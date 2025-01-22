O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), nomeou o ex-deputado estadual e presidente do Republicanos no Espírito Santo, Erick Musso, para ser secretário municipal de Governo, conforme publicado no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira (22). A ida de Musso para o secretariado foi antecipada pela colunista Letícia Gonçalves, de A Gazeta, na segunda-feira (20).
Erick Musso vai ocupar a cadeira de Regis Mattos, que também é secretário de Gestão e Planejamento e comandava a Secretaria de Governo interinamente desde a saída de Aridelmo Teixeira (Novo).
Aridelmo deixou o cargo em junho de 2024 para ficar à disposição para ser vice na chapa de Pazolini, mas a escolhida foi Cris Samorini (PP).
Conforme informou Letícia Gonçalves, Erick já atua como articulador político do prefeito e faz, por exemplo, a interlocução com os vereadores. À frente da secretaria, vai ser oficializado e receber um salário pela função desempenhada.
Pazolini nomeia Erick Musso como secretário de Governo em Vitória
Em publicações recentes no Instagram, Erick compartilhou fotos de visitas feitas a vereadores na terça-feira (21). Alguns parlamentares, inclusive, já o chamavam de secretário de Governo.
Erick Cabral Musso tem 37 anos e nasceu em Vitória (ES), mas foi criado em Aracruz, na Região Morte do Espírito Santo. Foi lá que deu início a sua carreira política como servidor do Poder Legislativo Estadual, em 2010, seguindo os passos do avô, Heraldo Barbosa Musso, prefeito da cidade por dois mandatos e deputado estadual por outros três.
Em 2012, foi eleito vereador de Aracruz, ocupando o posto de presidente da Câmara Municipal. Foi eleito deputado estadual em 2014 e reeleito em 2018. Em seu segundo mandato, presidiu a Assembleia Legislativa. Foi candidato ao Senado em 2022, mas não se elegeu.