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Poder Executivo

Pazolini nomeia Erick Musso como secretário de Governo em Vitória

Ida do ex-deputado estadual e presidente do Republicanos no Espírito Santo para o secretariado foi oficializada nesta quarta-feira (22)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

22 jan 2025 às 12:50

Publicado em 22 de Janeiro de 2025 às 12:50

Erick Musso, candidato ao senado pelo Republicanos, é entrevistado pela colunista de A Gazeta, Letícia Gonçalves
Erick Musso (Republicanos) será secretário municipal de Governo em Vitória Crédito: Vitor Jubini
O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), nomeou o ex-deputado estadual e presidente do Republicanos no Espírito Santo, Erick Musso, para ser secretário municipal de Governo, conforme publicado no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira (22). A ida de Musso para o secretariado foi antecipada pela colunista Letícia Gonçalves, de A Gazeta, na segunda-feira (20).
Erick Musso vai ocupar a cadeira de Regis Mattos, que também é secretário de Gestão e Planejamento e comandava a Secretaria de Governo interinamente desde a saída de Aridelmo Teixeira (Novo). 
Aridelmo deixou o cargo em junho de 2024 para ficar à disposição para ser vice na chapa de Pazolini, mas a escolhida foi Cris Samorini (PP). 
Conforme informou Letícia Gonçalves, Erick já atua como articulador político do prefeito e faz, por exemplo, a interlocução com os vereadores. À frente da secretaria, vai ser oficializado e receber um salário pela função desempenhada. 
Pazolini nomeia Erick Musso como secretário de Governo em Vitória
Em publicações recentes no Instagram, Erick compartilhou fotos de visitas feitas a vereadores na terça-feira (21). Alguns parlamentares, inclusive, já o chamavam de secretário de Governo. 
Vereador Luiz Paulo Amorim compartilha foto de visita de Erick Musso
Vereador Luiz Paulo Amorim (PV) compartilha foto de visita de Erick Musso Crédito: Reprodução redes sociais
Erick Cabral Musso tem 37 anos e nasceu em Vitória (ES), mas foi criado em Aracruz, na Região Morte do Espírito Santo. Foi lá que deu início a sua carreira política como servidor do Poder Legislativo Estadual, em 2010, seguindo os passos do avô, Heraldo Barbosa Musso, prefeito da cidade por dois mandatos e deputado estadual por outros três. 
Em 2012, foi eleito vereador de Aracruz, ocupando o posto de presidente da Câmara Municipal. Foi eleito deputado estadual em 2014 e reeleito em 2018. Em seu segundo mandato, presidiu a Assembleia Legislativa. Foi candidato ao Senado em 2022, mas não se elegeu. 

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