AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Musculação e corrida: 7 erros que aumentam o risco de lesões durante os treinos
Se cuida

Musculação e corrida: 7 erros que aumentam o risco de lesões durante os treinos

Exagerar nas cargas, deixar o fortalecimento muscular de lado e não respeitar o tempo de recuperação são hábitos que podem prejudicar o corpo

Publicado em 04 de Novembro de 2026 às 13:13

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

04 nov 2026 às 13:13
A busca por resultados rápidos pode esconder hábitos que prejudicam a saúde dos joelhos e quadris (Imagem: Dusan Petkovic | Shutterstock)
A busca por resultados rápidos pode esconder hábitos que prejudicam a saúde dos joelhos e quadris Crédito: Imagem: Dusan Petkovic | Shutterstock

Com o verão se aproximando, muita gente busca melhorar os resultados na academia e o desempenho nas corridas de rua. Para quem deseja definir pernas e glúteos ou completar uma prova antes do fim do ano, a rotina pode incluir agachamentos com mais carga, séries intensas de leg press e quilômetros extras. Quando esse aumento acontece sem planejamento, porém, podem surgir dores persistentes, inflamações e lesões que atrapalham os treinos e, em alguns casos, exigem uma pausa nos exercícios.

O problema não está necessariamente na musculação ou na corrida, mas na maneira como o treinamento é organizado. Aumentar as cargas rapidamente, ignorar limitações de mobilidade e encurtar os períodos de descanso são atitudes que podem ultrapassar a capacidade de adaptação do organismo. Os ortopedistas Luiz Henrique Silveira Rodrigues, especialista em quadril, e Luiz Henrique Pires, especialista em joelho, explicam quais erros merecem atenção. Confira!

1. Aumentar demais a carga do agachamento

O agachamento é um dos exercícios mais utilizados para fortalecer pernas e glúteos, mas a busca por resultados rápidos pode levar ao uso de pesos incompatíveis com o condicionamento físico. Em pessoas com determinadas alterações do quadril, a combinação de carga elevada e movimentos dolorosos pode agravar sintomas.

“Existe uma preocupação muito grande em aumentar a carga para conseguir resultados estéticos mais rápidos, mas nem sempre a articulação está preparada para aquele nível de exigência. O quadril precisa de mobilidade, estabilidade e controle muscular. Quando a pessoa ignora a dor e continua forçando determinados movimentos, pode agravar uma condição que já existia”, explica o ortopedista Dr. Luiz Henrique Silveira Rodrigues, especialista em cirurgia do quadril.

2. Acreditar que agachar mais fundo é sempre melhor

A amplitude do agachamento e do leg press deve considerar a mobilidade e as características individuais. Em pessoas com impacto femoroacetabular sintomático, a flexão acentuada do quadril pode provocar desconforto na virilha e limitar os movimentos. Isso não significa que o exercício seja prejudicial para todos, mas que adaptações podem ser necessárias.

“Não existe uma regra dizendo que toda pessoa com dor no quadril precisa abandonar o agachamento. Em muitos casos, podemos ajustar a amplitude, reduzir a carga e trabalhar o fortalecimento de maneira progressiva. O erro é acreditar que sentir dor durante o exercício significa que o treino está funcionando”, orienta o ortopedista Dr. Luiz Henrique Silveira Rodrigues.

3. Aumentar a quilometragem da corrida de uma semana para outra

Com a proximidade de provas como a São Silvestre, corredores iniciantes podem tentar compensar meses de pouca atividade aumentando rapidamente as distâncias percorridas. Entretanto, músculos, tendões e articulações precisam de tempo para se adaptar às novas exigências. A progressão inadequada pode favorecer dores nos joelhos e outras lesões por sobrecarga.

“Existe uma diferença importante entre desafiar o corpo e ultrapassar sua capacidade de adaptação. Quando alguém passa rapidamente de poucos quilômetros para treinos longos, sem fortalecimento ou recuperação adequada, pode desenvolver dores que comprometem a continuidade da atividade física”, explica o ortopedista Dr. Luiz Henrique Pires, especialista em cirurgia do joelho.

4. Culpar o asfalto por qualquer dor no joelho

Correr em superfícies rígidas não significa, necessariamente, provocar desgaste das articulações. A corrida recreativa, quando realizada de maneira adequada, pode trazer benefícios importantes para a saúde.

“O asfalto não deve ser tratado como o único responsável pelas dores. Precisamos observar o conjunto de fatores, incluindo força muscular, técnica, recuperação e possíveis alterações preexistentes. Uma pessoa bem condicionada pode tolerar cargas que seriam excessivas para alguém que acabou de começar”, ressalta o ortopedista Dr. Luiz Henrique Pires.

Estalos acompanhados de dor e limitação de movimento podem indicar alterações que precisam de avaliação médica (Imagem: DexonDee | Shutterstock)
Estalos acompanhados de dor e limitação de movimento podem indicar alterações que precisam de avaliação médica Crédito: Imagem: DexonDee | Shutterstock

5. Ignorar dores na virilha e estalos no quadril

Dor profunda na virilha, limitação de movimentos e desconforto ao agachar podem estar relacionados a diferentes condições, incluindo o impacto femoroacetabular e lesões do labrum, estrutura que contribui para a estabilidade da articulação. Esses sintomas não confirmam isoladamente uma lesão, mas merecem investigação quando persistem.

“Uma dor que persiste, limita o treino ou aparece em atividades simples, como entrar no carro, subir escadas ou permanecer sentado, merece investigação. O exame clínico é fundamental para entender se existe comprometimento intra-articular ou se o desconforto tem outra origem”, destaca o ortopedista Dr. Luiz Henrique Silveira Rodrigues.

6. Correr mais e deixar o fortalecimento muscular de lado

A preparação para corridas não deve envolver apenas o aumento da distância percorrida. O fortalecimento dos músculos do quadril, das coxas e das panturrilhas contribui para o controle dos movimentos e para a capacidade de lidar com as exigências da atividade.

“Quem deseja participar de uma prova precisa entender que a preparação não envolve apenas correr mais. O fortalecimento muscular, o descanso e o ajuste das cargas fazem parte do processo. O objetivo é chegar ao evento em condições de completar o percurso, e não lesionado por excesso de treinamento”, orienta o ortopedista Dr. Luiz Henrique Pires.

7. Continuar treinando mesmo com dor persistente

Desconfortos musculares leves podem ocorrer após exercícios mais intensos , mas dores articulares persistentes, inchaço, travamentos e limitações de movimento não devem ser ignorados. Insistir no treinamento sem investigar a causa pode agravar determinadas lesões e prolongar o período de recuperação.

“A dor é uma informação importante do organismo. Não significa que toda sensação desconfortável seja uma lesão grave, mas também não deve ser normalizada. Se o joelho começa a inchar, travar ou limitar atividades, precisamos investigar antes de continuar aumentando a carga”, explica o ortopedista Dr. Luiz Henrique Pires.

Respeitar os limites do corpo também faz parte do treino

Para os especialistas, conquistar resultados físicos exige consistência, progressão adequada e respeito aos limites individuais. “Completar uma prova é uma conquista, mas preservar a saúde dos joelhos é o que permite continuar correndo nos meses e anos seguintes. O treinamento precisa respeitar o tempo de adaptação do corpo”, conclui o ortopedista Dr. Luiz Henrique Pires.

Por Sarah Carvalho

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 5 saladas com proteínas vegetais para o almoço
Lançamentos de beleza em outubro
De perfumes a cuidados capilares: os lançamentos de beleza que valem a pena testar em novembro
Administradora teve fratura no nariz após ser agredida por cliente de bar em Itapuã
Mulher tem nariz fraturado após comentário sobre eleição em bar de Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.