Euclério vai deixar o MDB e voltar ao União Brasil, diz deputado

O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), deve trocar de legenda nos próximos dias. O mandatário reeleito pode voltar ao União Brasil, seu antigo partido. A informação de que o emedebista deve desembarcar em uma nova sigla foi divulgada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), deputado estadual Marcelo Santos (União), em publicação feita em seu perfil nas redes sociais na tarde desta quarta-feira (22).
Na publicação, em que aparece ao lado do presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda; do governador do Estado, Renato Casagrande (PSB); e do vice-governador, Ricardo Ferraço (MDB), em Brasília, Marcelo afirma que o partido não medirá esforços para apoiar o projeto político do grupo casagrandista visando às eleições de 2026. Veja a publicação abaixo:
No texto publicado nesta quarta-feira (22), Marcelo ainda afirma que a ida do prefeito de Cariacica para o União é resposta a um convite feito por ele e por Rueda.
"Atendendo a um convite meu e do presidente nacional, o prefeito Euclério Sampaio retornará ao partido (União Brasil), assumindo papel crucial na Executiva Estadual do Espírito Santo", diz o texto nas redes sociais.
No entanto, vale lembrar que o presidente do União Brasil no Espírito Santo é o secretário de Estado do Meio Ambiente, Felipe Rigoni. Desde os primeiros meses do ano passado, a legenda vive envolta em especulações de que o presidente do Legislativo estadual pode assumir o comando estadual.
Já o MDB, atual partido de Euclério, é presidido pelo próprio Ricardo Ferraço, que estaria apoiando a empreitada do grupo político capitaneado pelo governador Renato Casagrande.
A reportagem procurou tanto Euclério, que se recupera de um transplante de rim, quanto Felipe Rigoni para comentar sobre a mudança de partido do prefeito. Porém, não houve retorno até a publicação do texto.