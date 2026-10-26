Do blush ao batom: 10 maquiagens multifuncionais para simplificar a sua rotina

Usar o mesmo tom (por exemplo, um stick rosa ou terracota) nas bochechas, pálpebras e lábios cria o chamado visual monocromático, que garante harmonia de cores instantânea e um acabamento fresco, radiante e natural (fresh makeup).
Muitas fórmulas atuais são ricas em ativos antioxidantes, hidratantes e calmantes. Com o uso diário, o produto não apenas disfarça imperfeições no momento da aplicação, mas melhora a textura e a saúde da pele a longo prazo. Veja 10 produtos multifuncionais!
- Flush Up, de Mari Maria Makeup. É um blush multifuncional com textura mousse e acabamento mate aveludado, que pode ser aplicado nas bochechas, lábios e olhos. Ele conta com tecnologia de efeito blur para disfarçar imperfeições e vem em uma embalagem inovadora que traz uma ponta de silicone integrada na tampa para facilitar o esfumado na pele.
- Sombra & Blush em Creme At Play, de Mary Kay. É um produto multifuncional que pode ser aplicado nos olhos e nas bochechas. Com textura cremosa, acabamento matte e fácil aplicação, está disponível na cor Dark Rouge. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Line to Shine Peel-Off Lip Stain & Gloss Duo, de Sheglam. Produto para os lábios com design 2 em 1 e duas pontas. De um lado, um delineador labial peel-off que se transforma em um lip tint com duração de até 48 horas; do outro, um gloss cremoso e espelhado que hidrata por até 12 horas, aumenta o volume e proporciona um brilho 3D intenso.
- Primer Acetinado Aurora Shine, de Aura Beauty. Com acabamento acetinado e textura perolada, é um primer que proporciona um viço saudável, deixando o rosto, pescoço e colo com uma aparência fascinante e naturalmente cuidada. Pode ser usado como primer, preparando a pele para a maquiagem, ou como finalizador, garantindo um glow natural. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Blush Stick Multifuncional, de Payot. Pode ser usado nos olhos, lábios e bochechas, permitindo criar diferentes propostas de maquiagem com um único produto. Com textura ultracremosa, fácil de espalhar e longa duração, o stick ainda combina Vitamina E e Manteiga de Karité, que ajudam a manter a pele hidratada e com aspecto saudável. Disponível em três tons de vermelho. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Blush Stick It, de Fenzza. É um blush cremoso de alta pigmentação que oferece cobertura média, com possibilidade de construção até alta intensidade. Sua fórmula conta com partículas cintilantes que proporcionam um acabamento iluminado às maçãs do rosto, alinhado às principais tendências de maquiagem. Com textura fácil de aplicar e espalhar, o produto se destaca pela multifuncionalidade.
- Lip Pot, da Dear May. É um produto multifuncional cremoso desenvolvido para proporcionar acabamento natural e sofisticado. Sua textura macia e envolvente desliza facilmente sobre a pele e se adapta ao rosto, podendo ser usada nos lábios, nas bochechas e também nas pálpebras. Enriquecido com vitamina E e silicones de alta performance, o produto hidrata enquanto suaviza a textura da pele, criando um efeito blur delicado que disfarça imperfeições e garante acabamento uniforme, com efeito soft-focus natural. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Blush & Lip Bouncy Melon Pop, de Ruby Kisses. Multifuncional, pode ser usado tanto nas bochechas quanto nos lábios. Sua textura bouncy - que oferece aplicação cremosa com finalização de pó - é o grande diferencial. Ao pressionar o produto, ele “afunda” levemente e retorna à forma original, criando uma experiência sensorial irresistível. Na pele, entrega o melhor dos dois mundos: a pigmentação e a durabilidade do creme com o acabamento aveludado, difuso e confortável do pó. (COMPRE NA AMAZON)
- Stick Tudo Quentinho, de Vic Beauté. Bastão multifuncional que reúne praticidade e versatilidade em um único produto. Pode ser aplicado nas bochechas, olhos e lábios, permitindo criar desde uma maquiagem leve e natural até produções mais marcantes de forma rápida e intuitiva.
- Mini Paleta Brown Blend Clip Make B, de O Boticário. Com uma textura amanteigada ao toque e acabamento luminoso, sua fórmula se funde à pele de forma sublime, sem marcar as linhas de expressão e permitindo construir camadas com facilidade, garantindo um resultado uniforme. Pode ser usada nos lábios e bochechas. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)