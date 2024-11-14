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Moda

Veja por que incluir maquiagens em stick no dia a dia

Produtos de beleza versáteis são cada vez mais procurados por quem busca praticidade sem abrir mão de um visual impecável
Portal Edicase

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Publicado em 14 de Novembro de 2024 às 15:44

A maquiagem em stick transforma a rotina de beleza com sua praticidade e multifuncionalidade (Imagem: Dmytro Zinkevych | Shutterstock)
A maquiagem em stick transforma a rotina de beleza com sua praticidade e multifuncionalidade Crédito: Imagem: Dmytro Zinkevych | Shutterstock
A tendência das maquiagens em stick voltou com tudo, conquistando adeptos no mundo todo. Versáteis e oferecidos nas versões blush, contorno, base, entre outras, esses itens ganharam o universo das makes por suas características multifuncionais e facilidade de uso, bem como pelas opções acessíveis e de excelente qualidade disponível no mercado, amplamente compartilhadas nas redes sociais por influenciadores e amantes de beleza. 
A diretora artística da rede Jacques Janine, Chloé Gaya, destaca a multifuncionalidade como um dos principais atrativos das maquiagens em stick . “É uma tendência natural que os produtos de beleza otimizem cada vez mais a nossa rotina de autocuidado. Alguns sticks são dois, três e até quatro em um, pois, além de maquiagem, têm função de skincare e podem ser aplicados em diversas áreas do rosto”, explica.

Acabamento natural e uniforme

Outro ponto forte é o acabamento natural e uniforme que proporcionam. “As bases em stick garantem um look natural, pois sua aplicação pode ser feita diretamente sobre a pele, mas também possibilita a construção de camadas para corrigir imperfeições, caso desejado. De qualquer maneira, minha dica é sempre esfumar e espalhar bem o produto sobre o rosto com as mãos, ou esponja, ou pincel”, recomenda Chloé Gaya. Essa flexibilidade é essencial para pessoas que buscam praticidade sem abrir mão de um resultado impecável.
As maquiagens em
As maquiagens em Crédito:

Sustentabilidade e economia como benefícios extras

As maquiagens em stick também oferecem uma vantagem importante em termos de economia e sustentabilidade. Ao serem aplicadas diretamente no rosto, evitam o desperdício de produto que ocorre nas versões líquidas, em pó ou cremosas. “O stick é muito mais econômico e ainda evita aquela ‘baguncinha’ na bolsa”, comenta Chloé Gaya. 
Seu sucesso é tão grande que, apesar de não ser uma novidade no mercado, sua ressignificação e o investimento de diversas marcas no lançamento ou na repaginação desse item prometem mantê-lo em alta por muito tempo.
Como conta Chloé Gaya, existem hoje diversas opções acessíveis e de boa qualidade . “O Blush em Stick Melon Pop e Contorno em Stick Contour Pop, da Ruby Kisses, e o Contorno em Stick Choco Fun, da Fenzza, são alguns dos vários sticks que chegaram recentemente no mercado, com preços que cabem no bolso e que entregam um ótimo resultado”, conclui. 
Por Caroline Amorim

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