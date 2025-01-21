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Internado em Brasília

Ex-secretário de Saúde do ES segue na UTI e quadro é estável

Nésio Fernandes foi hospitalizado no domingo (19) após ser diagnosticado com pancreatite aguda e tromboembolismo pulmonar
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

21 jan 2025 às 14:05

Publicado em 21 de Janeiro de 2025 às 14:05

Nésio Fernandes, ex-secretário de Saúde do Espírito Santo, é internado em UTI de hospital
Nésio Fernandes, ex-secretário de Saúde do Espírito Santo, é internado em UTI de hospital Crédito: Instagram/Reprodução
O ex-secretário de Saúde do Espírito Santo entre 2019 e 2022, Nésio Fernandes, segue internado na UTI de um hospital em Brasília (DF), nesta terça-feira (21). O médico sanitarista foi internado no último domingo (19), após ser diagnosticado com pancreatite aguda e tromboembolismo pulmonar.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, na tarde desta terça, Nésio afirmou que os sintomas diminuíram e que iniciou um teste para sair da dieta zero e voltar a ingerir alimentos. 
"Tem 40 minutos que fiz uma prova alimentar para ver se tolero sair da dieta zero. Aguardar a evolução agora à tarde e à noite. Haverá nova bateria de exames hoje. À noite ou pela manhã devo ter a avaliação deles (médicos)", contou. 
Em comunicado publicado em suas redes sociais, o médico sanitarista afirma que está com o estado de saúde estável e apresentou melhora dos sintomas e dos sinais respiratórios. A equipe médica ainda investiga o que causou o tromboembolismo pulmonar. Na publicação, o ex-secretário ainda agradece as mensagens de apoio enviadas a ele e à família. 
Ex-secretário de Saúde do ES segue na UTI e quadro é estável

Internado na UTI desde domingo 

Nésio apresentou dor abdominal e sintomas respiratórios após receber alta hospitalar de outra internação. O ex-secretário procurou atendimento no pronto-socorro, fez uma avaliação clínica, exames de imagem e laboratoriais e foi novamente hospitalizado.
Os diagnósticos foram confirmados por uma tomografia computadorizada com contraste de abdômen total, que evidenciou a presença de trombos nos vasos pulmonares. Os exames laboratoriais mostraram elevação de enzimas pancreáticas e marcadores inflamatórios, confirmando os diagnósticos.

Ex-secretário estava internado na UTI havia uma semana

Há uma semana, Nésio estava na UTI após se submeter a uma cirurgia para tratar uma infecção nos ossos da mastoide, localizados atrás da orelha, e uma pansinusite (forma mais grave de sinusite, com inflamação de todas as cavidades nasais localizadas na face), que complicou o quadro de saúde. Antes da hospitalização, o ex-secretário havia enfrentado 40 dias de tratamento, que não solucionou o quadro infeccioso.
Nésio Fernandes foi secretário de Estado de Saúde na segunda gestão de Renato Casagrande (PSB), entre 2019 e 2022, durante o período da pandemia de covid-19. Depois, foi nomeado secretário Nacional de Atenção Primária à Saúde, no governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cargo do qual foi exonerado em fevereiro de 2024.

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