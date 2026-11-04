Fim da escala 6x1: a transição para empresas contratadas pelo poder público

A regra é justa com quem contratou com o Estado. O empresário formou seu preço sob as regras antigas e não deu causa à mudança; a própria Constituição passa a reconhecer que ela altera a equação do contrato. Mas prazo não é isenção. E o aditivo funciona como gatilho: assinado, a nova jornada começa a valer. Aditivo que recompõe só parte do custo é, portanto, prejuízo assinado.





O custo que mais pesa nem sempre é o das horas. Pense em um contrato de portaria ou de limpeza com 30 postos abertos todos os dias da semana. Na escala 6x1, 35 empregados cobrem as folgas. Com dois dias de descanso por semana, serão necessários 42: 20% a mais, sem contar férias e faltas.





É justamente sobre esse ponto que a Emenda deixou uma dúvida. O artigo 9º fala em redução da duração do trabalho, isto é, das horas; o descanso de dois dias tem vigência própria, a partir de 16 de dezembro. Há quem entenda que, nos contratos públicos, o aditivo adia as duas coisas, e quem sustente que o segundo dia de descanso vale para todos já em dezembro, com ou sem aditivo. A questão é nova, ainda não passou pelos tribunais e pode ser resolvida pela regulamentação. Até lá, o mais seguro é fazer as contas nos dois cenários e pedir que o aditivo trate do ponto de forma expressa.





O instrumento que a Emenda exige tem nome técnico: "aditamento contratual para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro". Em linguagem simples, o contrato foi assinado com uma conta que fechava, a lei mudou o custo da mão de obra, e o preço precisa ser refeito para que a conta volte a fechar. Não é o reajuste anual, que corrige a inflação, nem a repactuação, que repassa o aumento da convenção coletiva. É a recomposição de um custo novo, criado por lei depois da proposta.