Imigrante170.71425.630
Marechal Floriano98.34219.159
Itarana45.00010.997
Conceição do Castelo42.82912.475
Muniz Freire40.73218.806
Nova Venécia27.41752.531
Linhares22.254185.621
Alegre21.32130.693
Afonso Cláudio19.44232.479
Alfredo Chaves16.10014.376
Guarapari16.060137.659
Castelo15.58739.747
Cachoeiro de Itapemirim14.818198.367
Mimoso do Sul12.99125.011
Ecoporanga12.35122.554
Pancas11.04218.914
Barra de São Francisco10.71845.574
São Gabriel da Palha10.26334.313
São Mateus9.673135.450
Irupi9.38114.793
Itaguaçu8.15914.004
Jaguaré7.78431.858
Águia Branca7.49010.183
Rio Bananal7.47020.467
Vila Valério7.47014.289
Mantenópolis7.01413.090
Laranja da Terra6.93211.622
Água Doce do Norte6.33312.610
Vargem Alta5.84520.413
Governador Lindenberg5.62511.501
Baixo Guandu5.53432.930
Viana5.11079.611
São Roque do Canaã5.06611.222
Colatina5.019130.043
Serra4.932586.901
Muqui4.54714.160
Alto Rio Novo4.3527.772
Anchieta4.35033.397
Ibatiba4.06727.765
Montanha3.97119.891
Vila Velha3.963510.512
Iúna3.88330.626
Sooretama3.70128.876
Atílio Vivácqua3.57211.078
Aracruz3.183104.304
Vila Pavão3.0609.340
Pinheiros2.99624.861
Marilândia2.87113.150
Presidente Kennedy2.850150.50
Apiacá2.6027.438
Pedro Canário2.49821.803
Cariacica2.384376.914
Iconha2.25012.801
Guaçuí2.24331.528
Mucurici2.0095.667
Boa Esperança2.00114.029
São Domingos do Norte1.9499.089
Fundão1.94018.941
Ponto Belo1.8716.640
Conceição da Barra1.70012.475
São José do Calçado1.69311.451
Brejetuba1.46413.800
Ibitirama1.34710.119
Jerônimo Monteiro1.32812.112
Divino de São Lourenço9145.391
Itapemirim90044.621
João Neiva84614.203
Dores do Rio Preto8166.919
Piúma81024.176
Bom Jesus do Norte74010.867
Rio Novo do Sul69011.471
Ibiraçu58612.350
Marataízes26046.461
Vitória139343.935

Fonte: IBGE

Santa Maria também é destaque na produção de codornas
Produção de ovos de codorna
Produção de ovos de codorna Reprodução/RPC

A cidade de Santa Maria de Jetibá não se destaca apenas na produção de galináceos, mas também na de codornas. São 2.928.895 animais para 45.975 moradores, com uma proporção de 64 codornas por habitante.


Santa Teresa e Santa Leopoldina também estão entre os três municípios com maior produção de codornas do Espírito Santo. Santa Teresa está na segunda posição, com 13.300 codornas para uma população de 23.977 habitantes. Já Santa Leopoldina aparece em terceiro lugar, com 6.139 codornas e 13.950 moradores.


(Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação de Vitor Ferri)

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