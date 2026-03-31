Trufas para a Páscoa: 10 receitas irresistíveis para adoçar a data

A Páscoa se aproxima, e as receitas com chocolate começam a ganhar espaço no dia a dia. Para tornar a experiência ainda mais saborosa e especial, vale apostar em doces criativos — e as trufas são uma excelente escolha. Práticas, versáteis e sofisticadas, elas permitem uma infinidade de recheios e são perfeitas tanto para vender quanto para presentear alguém querido.
Abaixo, confira 10 receitas incríveis de trufas para a Páscoa!
1. Trufa tradicional
Ingredientes
- 400 g de chocolate meio-amargo derretido
- 1 colher de sopa de licor de chocolate
- 1 colher de chá de mel
- Creme de leite suficiente para atingir a cremosidade
- Cobertura fracionada para banhar as trufas
- Cacau em pó para decorar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o chocolate meio-amargo, o licor de chocolate e o mel e misture. Aos poucos, coloque o creme de leite e mexa até atingir uma consistência cremosa. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 12 horas. Retire a mistura da geladeira e, com as mãos limpas, faça pequenas bolas, formando as trufas.Reserve.
Derreta a cobertura fracionada em banho-maria até que esteja completamente lisa. Depois, banhe as trufas na cobertura fracionada. Passe-as no cacau em pó e disponha sobre um papel-alumínio para secar. Embale a trufa em papel especial ou disponha em forminhas. Sirva em seguida.
2. Trufa de pistache
Ingredientes
- 300 g de chocolate meio-amargo derretido
- 100 g de pasta de pistache
- 1/2 xícara de chá de creme de leite
- 1 colher de chá de mel
- 300 g de cobertura fracionada para banhar
- Pistache triturado para decorar
- Manteiga para untar
Modo de preparo
Em uma tigela de vidro ou inox, coloque o chocolate meio-amargo já derretido, a pasta de pistache e o mel e misture com uma espátula até obter uma massa uniforme. Acrescente o creme de leite aos poucos, mexendo sempre, até formar um creme liso e levemente espesso. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por cerca de 10 horas ou até firmar bem.
Retire da geladeira, unte levemente as mãos com um pouco de manteiga e modele pequenas porções em formato de bolinhas. Disponha sobre uma assadeira forrada com papel-manteiga e reserve. Depois, em uma panela pequena, leve a cobertura fracionada ao fogo baixo, mexendo continuamente com uma colher de silicone até derreter completamente e ficar lisa. Desligue o fogo, transfira para um recipiente fundo e banhe as trufas uma a uma com o auxílio de um garfo. Retire o excesso de cobertura, finalize com pistache triturado e coloque novamente sobre o papel-manteiga até secar.
3. Trufa de cappuccino
Ingredientes
- 400 g de chocolate branco derretido
- 1 colher de sopa de pó para cappuccino tradicional
- Creme de leite suficiente para atingir a cremosidade
- Cobertura fracionada para banhar as trufas
- Pó para cappuccino tradicional para decorar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o chocolate branco e o pó para cappuccino e misture. Aos poucos, adicione o creme de leite e misture até obter uma consistência cremosa. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 12 horas. Retire a mistura da geladeira e, com as mãos limpas, faça pequenas bolas, formando as trufas.Reserve.
Derreta a cobertura fracionada em banho-maria até que esteja completamente lisa. Depois, banhe as trufas na cobertura fracionada e decore com o pó de cappuccino. Disponha sobre um papel-alumínio para secar e embale em papel especial ou disponha em forminhas. Sirva em seguida.
4. Trufa de morango
Ingredientes
- 100 g de chocolate branco derretido
- 395 g de leite condensado
- 1 colher de sopa de manteiga
- 3 colheres de sopa de pó para sorvete sabor morango
- Cobertura fracionada para banhar as trufas
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga, o chocolate branco e o pó para sorvete e misture. Leve ao fogo baixo até desgrudar do fundo da panela, mexendo sempre. Desligue o fogo e aguarde esfriar. Após, com as mãos limpas, pegue pequenas porções de doce e faça pequenas bolas, formando as trufas.Reserve.
Derreta a cobertura fracionada em banho-maria até que esteja completamente lisa. Depois, banhe as trufas na cobertura fracionada e disponha sobre uma forma forrada com papel-alumínio. Leve à geladeira por 15 minutos. Embale em papel especial ou disponha em forminhas. Sirva em seguida.
5. Trufa de cereja com licor
Ingredientes
- 300 g de chocolate ao leite derretido
- 1 colher de sopa de licor de cereja
- 1/2 xícara de chá de cereja fatiada
- 1 pitada de cravo-da-índia em pó
- 1 pitada de canela em pó
- 1 xícara de chá de creme de leite
- Cobertura fracionada para banhar as trufas
- Pedacinhos de cereja para decorar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o chocolate ao leite, o licor, as cerejas, o cravo-da-índia e a canela e misture. Aos poucos, adicione o creme de leite e misture até obter uma consistência cremosa. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 12 horas. Retire a mistura da geladeira e, com as mãos limpas, faça pequenas bolas, formando as trufas.Reserve.
Derreta a cobertura fracionada em banho-maria até que esteja completamente lisa. Depois, banhe as trufas na cobertura fracionada. Decore com pedacinhos de cerejas e disponha sobre um papel-alumínio para secar. Embale em papel especial ou disponha em forminhas. Sirva em seguida.
6. Trufa de banana e canela
Ingredientes
- 300 g de chocolate branco derretido
- 1/2 xícara de chá de doce de banana
- 4 gotas de essência de banana
- Creme de leite suficiente para atingir a cremosidade
- Canela em pó para decorar
- Cobertura fracionada para banhar as trufas
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o chocolate branco, o doce de banana e a essência de banana e misture. Aos poucos, adicione o creme de leite e mexa até obter uma consistência cremosa. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 12 horas. Retire a mistura da geladeira e, com as mãos limpas, faça pequenas bolas, formando as trufas.Reserve.
Derreta a cobertura fracionada em banho-maria até que esteja completamente lisa. Depois, banhe as trufas na cobertura fracionada. Decore com a canela em pó e disponha sobre um papel-alumínio para secar. Embale em papel especial ou disponha em forminhas. Sirva em seguida.
7. Trufa de limão
Ingredientes
- 400 g de chocolate branco derretido
- 1/4 de xícara de chá de suco de limão
- Raspas de 2 limões
- 1 colher de sopa de mel
- Creme de leite suficiente para atingir a cremosidade
- Cobertura fracionada para banhar as trufas
- Raspas de limão para decorar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o chocolate branco, o suco e as raspas de limão e o mel e misture. Aos poucos, adicione o creme de leite e mexa até obter uma textura cremosa. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira até que esteja firme o suficiente para modelar. Retire a mistura da geladeira e, com as mãos limpas, faça pequenas bolas, formando as trufas.
Coloque a cobertura fracionada em um recipiente próprio para micro-ondas e leve para aquecer por 30 segundos. Mexa e repita o processo até que esteja completamente derretida e lisa. Depois, banhe as trufas na cobertura fracionada e disponha sobre um papel-manteiga para secar. Antes que a cobertura fracionada seque completamente, decore as trufas com raspas de limão para um toque extra de sabor. Deixe as trufas secarem completamente antes de servir.
8. Trufa de maracujá
Ingredientes
- 400 g de chocolate branco derretido
- 1/2 xícara de chá de suco de maracujá concentrado
- 1 colher de sopa de mel
- Creme de leite suficiente para atingir a cremosidade
- Cobertura fracionada para banhar as trufas
- Sementes de maracujá para decorar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o chocolate branco, o suco de maracujá e o mel e misture até obter uma massa homogênea. Aos poucos, adicione o creme de leite e mexa até obter uma consistência cremosa. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 12 horas. Retire a mistura da geladeira e, com as mãos limpas, faça pequenas bolas, formando as trufas. Reserve.
Derreta a cobertura fracionada em banho-maria até que esteja completamente lisa. Depois, banhe as trufas na cobertura fracionada e disponha sobre um papel-alumínio para secar. Antes que a cobertura fracionada seque completamente, decore as trufas com as sementes de maracujá. Deixe as trufas secarem completamente antes de servir.
9. Trufa de mamão
Ingredientes
- 400 g de chocolate branco derretido
- 1 colher de sopa de pó de sorvete sabor mamão-papaya
- 1 colher de sopa de licor de cassis
- Creme de leite o suficiente para atingir a cremosidade
- Cobertura fracionada para banhar as trufas
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o chocolate branco, o pó de sorvete e o licor de cassis e misture. Aos poucos, adicione o creme de leite e mexa até obter uma consistência cremosa. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 12 horas. Retire a mistura da geladeira e, com as mãos limpas, faça pequenas bolas, formando as trufas.Reserve.
Coloque a cobertura fracionada em um recipiente próprio para micro-ondas e leve para aquecer por 30 segundos. Mexa e repita o processo até que esteja completamente derretida e lisa. Depois, banhe as trufas na cobertura fracionada e disponha sobre um papel-alumínio para secar. Embale em papel especial ou disponha em forminhas. Sirva em seguida.
10. Trufa de coco queimado
Ingredientes
- 300 g de chocolate ao leite derretido
- 1/2 xícara de chá de coco ralado
- 2 colheres de sopa de açúcar
- 1/2 xícara de chá de creme de leite
- 300 g de cobertura fracionada para banhar
Modo de preparo
Em uma panela pequena, coloque o coco ralado e o açúcar e leve ao fogo médio, mexendo sempre com uma colher de madeira, até dourar levemente e liberar aroma. Retire do fogo e transfira para uma tigela. Adicione o chocolate ao leite derretido e misture bem. Acrescente o creme de leite aos poucos até formar um creme homogêneo. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por cerca de 8 a 10 horas.
Retire a massa da geladeira e modele pequenas bolinhas com as mãos. Depois, disponha sobre uma assadeira forrada com papel-manteiga e reserve. Em uma panela, leve a cobertura fracionada ao fogo baixo, mexendo continuamente até derreter completamente. Após, desligue o fogo, banhe as trufas e coloque sobre o papel-manteiga até secarem. Sirva em seguida.