Erick Musso (Republicanos) será secretário municipal de Governo em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Erick Musso vai ocupar a cadeira de Regis Mattos, que também é secretário de Gestão e Planejamento e comandava a Secretaria de Governo interinamente desde a saída de Aridelmo Teixeira (Novo).

Aridelmo deixou o cargo em junho de 2024 para ficar à disposição para ser vice na chapa de Pazolini, mas a escolhida foi Cris Samorini (PP).

Conforme informou Letícia Gonçalves, Erick já atua como articulador político do prefeito e faz, por exemplo, a interlocução com os vereadores. À frente da secretaria, vai ser oficializado e receber um salário pela função desempenhada.

Your browser does not support the audio element. Pazolini nomeia Erick Musso como secretário de Governo em Vitória

Em publicações recentes no Instagram, Erick compartilhou fotos de visitas feitas a vereadores na terça-feira (21). Alguns parlamentares, inclusive, já o chamavam de secretário de Governo.

Vereador Luiz Paulo Amorim (PV) compartilha foto de visita de Erick Musso Crédito: Reprodução redes sociais

Erick Cabral Musso tem 37 anos e nasceu em Vitória (ES), mas foi criado em Aracruz, na Região Morte do Espírito Santo. Foi lá que deu início a sua carreira política como servidor do Poder Legislativo Estadual, em 2010, seguindo os passos do avô, Heraldo Barbosa Musso, prefeito da cidade por dois mandatos e deputado estadual por outros três.