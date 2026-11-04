Musculação e corrida: 7 erros que aumentam o risco de lesões durante os treinos

Com o verão se aproximando, muita gente busca melhorar os resultados na academia e o desempenho nas corridas de rua. Para quem deseja definir pernas e glúteos ou completar uma prova antes do fim do ano, a rotina pode incluir agachamentos com mais carga, séries intensas de leg press e quilômetros extras. Quando esse aumento acontece sem planejamento, porém, podem surgir dores persistentes, inflamações e lesões que atrapalham os treinos e, em alguns casos, exigem uma pausa nos exercícios.