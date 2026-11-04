De perfumes a cuidados capilares: os lançamentos de beleza que valem a pena testar em novembro

Com a proximidade das festas de fim de ano e o início da temporada de calor, o mercado de beleza acelera seus lançamentos em novembro. A indústria aposta forte em formatos multifuncionais, texturas sensoriais levem para o verão e inovação tecnológica focada em cuidados contínuos com a pele e os cabelos.
Entre as principais novidades do setor, ganham destaque lançamentos voltados à perfumação corporal e à modelagem profissional dos fios. Com as temperaturas em elevação, as novidades em fragrâncias focam na leveza e na versatilidade do uso diário, acompanhando rituais de bem-estar, como os novos body splashes da Braé.
Marcando a estreia da marca na perfumaria, Ruby Kisses traz a linha de colônias Eau de Toilette sem álcool e formuladas com óleos de Argan e Jojoba. Já os tratamentos capilares direcionam o foco para a proteção térmica intensiva e soluções multifuncionais que combatem o frizz e protegem a fibra contra agressões do sol e de ferramentas de calor, como os lançamentos de Jacques Janine Professionnel. Confira a nossa seleção!
1
Bake and Balm, de Quem Disse, Berenice?
Inspirado em um dos doces mais icônicos da confeitaria, o lançamento é um balm labial que combina efeito de brilho espelhado com textura confortável que desliza e derrete nos lábios sem sensação pegajosa. O cheirinho inspirado em donut fresquinho amplia a proposta gourmand, enquanto as versões Strawberry Dreams e Chocolate Rush exploram diferentes sabores do doce. A novidade traduz para a maquiagem uma tendência de “glazed lips”, que vem ganhando espaço no comportamento e no mercado de beleza, levando para os lábios uma experiência que une produto, estética e desejo. (COMPRE NA AMAZON)
2
Glow Iluminador Corporal, da Borana
A marca acaba de lançar seus primeiros produtos de beleza. O iluminador foi idealizado para usar durante o dia ou à noite, do pós-praia ao sunset. Ele hidrata, ilumina e ajuda a proteger a pele dos raios UVA e UVB. Sua fórmula contém mica, um mineral responsável pelos brilhinhos do glow, e essas partículas refletem a luz e destacam o bronze. O resultado é um brilho natural e uniforme, com toque leve, que deixa a pele ainda mais bonita. A fórmula é fresca, levemente frutada e com aquele toque gostoso de água de coco. O fundo de sândalo traz um lado mais quente e cremoso que deixa a fragrância ainda mais envolvente.
3
Body Splash Perfect Muse, de Braé Hair Care
A collab entre a marca e a influenciadora Ana Paula Siebert ganha destaque com três criações de body splashes que exploram diferentes facetas e personalidades. Para quem gosta de uma assinatura elegante e marcante na medida, o Perfect Muse combina notas florais sofisticadas com um fundo ambarado e levemente amadeirado. A saída fresca e luminosa expressa confiança, charme e autenticidade, perfeito para quem gosta de deixar uma presença sutil, mas memorável na pele. A coleção ainda conta com o Peach Blossom que aposta na doçura natural do pêssego com um buquê floral e o Shine Glow que chega com notas aquáticas e florais. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
4
Linha Final Effects, de Jacques Janine Professionnel
A marca amplia sua linha de finalizadores com cinco lançamentos desenvolvidos para diferentes etapas da criação de penteados. A novidade contempla propostas de modelagem, definição, controle e fixação dos fios, com fórmulas que ajudam a preservar o movimento natural dos cabelos. Integram a novidade o Styling Mousse, Shape & Waves, Cera Invisi Fix, Cera Extra Hold e Cera Spider Wax. Ao todo, a linha passa a reunir sete itens, que combinam proteção térmica, tratamento da fibra, criação de volume, definição de ondas e cachos e diferentes níveis de controle para stylings estruturados ou texturizados. O Styling Mousse, por exemplo, conta com a tecnologia Memory Tech, que ajuda o cabelo a manter a forma do penteado por mais tempo, proporcionando sustentação e definição sem deixar os fios rígidos. Sua fórmula oferece efeito memória e proteção térmica, com fixação flexível que preserva o movimento e o balanço natural dos cabelos. É indicado para criar volume, definir ondas e cachos, além de auxiliar no controle do frizz e manter o styling alinhado por mais tempo. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
5
Bruminha Fixadora Fix Tudo, de Dailus
A novidade é a versão compacta de um dos best-sellers da marca, reconhecido por entregar alta fixação, resistência ao atrito e à água, para uma maquiagem realmente blindada. Mas não se engane pelo tamanho: a versão mini mantém a mesma performance da original, agora em um formato fofinho e prático, ideal para carregar na bolsa e no nécessaire. É totalmente livre de álcool em sua fórmula que não agride os olhos e nem resseca a pele. Sua ação prolongada se dá graças a uma resina de alta resistência, elaborada com um blend de ativos naturais, como rosa mosqueta, amora e cereja, que hidrata a pele ao mesmo tempo que garante conforto e fixação. O resultado é um visual de maquiagem recém-finalizada, mesmo depois de horas de uso. (COMPRE NA AMAZON)
6
Sabonete em Barra Café e Óleo de Amêndoa, de Palmolive
O novo sabonete promove esfoliação suave, graças às esferas esfoliantes, além de fragrância e aromas envolventes provenientes do extrato de café de alta qualidade, que resultam em uma pele renovada, macia e hidratada. Entre os benefícios, o produto limpa e esfolia com sensação hidratante, possui um aroma irresistível e deixa a pele macia. A fragrância de café e óleo de amêndoa é a décima segunda da linha Naturals, que já reúne: karité e vitamina E; framboesa e amora; oliva e aloe vera; jasmim e manteiga de cacau; leite e pétalas de rosas; óleo de argan e oil-complex; argila e eucalipto; camélia e óleo de amêndoas doce; geleia real e biotina; partículas de carvão; e melancia e lichia. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
7
Coleção Feelings Collection, de Ruby Kisses
A marca faz a sua estreia na categoria de perfumaria. Com quatro fragrâncias inspiradas em diferentes emoções, a linha parte de uma ideia simples: nem todo sentimento precisa ser explicado. Alguns só precisam ser sentidos. Com 10% de concentração, as quatro Eau de Toilettes - Feeling Wild, Feeling Free, Feeling Euphoric e Feeling Energetic - não possuem álcool na formulação e são à base de óleos nutritivos de jojoba, argan e coco, o que favorece a prática de layering, permitindo combinar diferentes fragrâncias para criar novas experiências olfativas. Os produtos foram desenvolvidos para aplicação tanto na pele quanto nos cabelos. O Feeling Wild pertence à família floral frutada e representa uma personalidade solar, quente e autoconfiante. Pensada para os momentos que pedem uma versão mais ousada e segura de si, a fragrância traz jasmim na saída, lichia e pitaya no corpo e uma base envolvente de âmbar e baunilha, criando uma combinação doce, radiante e marcante. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
8
Linha Cuide-se Bem Acerola e Vai, de O Boticário
A nova linha foi desenvolvida especialmente para acompanhar a rotina de quem se movimenta e é dividida em dois momentos complementares: o de pré-treino, com produtos que combinam perfumação, neutralização contra o mau odor e a praticidade; e o pós-treino, com produtos voltados para o frescor, com redução de temperatura na pele, sensação de relaxamento e hidratação. Com rápida absorção e até 48 horas de pele ultramacia, a Loção Hidratante inspira a treinar, hidrata e neutraliza o mau odor, enquanto o Body Splash traz a fragrância da linha para a rotina, com uma perfumação fresca e leve antes da atividade física. A etapa do pré-treino também conta com o Desodorante Antitranspirante, composto pela exclusiva Tecnologia Shield Control, desenvolvida por especialistas em pele, com 72 horas de proteção contra o mau odor e transpiração durante a prática de exercícios. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
9
Linha E-sential by Livia Rafaelle, de Embelleze
A linha reúne três body splashes - Bubu, Versátil e Karamba - desenvolvidos para ir além da perfumação e incorporar também uma proposta de cuidado com a pele. As fórmulas contam com ácido hialurônico e niacinamida, ativos reconhecidos por seus benefícios hidratantes e pelo cuidado com a barreira cutânea, proporcionando uma experiência que une fragrância, sensorialidade e tratamento. O body splash Karamba, por exemplo, é uma fragrância intensa e envolvente, que combina flores sofisticadas com notas quentes e sedutoras, criando um aroma elegante, poderoso e cheio de personalidade.
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Protetor Solar Silky UV Sitck, de Nivea Sun
O novo protetor solar facial foi desenvolvido e fabricado na Coreia do Sul. Com FPS 60, proteção UVA e UVB e alta resistência à água e ao suor, o produto chega ao Brasil em uma versão compacta, pensada para tornar esse cuidado diário mais prático.
A novidade combina a expertise da marca em proteção solar à inovação e ao sensorial da K-Beauty, movimento da beleza coreana que vem despertando interesse no universo do skincare. Sua fórmula proporciona sensação de leveza e deixa a pele respirar, enquanto a aplicação direta dispensa o uso dos dedos para espalhar o produto.
Um dos diferenciais é o formato inovador em gota, desenvolvido para acompanhar os contornos do rosto e facilitar a aplicação precisa em áreas delicadas, como ao redor dos olhos e do nariz.
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Balm de Limpeza, de Mary Kay
A marca amplia sua atuação no universo do skincare e investe no mercado de K-Beauty com uma nova linha de cuidados faciais que reúne inovação, sensorialidade e ingredientes reconhecidos na rotina de beleza. Com três produtos - Balm de Limpeza, Gel Hidratante e Máscara Facial em Patch -, a novidade se inspira na tendência de ‘Glass Skin’, que valoriza uma pele de aparência viçosa, combinando ativos em alta e benefícios voltados à hidratação, à luminosidade e ao fortalecimento da barreira cutânea, traduzindo a visão de inovação global da marca. O Balm de Limpeza marca o primeiro passo da rotina. Com PDRN, vitamina E e óleo de farelo de arroz, o produto limpa e remove impurezas, enquanto ajuda a hidratar e revitalizar a pele. Sua fórmula também oferece ação antioxidante e nutritiva, contribuindo para uma sensação de pele limpa e cuidada. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
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Protetor Solar Ultra Fluid FPS 60, de Avène
Com textura ultraleve, o produto foi formulado para manter alta proteção em diferentes tons de pele, com efeito matificante com controle da oleosidade. O principal diferencial do lançamento está na durabilidade do efeito matte e rápida absorção, mantendo a sensação de pele seca por até 14 horas, um resultado obtido a partir de testes clínicos voltados especificamente para peles oleosas. Além disso, a fórmula reúne o filtro Triasorb, patenteado da marca, que oferece máxima proteção solar, protegendo contra os raios UVA, UVB e até a luz visível, também conhecida como luz azul, e a niacinamida, que controla a oleosidade e fortalece a barreira cutânea. O produto está disponível em quatro versões: sem cor, claro, médio e médio escuro, todas com cobertura que não deixa resíduo esbranquiçado, pensada para a diversidade de tons do consumidor brasileiro.
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Gel de Limpeza Regenerador com PDRN, de Adcos
O gel de limpeza promove restauração da pele, melhora a textura e a vitalidade, e preserva a integridade da barreira cutânea, transformando a limpeza em um passo ativo de longevidade e elevando a higienização em uma etapa de regeneração da pele. Sua fórmula combina PDRN, Peptídeos Reparadores e Niacinamida para promover uma limpeza eficaz sem agredir a pele, favorecendo os mecanismos naturais de reparação e preservando a integridade da barreira cutânea. Durante a limpeza, hidrata, nutre e melhora a textura cutânea, preparando a pele para os cuidados subsequentes. Inspirado na ciência da longevidade celular, o produto une eficácia, alta tolerabilidade e proteção da barreira cutânea para promover uma pele mais saudável, uniforme e resistente ao longo do tempo. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
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Coleção Friends, de Sheglam
A linha nasceu da ideia de transportar para a penteadeira a sensação de estar reunido com o grupo de amigos em uma tarde no Central Perk ou em um encontro no apartamento de Monica e Rachel. Cada produto foi pensado para trazer uma referência reconhecível da série, mas de uma maneira que continue fácil de usar no dia a dia. A icônica porta roxa do Apartamento 20 também ganhou sua própria versão em maquiagem com a Purple Door Eyeshadow Palette. A paleta reúne sombras de acabamentos perolados e matte aveludados, com tons inspirados nas personalidades de Rachel, Phoebe, Joey e Ross. Outro elemento inesquecível aparece no Take a Seat Velvet Sofa Blush, blush de textura sedosa e aveludada inspirado no famoso sofá do Central Perk, proporcionando um toque suave de cor à pele. A coleção conta com cinco diferentes produtos.
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Protetor Solar em Aerossol Corporal FPS 50, de Ollie
Com textura ultraleve, rápida absorção e efeito invisível na pele, a novidade combina alta proteção solar com uma experiência refrescante, pensada para acompanhar dias de calor, praia, esportes e outras atividades ao ar livre. O principal diferencial do lançamento está na tecnologia proporcionada pelo Frescolat MGA, agente refrescante derivado do mentol que promove uma sensação de frescor prolongada e suave. No produto, o efeito é ativado pelo contato com água, suor ou umidade, tornando a sensação refrescante ainda mais perceptível durante situações de calor, movimento e exposição solar. O mecanismo acontece por meio da ativação dos receptores de frio da pele, sem que seja necessário reduzir de fato sua temperatura. A fórmula também permite aplicação tanto em pele seca quanto molhada, facilitando o uso em diferentes situações do dia e a reaplicação ao longo da rotina.
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Blindagem 12h de Duração Chérie, de Payot
A marca amplia a linha Chérie com o lançamento da nova Blindagem e do novo Fixador, dois produtos desenvolvidos para prolongar a maquiagem e acompanhar diferentes momentos da rotina. A Blindagem cria um efeito selante que ajuda a tornar a produção mais resistente à água, ao suor e à umidade. Indicada para ser aplicada antes da maquiagem, possui fórmula livre de óleo, não comedogênico, textura leve e secagem rápida. O produto cria um efeito selante que proporciona até 12 horas de fixação e torna a maquiagem resistente à água e ao suor. Enriquecida com Vitamina E, a fórmula também contribui para uma pele hidratada, radiante e com acabamento impecável. O produto pode ainda ser utilizado para diluir bases, corretivos e sombras, permitindo ajustar a textura e o acabamento. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
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Effaclar A.Z., de La Roche-Posay
Gel-creme, primeiro dermocosmético do Brasil com 10% de ácido azelaico, com tripla ação contra acne, manchas e rugas. A fórmula combina um complexo tri-ácido (azelaico, salicílico e hialurônico) a um complexo hidratante e entrega eficácia equivalente à de um ácido azelaico 15%, sem pinicar e com segurança para pele sensível. O ácido azelaico esfolia suavemente a pele, reduzindo o excesso de sebo e corrigindo a hiperpigmentação. Nos estudos, reduziu em 51% as pápulas em quatro semanas e em 45% a intensidade das manchas em 12 semanas, com eficácia comprovada em todos os fototipos. Corrige as imperfeições recorrentes em 7 dias e os sinais de envelhecimento. Reduz imperfeições, marcas pós acne, primeiras rugas e poros dilatados.Especificamente formulado para adultos com pele com tendência acneica. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
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Linha Nude da Sua Cor, de Colorama
A linha foi criada a partir de um estudo sobre nomenclatura mais inclusiva, com tons de nude pensados para representar a diversidade de peles brasileiras. São 9 cores cremosas, com fórmula vegana e 6 Free, que unem cobertura uniforme, secagem rápida, longa duração e brilho intenso. A marca amplia seu portfólio com seis novos tons inspirados nas cores mais buscadas da estação, atendendo a um pedido das próprias consumidoras. A paleta reúne o lilás Zen, o branco cintilante Reflexo Lunar e os nudes Café Pingado, Deusa do Amor e Sintonia, além do clássico Ultra Black, que volta reformulado, mais cremoso e pigmentado, com cobertura já na primeira demão. Todos os esmaltes têm fórmula vegana e 6 Free, com brilho intenso, longa duração e secagem rápida.
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Linha Expert, de Bozzano
A nova linha que reúne sete produtos para rosto, corpo, cabelo e barba. Reconhecida por sua trajetória nos segmentos de barbear, ceras e modeladores de cabelo, a marca amplia agora sua presença com a chegada ao skincare masculino. Ao mercado chegam três lançamentos inéditos: Hidratante Corporal 3X1, Hidratante Facial 5X1 e Creme de Barbear Corpo e Rosto. Destaque para o Hidratante Corporal 3X1 que é formulado com D-Pantenol, ativo multifuncional que auxilia na hidratação e na regeneração cutânea. Possui rápida absorção, 48 horas de hidratação, não deixa sensação pegajosa e ajuda a realçar a aparência das tatuagens. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
21
Linha MenoPro, de Avon Renew
O lançamento inclui o Protinol, tecnologia patenteada da marca que estimula a produção dos colágenos I e III, ajudando a restaurar a firmeza e a elasticidade da pele, além de contar com extrato de amora, ativo antioxidante que ajuda a proteger contra a degradação do colágeno e a reativar seu metabolismo, contribuindo para uma pele mais saudável e bonita durante a menopausa. Um dos destaques da linha é o MenoPro Hidratante Ultra Refrescante - creme antissinais desenvolvido para suavizar os efeitos das ondas de calor. Sua tecnologia garante um conforto imediato ao reduzir em até 4°C a temperatura da pele imediatamente após a aplicação, mantendo a ação refrescante por até 2 horas. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
22
Hydrabio Sérum, de Bioderma
O produto chega agora com uma fórmula ainda mais potente, que combina ácido hialurônico, niacinamida, prebiótico e a tecnologia patenteada Aquagenium+, que estimula os mecanismos naturais de hidratação e ativa a circulação da água na pele. A associação dos ativos atua na reposição hídrica intensiva e duradoura e no fortalecimento da barreira cutânea, proporcionando uma pele mais luminosa, radiante e saudável, ajudando a enfrentar as agressões diárias como poluição, clima e estresse. A nova fórmula oferece hidratação imediata e prolongada por até 72 horas, além de contar com textura leve e fresca, não pegajosa e não oleosa, oferecendo rápida absorção. A reformulação traz ainda duas vezes mais ácido hialurônico, potencializando a ação. Indicado para todos os tipos de pele.
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Sculpt Contour Siene, de Océane
É um contorno líquido que tem uma proposta inovadora de trazer mais facilidade na hora da maquiagem. Ele conta com uma embalagem em bisnaga com aplicador inteligente, com trava On/Off que evita vazamentos. E na ponta do produto tem uma esponja cushion que facilita a marcação dos pontos de aplicação do contorno. Disponível em quatro tons de marrom super versáteis e altamente pigmentados (Clay, Siene, Ebony e Monarch), o contorno atende a diversos tons de pele e aceita muito bem a construção de camadas. Seu acabamento matte é elegante, confortável e deixa a pele com aspecto bem natural. A fórmula é enriquecida com Ácido Hialurônico e Calêndula, tem acabamento matte natural, confortável e fácil de esfumar. (COMPRE NA AMAZON)
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Episol Color, de Mantecorp Skincare
A novidade está na embalagem que passa a reunir dois aplicadores: pump para áreas maiores e haste para uma aplicação precisa. O formato aproxima ainda mais o uso do protetor solar da experiência da maquiagem. Enquanto o pump permite distribuir o produto pelo rosto, a haste facilita a aplicação em pontos específicos, complementando a cobertura. O produto é indicado para todos os tipos de pele, inclusive as sensíveis, oferece muito alta proteção contra os raios UVA e UVB, ajuda a proteger contra a luz visível e contra os danos causados pela radiação infravermelho A e proporciona controle e prevenção de manchas. Com textura fondant, fluida ao espalhar, deixa uma cobertura uniforme e natural,com efeito maquiagem. Os pigmentos de origem mineral difundem a luz e disfarçam pequenas rugas, linhas de expressão e imperfeições, enquanto a ação antioxidante ajuda a preservar e estimular a produção de colágeno diante dos danos causados pela radiação solar.
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Athena Secret Glow, de Aura Beauty
A marca lança a linha de Eau de Toilette é composta por Afrodite Secret Garden, Aurora Secret Shine e Athena Secret Glow. A coleção reúne três fragrâncias inspiradas nas deusas que fazem parte do universo da marca. A fragrância Athena Secret Glow apresenta uma composição Floral Ambarada Aromática. Inspirada na deusa grega da sabedoria e da estratégia, a saída reúne mandarina italiana, bergamota, lavanda e pimentas. No coração, gerânio do Egito, ylang-ylang, rosa, muguet e pera equilibram a composição. A base de sândalo, baunilha, patchouli, âmbar e bálsamo do Peru confere profundidade. É uma opção para quem prefere fragrâncias com presença marcante, tanto no dia a dia quanto à noite.
26
Linha Verão do Brasil, da Haskell
A marca lança nova linha de cuidados para cabelos e corpo. Com cinco produtos que combinam proteção, hidratação e sensorialidade, o lançamento foi desenvolvido para acompanhar diferentes momentos da rotina, oferecendo soluções práticas de beleza e autocuidado durante todo o ano. Com Buriti e Água de Coco, ingredientes que reforçam a brasilidade do lançamento, a linha combina proteção capilar, hidratação e sensorialidade em cinco produtos: Creme Capilar Pré e Pós-Sol, Spray Capilar Solar, Óleo Capilar Solar de Bolsa, Body & Hair Splash e Iluminador Corporal Hidratante. Todos os itens compartilham uma fragrância frutal gourmand, com notas de frutas vermelhas e merengue, equilibrando frescor e doçura e proporcionando uma experiência que traduz a essência do verão brasileiro. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
27
Shampoo Detox, da Sou Natural
A marca apresenta sua linha capilar, com formulações desenvolvidas para cada tipo de cabelo e para cada ocasião. A proposta é permitir a escolha e a alternância dos produtos conforme as condições dos fios, com opções voltadas à limpeza, nutrição e proteção dos fios, além de cuidados com o couro cabeludo, contribuindo para manter os cabelos com aparência saudável e bem cuidada. O portfólio é composto por seis produtos: quatro shampoos e um condicionador, todos em barra, além de um finalizador de pontas em frasco. Destaque para o shampoo Detox, que foi desenvolvido para cabelos com excesso de oleosidade e couro cabeludo com tendência à caspa, que necessitam de uma limpeza mais profunda. O carvão ativado é um dos ingredientes de destaque da formulação, acompanhado por óleos essenciais de copaíba, hortelã-pimenta e eucalipto, além de manteiga de cupuaçu. O produto busca proporcionar sensação de limpeza profunda e leveza, enquanto a manteiga de cupuaçu contribui para preservar a maciez dos fios. Hortelã-pimenta e eucalipto também conferem ao produto um aroma mentolado característico, reforçando a sensação de frescor durante o banho.
28
Base Líquida, da Boca Rosa
O produto chega também à versão líquida, com 50 tonalidades desenvolvidas para contemplar a diversidade das peles brasileiras e ampliar as possibilidades de escolha em um mercado historicamente marcado pela falta de representatividade de diferentes tons de pele. Com acabamento matte natural, alta cobertura, longa duração e resistência à água e ao suor, a Base Líquida foi desenvolvida para acompanhar diferentes momentos da rotina, permitindo a construção de camadas sem pesar. A fórmula combina colágeno vegetal, vitamina E e água de coco, ativos que contribuem para a hidratação e aparência saudável da pele, além de FPS 30 em todos os tons. Dermatologicamente e oftalmologicamente testada, a novidade também conta com controle de oleosidade.
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Calda de Banho Sabonete Líquido Pudim, de L'Occitane au Brésil
Inspirada na sobremesa mais amada do Brasil, a novidade transforma o momento do banho em uma verdadeira receita de alegria. Parte da linha Compotas Corporais, ela mistura texturas divertidas e fragrância gourmand para despertar memórias afetivas e trazer leveza à rotina de cuidados corporais. Com textura fluida que lembra a calda de caramelo do tradicional pudim brasileiro, proporciona uma experiência sensorial única enquanto limpa suavemente a pele. Sua fragrância confortável e envolvente combina notas adocicadas, lactônicas e um toque cremoso, deixando a pele delicadamente perfumada após o banho.
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Coleção Flor de Lótus, de Buddha Spa
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