Quem vai comandar a Assembleia do ES? Há dois possíveis candidatos, mas nada definido

Embora o Partido Liberal tenha a maior bancada no Legislativo estadual, seis não é um número de votos suficiente para eleger o presidente e tampouco oito, se somarmos os dois deputados do Republicanos.





A chapa para disputar a Mesa Diretora já deve ser composta por dez membros e, para elegê-la, são necessários 16 votos (os votos dos dez integrantes já são computados automaticamente como favoráveis à chapa).





Fica matematicamente claro, portanto, que o futuro presidente vai precisar de apoio para além dos partidos mais próximos a Pazolini.





REFORÇO DO PP





Um dos 16 novatos que vão chegar à Assembleia é o ex-prefeito de Mimoso do Sul Peter Costa (PP).





Ele foi filiado ao Republicanos de Pazolini por anos e migrou para o PP recentemente.





O PP estava na coligação do adversário do ex-prefeito de Vitória, o governador Ricardo Ferraço (MDB), mas na prática, a sigla mudou de lado entre o primeiro e o segundo turnos do pleito.





Peter Costa afirma que o partido, agora, “está unido”.





“Pretendo ser aliado (do Pazolini). Acho importante ter maioria na Assembleia para ajudá-lo a governar”.





Ou seja, aí já temos um exemplo de que o governador eleito e o candidato a presidente do Legislativo que ele vier a apoiar devem encontrar endosso para além do PL e do Republicanos.





OPOSIÇÃO PROPOSITIVA





Mas também haverá oposição a Pazolini na Casa. O Partido dos Trabalhadores elegeu três parlamentares: Açucena, Julio da Fetaes e Karla Coser.





Karla afirmou à coluna que pretende fazer uma “oposição propositiva” e que um eventual apoio do governador a um candidato a presidente da Assembleia não é impedimento, por si só, para votar no colega.





Vai depender, entretanto, do nome que será escolhido para disputar a presidência.





A deputada estadual eleita também ressaltou que espera que o futuro presidente mantenha a Assembleia independente do Executivo, e não subserviente.





Camila Valadão (PSOL), reeleita e campeã de votos para a Assembleia em 2026, também vai estar na oposição.





Ela pontuou que o futuro presidente da Assembleia tem que garantir o equilíbrio no plenário, sem cercear deputados, independentemente da ideologia e do grupo político ao qual pertencem.