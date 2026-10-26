“Uma Inspira Todas”: Empoderadonas anuncia palestrantes e prepara dois dias de programação para mulheres

“A empreendedora ganha força quando trabalha em rede”, declara a gestora do Sebrae Delas, Lisandra Carneiro. O empreendedorismo, inclusive, vai ser pauta da 3ª edição do Empoderadonas, evento realizado pelo Sebrae/ES, por meio do Sebrae Delas, destinado a mulheres que querem abrir ou desenvolver o próprio negócio.
O evento será realizado nos dias 18 e 19 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória. Mas desta vez, a iniciativa rompeu as fronteiras do Estado, com o apoio do Sebrae Nacional.
A expectativa é reunir mais de 8 mil pessoas em dois dias de histórias, conhecimento, conexões e negócios. Grandes nomes no Brasil, como a ex-ginasta Laís Souza e a empresária Nath Finanças, já foram anunciados na programação.
Após o sucesso da edição 2025, representantes da instituição visitaram o evento e propuseram replicar o modelo no país, conta Lisandra.
A gestora também ressalta que o Empoderadoras é a materialização do trabalho que o Sebrae Delas faz ao longo do ano, com capacitações, consultorias e cursos, na maioria das vezes gratuitos. Toda a programação busca oferecer representatividade, tendo o público feminino como prioritário. O resultado são painéis direcionados às pautas de diversidade, equidade e inclusão.
Dessa vez, o Empoderadonas ganha mais um dia de programação e abre espaço para que empreendedoras mostrem produtos, negócios e serviços. Mas o convite não vale só para quem já tem negócio.
“Mesmo quem não empreende, mesmo quem não quer ser empreendedora, o evento é para todas as mulheres”, diz a gestora do Sebrae Delas.
As inscrições estão abertas, no site empoderadonas.com.br, e são gratuitas. É recomendado que o público chegue cedo ao local do evento, já que o acesso é sujeito à lotação.
Conteúdo de qualidade
Serão quatro palcos funcionando ao mesmo tempo e três trilhas de conteúdo. Transformação, liderança e digital são temas que passam por todos eles.
O palco principal, chamado de “Inspiradonas”, vai contar com mil lugares e será responsável pela abertura, encerramento e palestras magnas, com temas como coragem para ocupar espaços e autonomia financeira.
Já o “Inovadonas” reúne inteligência artificial, startups e negócios de impacto, enquanto o “Fortalecidonas”, promete abordar o acesso ao crédito, empreendedorismo 50+ e 60+, afroempreendedorismo e acessibilidade, e o “Influenciadonas” vai tratar de assuntos como creator economy, marca pessoal e mulheres indígenas no digital.
Para quem quer colocar a mão na massa, também haverá um espaço próprio de oficinas e workshops, com gestão financeira, pitch, gestão do tempo e imagem e posicionamento, além de fotografia com celular e vídeo para redes sociais. Uma ferramenta de inteligência artificial vai analisar os pitches das empreendedoras e dar feedback na hora.
Evento: Empoderadonas 2026 | Uma Inspira Todas
Datas: quarta-feira (18) e quinta-feira (19) de novembro. Portões às 9h30, feira e praça das 10h às 20h, conteúdos das 11h às 19h.
Local: Centro de Convenções de Vitória (Rua Constante Sodré, 157, Santa Lúcia).
Programação: https://empoderadonas.com.br/programacao/
Entrada solidária: 1 kg de alimento não perecível, destinado a instituições atendidas pelo Sebrae.
Inscrição: gratuita, pelo site empoderadonas.com.br.
O espaço está sujeito à lotação.