De perfumes a cuidados capilares: os lançamentos de beleza que valem a pena testar em novembro

Com a proximidade das festas de fim de ano e o início da temporada de calor, o mercado de beleza acelera seus lançamentos em novembro. A indústria aposta forte em formatos multifuncionais, texturas sensoriais levem para o verão e inovação tecnológica focada em cuidados contínuos com a pele e os cabelos.





Entre as principais novidades do setor, ganham destaque lançamentos voltados à perfumação corporal e à modelagem profissional dos fios. Com as temperaturas em elevação, as novidades em fragrâncias focam na leveza e na versatilidade do uso diário, acompanhando rituais de bem-estar, como os novos body splashes da Braé.





Marcando a estreia da marca na perfumaria, Ruby Kisses traz a linha de colônias Eau de Toilette sem álcool e formuladas com óleos de Argan e Jojoba. Já os tratamentos capilares direcionam o foco para a proteção térmica intensiva e soluções multifuncionais que combatem o frizz e protegem a fibra contra agressões do sol e de ferramentas de calor, como os lançamentos de Jacques Janine Professionnel. Confira a nossa seleção!