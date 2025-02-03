O deputado Marcelo Santos (União) foi reeleito por unanimidade para o cargo de presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) por mais dois anos. A chapa única terá como primeiro vice-presidente Dary Pagung (PSB), que era líder do governo do Estado na Casa de Leis, e segundo vice, Danilo Bahiense (PL). Os deputados Hudson Leal (Republicanos) e Janete de Sá (PSB) serão, respectivamente, primeiro e segundo secretários da Mesa Diretora eleita nesta segunda-feira (3).
Confira como ficou a nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa:
- Titulares
- Presidente: Marcelo Santos (União)
- 1º secretário: Hudson Leal (Republicanos)
- 2º secretária: Janete de Sá (PSB)
- Suplentes
- 1º vice-presidente: Dary Pagung (PSB)
- 2º vice-presidente: Delegado Danilo Bahiense (PL)
- 3º vice-presidente: Alexandre Xambinho (Podemos)
- 3º secretário: Sergio Meneguelli (Republicanos)
- 4ª secretária: Iriny Lopes (PT)
- 5ª secretária: Raquel Lessa (PP)
- 6º secretário: Coronel Weliton (PRD)
Outra novidade para a retomada dos trabalhos no Legislativo capixaba é a mudança na liderança do governo na Ales. O deputado Vandinho Leite (PSD), que era um dos nomes cotados para disputar a presidência da Casa de Leis, substituirá Dary Pagung no posto. Ele passa agora a ser o responsável, por exemplo, por articular para que matérias de interesse do Executivo estadual sejam acolhidas pelos demais parlamentares.
O mercado político já dava como certo o apoio do Palácio Anchieta, por meio do governador Renato Casagrande (PSB), à recondução de Marcelo Santos à presidência do Legislativo estadual. No entanto, nos bastidores, a informação era de que a relação entre o parlamentar e o socialista estava estremecida, principalmente em função dos posicionamentos políticos do deputado nas eleições municipais de 2024.
Com apoio do governo, Marcelo Santos é reeleito presidente da Assembleia do ES -
Em Vitória, por exemplo, Marcelo Santos apoiou a reeleição do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), apesar de o governo ter lançado candidato próprio na disputa pelo comando da Capital. Pazolini é, hoje, visto como opositor a Casagrande, mesmo mantendo em sua gestão nomes ligados a partidos que atualmente integram a base aliada do Executivo estadual.
O cenário de incerteza acerca do apoio de Casagrande ao nome de Marcelo Santos como presidente da Assembleia foi dissipado em 22 de janeiro deste ano, após uma reunião realizada em Brasília (DF), da qual participaram o próprio deputado, o governador e seu vice, Ricardo Ferraço (MDB), além do presidente nacional do União Brasil, o advogado Antônio Rueda.
Na ocasião, a legenda à qual Marcelo Santos se filiou no ano passado e tinha intenção de presidir no Espírito Santo firmou apoio ao projeto político casagrandista visando ao pleito eleitoral de 2026. A aliança entre o União Brasil em âmbito nacional e o governador do Estado teria sido costurada pelo deputado da Ales.