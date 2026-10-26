Do blush ao batom: 10 maquiagens multifuncionais para simplificar a sua rotina





Os produtos p ermitem criar uma maquiagem completa e harmoniosa em poucos minutos. A aplicação costuma ser simples e intuitiva, podendo ser feita com os próprios dedos, sem a necessidade de pincéis ou esponjas complexas.





Usar o mesmo tom (por exemplo, um stick rosa ou terracota) nas bochechas, pálpebras e lábios cria o chamado visual monocromático, que garante harmonia de cores instantânea e um acabamento fresco, radiante e natural (fresh makeup).

Muitas fórmulas atuais são ricas em ativos antioxidantes, hidratantes e calmantes. Com o uso diário, o produto não apenas disfarça imperfeições no momento da aplicação, mas melhora a textura e a saúde da pele a longo prazo. Veja 10 produtos multifuncionais!

Os produtos de maquiagem multifuncionais revolucionaram o universo da beleza ao unir maquiagem e cuidados com a pele em produtos práticos e versáteis. Desenvolvidos para entregar cor, acabamento e tratamento em um só passo, eles atendem perfeitamente à tendência do skinimalism (minimalismo na pele) e à busca por uma rotina de beleza mais ágil e descomplicada.