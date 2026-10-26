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“Uma Inspira Todas”: Empoderadonas anuncia palestrantes e prepara dois dias de programação para mulheres

Ex-ginasta Laís Souza e Nath Finanças já estão confirmadas no maior evento de empreendedorismo feminino do Espírito Santo, que será realizado nos dias 18 e 19 de novembro

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 18:12

Sebrae/ES

Sebrae/ES

Publicado em 

26 out 2026 às 18:12
EmpoderaDonas 2025
EmpoderaDonas 2025 Ingrid Welida

“A empreendedora ganha força quando trabalha em rede”, declara a gestora do Sebrae Delas, Lisandra Carneiro. O empreendedorismo, inclusive, vai ser pauta da 3ª edição do Empoderadonas, evento realizado pelo Sebrae/ES, por meio do Sebrae Delas, destinado a mulheres que querem abrir ou desenvolver o próprio negócio.


O evento será realizado nos dias 18 e 19 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória. Mas desta vez, a iniciativa rompeu as fronteiras do Estado, com o apoio do Sebrae Nacional. 


A expectativa é reunir mais de 8 mil pessoas em dois dias de histórias, conhecimento, conexões e negócios. Grandes nomes no Brasil, como a ex-ginasta Laís Souza e a empresária Nath Finanças, já foram anunciados na programação.


Após o sucesso da edição 2025, representantes da instituição visitaram o evento e propuseram replicar o modelo no país, conta Lisandra. 


A gestora também ressalta que o Empoderadoras é a materialização do trabalho que o Sebrae Delas faz ao longo do ano, com capacitações, consultorias e cursos, na maioria das vezes gratuitos. Toda a programação busca oferecer representatividade, tendo o público feminino como prioritário. O resultado são painéis direcionados às pautas de diversidade, equidade e inclusão.


Dessa vez, o Empoderadonas ganha mais um dia de programação e abre espaço para que empreendedoras mostrem produtos, negócios e serviços. Mas o convite não vale só para quem já tem negócio. 


“Mesmo quem não empreende, mesmo quem não quer ser empreendedora, o evento é para todas as mulheres”, diz a gestora do Sebrae Delas.


As inscrições estão abertas, no site empoderadonas.com.br, e são gratuitas. É recomendado que o público chegue cedo ao local do evento, já que o acesso é sujeito à lotação.

Conteúdo de qualidade

Serão quatro palcos funcionando ao mesmo tempo e três trilhas de conteúdo. Transformação, liderança e digital são temas que passam por todos eles. 


O palco principal, chamado de “Inspiradonas”, vai contar com mil lugares e será responsável pela abertura, encerramento e palestras magnas, com temas como coragem para ocupar espaços e autonomia financeira.

Já o “Inovadonas” reúne inteligência artificial, startups e negócios de impacto, enquanto o “Fortalecidonas”, promete abordar o acesso ao crédito, empreendedorismo 50+ e 60+, afroempreendedorismo e acessibilidade, e o “Influenciadonas” vai tratar de assuntos como creator economy, marca pessoal e mulheres indígenas no digital.


Para quem quer colocar a mão na massa, também haverá um espaço próprio de oficinas e workshops, com gestão financeira, pitch, gestão do tempo e imagem e posicionamento, além de fotografia com celular e vídeo para redes sociais. Uma ferramenta de inteligência artificial vai analisar os pitches das empreendedoras e dar feedback na hora.


Serviço

  • Evento: Empoderadonas 2026 | Uma Inspira Todas

  • Datas: quarta-feira (18) e quinta-feira (19) de novembro. Portões às 9h30, feira e praça das 10h às 20h, conteúdos das 11h às 19h.

  • Local: Centro de Convenções de Vitória (Rua Constante Sodré, 157, Santa Lúcia).

  • Programação: https://empoderadonas.com.br/programacao/

  • Entrada solidária: 1 kg de alimento não perecível, destinado a instituições atendidas pelo Sebrae.

  • Inscrição: gratuita, pelo site empoderadonas.com.br

  • O espaço está sujeito à lotação.

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