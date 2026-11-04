Fim da escala 6x1: a transição para empresas contratadas pelo poder público

Quase 15 milhões de brasileiros com carteira assinada trabalham seis dias para folgar um, segundo levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego. No Espírito Santo, são mais de 212 mil. A Emenda Constitucional 141, promulgada em 16 de outubro, muda essa rotina, mas não de uma vez e não da mesma forma para todos.
A regra geral tem duas etapas. Em 16 de dezembro deste ano, dois meses após a publicação, a jornada máxima cai de 44 para 42 horas semanais e o descanso passa a ser de dois dias, um deles preferencialmente aos domingos: é o fim da 6x1 como padrão. Em 16 de dezembro de 2027, a jornada chega a 40 horas. Como há quem conte o prazo um dia antes, convém ter a escala ajustada já em 15 de dezembro.
Em nenhuma das etapas o salário pode ser reduzido. Na prática, a mesma folha passa a pagar menos horas: cada hora trabalhada fica quase 5% mais cara na primeira etapa e 10% mais cara ao final.
Para as empresas que prestam serviço ao poder público, a Emenda criou uma transição própria. O artigo 9º alcança os contratos com órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que já estavam em vigor em 16 de outubro e são executados com empregados alocados no contrato, sejam terceirizações, concessões, permissões ou parcerias público-privadas.
A lista de quem está nessa situação é longa: vigilância e portaria de prédios públicos, limpeza e conservação de escolas, fóruns e hospitais, merenda escolar, coleta de lixo e limpeza urbana, transporte coletivo e rodovias concedidas, manutenção predial, obras públicas, centrais de atendimento ao cidadão e gestão de unidades de saúde. Em comum, são operações com gente na linha de frente, muitas funcionando todos os dias da semana, e com margens que raramente absorvem um aumento de custo sem revisão de preço.
Nesses contratos, a redução da jornada só começa depois de um aditivo que recomponha o preço, a ser assinado até 16 de outubro de 2027. Sem aditivo, a nova jornada se impõe nessa data de qualquer forma, e as 40 horas chegam em 16 de dezembro de 2027, como para todos. Já o contrato aditado até 16 de dezembro deste ano segue o calendário geral desde o início.
A regra é justa com quem contratou com o Estado. O empresário formou seu preço sob as regras antigas e não deu causa à mudança; a própria Constituição passa a reconhecer que ela altera a equação do contrato. Mas prazo não é isenção. E o aditivo funciona como gatilho: assinado, a nova jornada começa a valer. Aditivo que recompõe só parte do custo é, portanto, prejuízo assinado.
O custo que mais pesa nem sempre é o das horas. Pense em um contrato de portaria ou de limpeza com 30 postos abertos todos os dias da semana. Na escala 6x1, 35 empregados cobrem as folgas. Com dois dias de descanso por semana, serão necessários 42: 20% a mais, sem contar férias e faltas.
É justamente sobre esse ponto que a Emenda deixou uma dúvida. O artigo 9º fala em redução da duração do trabalho, isto é, das horas; o descanso de dois dias tem vigência própria, a partir de 16 de dezembro. Há quem entenda que, nos contratos públicos, o aditivo adia as duas coisas, e quem sustente que o segundo dia de descanso vale para todos já em dezembro, com ou sem aditivo. A questão é nova, ainda não passou pelos tribunais e pode ser resolvida pela regulamentação. Até lá, o mais seguro é fazer as contas nos dois cenários e pedir que o aditivo trate do ponto de forma expressa.
O instrumento que a Emenda exige tem nome técnico: "aditamento contratual para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro". Em linguagem simples, o contrato foi assinado com uma conta que fechava, a lei mudou o custo da mão de obra, e o preço precisa ser refeito para que a conta volte a fechar. Não é o reajuste anual, que corrige a inflação, nem a repactuação, que repassa o aumento da convenção coletiva. É a recomposição de um custo novo, criado por lei depois da proposta.
Por isso, o pedido não espera data-base e deve ser feito ainda na vigência do contrato, antes de qualquer prorrogação. E precisa demonstrar o custo trabalhista real, não um percentual teórico: postos, escalas, substituições, encargos, uniformes, exames e treinamento das novas contratações. É aí que a leitura trabalhista do contrato faz diferença. Convém também antecipar a resposta do órgão, que pode propor, em vez de pagar mais, reduzir o escopo ou o horário de atendimento, saída que nem sempre cabe em serviços contínuos.
Há ainda a regulamentação, que já está em curso. Segundo a imprensa, o governo quer aprovar em até 60 dias o projeto de lei que adapta a CLT e as leis de categorias com jornadas especiais, e o Senado discute nova proposta para setores com escalas contínuas. A própria Emenda autoriza lei para regimes diferenciados e lei complementar com medidas transitórias para micro e pequenas empresas. Nada disso suspende os prazos de hoje, mas tudo isso pode mudar a conta.
O roteiro é objetivo. Calcular o impacto contrato a contrato. Protocolar cedo o pedido de reequilíbrio, com memória de cálculo completa, porque prazos de um ano costumam se esgotar em gabinetes. Em licitação aberta antes da Emenda, ajustar o preço antes de assinar, já que, pela letra do artigo 9º, contratos firmados depois de 16 de outubro ficam fora dessa transição. E não assinar aditivo parcial.
O artigo 9º não poupou ninguém do fim da escala 6x1. Deu às empresas que servem ao poder público algo mais escasso: tempo para chegar à mesa com números. Quem usar esse ano para calcular vai negociar o preço. Quem esperar vai pagar a diferença.