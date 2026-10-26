Duplicata escritural avança no Brasil: veja o que muda para as empresas e como se preparar

O registro digital impede que a duplicata seja cancelada ou alterada sem que o financiador saiba, o que reduz o risco operacional e a insegurança jurídica, deixando, no final do dia, o crédito mais barato. Com o título disponível em sistema aberto, a empresa que emitiu a duplicata também ganha portabilidade e pode escolher a melhor oferta para antecipar o valor. Já a integração com os sistemas de gestão (ERPs) – o que agora será possível, no novo modelo – agiliza o aceite e a liquidação e reduz erros manuais que costumam travar o caixa.