Mais uma rua é fechada para obras no Centro de Vitória; veja o que fica pronto até o Natal

Atualmente, os serviços estão concentrados em três frentes: na Rua Sete de Setembro, no trecho entre a Rua Basílio Daemon e a Praça Ubaldo Ramalhete; na Rua Coutinho Mascarenhas, em frente à Praça Ubaldo Ramalhete; e na Rua Maria Saraiva, entre as ruas Sete de Setembro e Graciano Neves.





A inclusão da Rua Maria Saraiva à etapa atual das intervenções tem como objetivo garantir a integração da via às melhorias executadas na região. Essa rua é o endereço do tradicional Bar da Zilda e também um dos acessos à Escadaria da Piedade.





A previsão da Secretaria de Obras de Vitória é que esses três trechos sejam concluídos e liberados para a população antes do Natal.