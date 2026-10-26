“Uma Inspira Todas”: Empoderadonas anuncia palestrantes e prepara dois dias de programação para mulheres

“A empreendedora ganha força quando trabalha em rede”, declara a gestora do Sebrae Delas, Lisandra Carneiro. O empreendedorismo, inclusive, vai ser pauta da 3ª edição do Empoderadonas, evento realizado pelo Sebrae/ES, por meio do Sebrae Delas, destinado a mulheres que querem abrir ou desenvolver o próprio negócio.





O evento será realizado nos dias 18 e 19 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória. Mas desta vez, a iniciativa rompeu as fronteiras do Estado, com o apoio do Sebrae Nacional.





A expectativa é reunir mais de 8 mil pessoas em dois dias de histórias, conhecimento, conexões e negócios. Grandes nomes no Brasil, como a ex-ginasta Laís Souza e a empresária Nath Finanças, já foram anunciados na programação.





Após o sucesso da edição 2025, representantes da instituição visitaram o evento e propuseram replicar o modelo no país, conta Lisandra.





A gestora também ressalta que o Empoderadoras é a materialização do trabalho que o Sebrae Delas faz ao longo do ano, com capacitações, consultorias e cursos, na maioria das vezes gratuitos. Toda a programação busca oferecer representatividade, tendo o público feminino como prioritário. O resultado são painéis direcionados às pautas de diversidade, equidade e inclusão.





Dessa vez, o Empoderadonas ganha mais um dia de programação e abre espaço para que empreendedoras mostrem produtos, negócios e serviços. Mas o convite não vale só para quem já tem negócio.





“Mesmo quem não empreende, mesmo quem não quer ser empreendedora, o evento é para todas as mulheres”, diz a gestora do Sebrae Delas.





As inscrições estão abertas, no site empoderadonas.com.br, e são gratuitas. É recomendado que o público chegue cedo ao local do evento, já que o acesso é sujeito à lotação.