Ricardo Ferraço deixa secretaria e dá lugar a Vidigal no governo do ES

“Ricardo Ferraço deixa a secretaria para que ele possa, a partir de fevereiro, estar completamente à disposição para, de fato, exercer o papel de vice-governador, se desvencilhando de atividades burocráticas que muitas vezes a secretaria impõe por dever, obrigação e necessidade. Então, a partir de fevereiro, Ricardo Ferraço vai estar o tempo todo, com exclusividade, nos ajudando em todas as ações do governo, em todas as secretarias, em todas as áreas, vai me ajudar na articulação em Brasília, na Assembleia Legislativa, na condução de cada secretaria, de cada ata, cada ação no governo do Estado. Isso é muito importante, porque a quantidade de ações, de projetos, de programas, de obras que nós temos é muito grande”, declarou Casagrande, em transmissão nas redes sociais.