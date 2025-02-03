Com apoio do governo, Marcelo Santos é reeleito presidente da Assembleia do ES

Outra novidade para a retomada dos trabalhos no Legislativo capixaba é a mudança na liderança do governo na Ales. O deputado Vandinho Leite (PSD), que era um dos nomes cotados para disputar a presidência da Casa de Leis, substituirá Dary Pagung no posto. Ele passa agora a ser o responsável, por exemplo, por articular para que matérias de interesse do Executivo estadual sejam acolhidas pelos demais parlamentares.