Mais uma rua é fechada para obras no Centro de Vitória; veja o que fica pronto até o Natal

A Rua Maria Saraiva, no Centro de Vitória, foi incluída nas obras de urbanização do entorno das Ruas Sete de Setembro e Gama Rosa e está interditada para a execução dos serviços. A previsão é de que esse trecho fique pronto antes das festas de fim de ano, junto com outras duas áreas interditadas pela Prefeitura de Vitória.
Atualmente, os serviços estão concentrados em três frentes: na Rua Sete de Setembro, no trecho entre a Rua Basílio Daemon e a Praça Ubaldo Ramalhete; na Rua Coutinho Mascarenhas, em frente à Praça Ubaldo Ramalhete; e na Rua Maria Saraiva, entre as ruas Sete de Setembro e Graciano Neves.
A inclusão da Rua Maria Saraiva à etapa atual das intervenções tem como objetivo garantir a integração da via às melhorias executadas na região. Essa rua é o endereço do tradicional Bar da Zilda e também um dos acessos à Escadaria da Piedade.
A previsão da Secretaria de Obras de Vitória é que esses três trechos sejam concluídos e liberados para a população antes do Natal.
Após a liberação das áreas hoje interditadas, as equipes seguirão para o trecho da Rua Sete de Setembro entre as ruas Basílio Daemon e Maria Saraiva, dando continuidade ao cronograma de requalificação da área central. Segundo o secretário de Obras Gustavo Perin, essa parte será finalizada antes do carnaval de 2027.
“A expectativa é de entregar no ano que vem, até o carnaval, todo o trecho que vai da Praça Costa Pereira até a Escadaria da Piedade. Depois, ficará faltando a Rua Gama Rosa, que vamos realizar depois do carnaval. Essa é a nossa intenção”, confirmou o secretário.
A urbanização das ruas Sete de Setembro e Gama Rosa, incluindo a Praça Ubaldo Ramalhete e seus entornos, prevê implantação de novo pavimento, requalificação de calçadas, melhorias na acessibilidade, modernização da drenagem, reorganização dos espaços de circulação de pedestres e veículos, além da implantação de novo mobiliário urbano e paisagismo.
O objetivo, segundo a Prefeitura de Vitória, é valorizar o patrimônio histórico, qualificar os espaços públicos e proporcionar mais conforto, segurança e mobilidade para moradores, comerciantes e visitantes.
As obras começaram em abril deste ano, com prazo total de 12 meses, e um investimento de R$ 10,5 milhões. Recentemente, a prefeitura deu ordem de serviço para também urbanizar outra área da região do Centro: a parte comercial da Vila Rubim.
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