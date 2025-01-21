Nésio Fernandes, ex-secretário de Saúde do Espírito Santo, é internado em UTI de hospital Crédito: Instagram/Reprodução

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, na tarde desta terça, Nésio afirmou que os sintomas diminuíram e que iniciou um teste para sair da dieta zero e voltar a ingerir alimentos.

"Tem 40 minutos que fiz uma prova alimentar para ver se tolero sair da dieta zero. Aguardar a evolução agora à tarde e à noite. Haverá nova bateria de exames hoje. À noite ou pela manhã devo ter a avaliação deles (médicos)", contou.

Em comunicado publicado em suas redes sociais, o médico sanitarista afirma que está com o estado de saúde estável e apresentou melhora dos sintomas e dos sinais respiratórios. A equipe médica ainda investiga o que causou o tromboembolismo pulmonar. Na publicação, o ex-secretário ainda agradece as mensagens de apoio enviadas a ele e à família.

Your browser does not support the audio element. Ex-secretário de Saúde do ES segue na UTI e quadro é estável

Internado na UTI desde domingo

Nésio apresentou dor abdominal e sintomas respiratórios após receber alta hospitalar de outra internação. O ex-secretário procurou atendimento no pronto-socorro, fez uma avaliação clínica, exames de imagem e laboratoriais e foi novamente hospitalizado.

Os diagnósticos foram confirmados por uma tomografia computadorizada com contraste de abdômen total, que evidenciou a presença de trombos nos vasos pulmonares. Os exames laboratoriais mostraram elevação de enzimas pancreáticas e marcadores inflamatórios, confirmando os diagnósticos.

Ex-secretário estava internado na UTI havia uma semana

Há uma semana, Nésio estava na UTI após se submeter a uma cirurgia para tratar uma infecção nos ossos da mastoide, localizados atrás da orelha, e uma pansinusite (forma mais grave de sinusite, com inflamação de todas as cavidades nasais localizadas na face), que complicou o quadro de saúde. Antes da hospitalização, o ex-secretário havia enfrentado 40 dias de tratamento, que não solucionou o quadro infeccioso.