O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), anunciou mais uma mudança no secretariado na tarde desta segunda-feira (20). O vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) deixará a Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes) e dará lugar ao ex-prefeito da Serra Sergio Vidigal (PDT) a partir da segunda quinzena de fevereiro.
“Ricardo Ferraço deixa a secretaria para que ele possa, a partir de fevereiro, estar completamente à disposição para, de fato, exercer o papel de vice-governador, se desvencilhando de atividades burocráticas que muitas vezes a secretaria impõe por dever, obrigação e necessidade. Então, a partir de fevereiro, Ricardo Ferraço vai estar o tempo todo, com exclusividade, nos ajudando em todas as ações do governo, em todas as secretarias, em todas as áreas, vai me ajudar na articulação em Brasília, na Assembleia Legislativa, na condução de cada secretaria, de cada ata, cada ação no governo do Estado. Isso é muito importante, porque a quantidade de ações, de projetos, de programas, de obras que nós temos é muito grande”, declarou Casagrande, em transmissão nas redes sociais.
Ricardo Ferraço agradeceu a Casagrande e disse que seguirá trabalhando em prol do Estado. “Vamos continuar trabalhando muito, porque, graças a Deus, o Estado está muito organizado. O Estado devolve à sociedade, aos seus contribuintes, aos trabalhadores, aos empreendedores tudo aquilo que as pessoas trabalham ao longo do ano, pagando impostos”, afirmou Ferraço.
Vidigal, por sua vez, disse que se sente duplamente honrado, por participar do governo Casagrande e por ocupar a Sedes. “O Espírito Santo vive hoje o pleno emprego. O nosso índice de desocupados e desempregados é um dos menores do Brasil. Vou me empenhar à altura desse trabalho, à altura desse governo, porque é um governo que nos orgulha muito.”
Ricardo Ferraço deixa secretaria e dá lugar a Vidigal no governo do ES
Outras mudanças
No dia 2 de janeiro, Casagrande anunciou a primeira troca no secretariado. Na ocasião, o deputado estadual Tyago Hoffmann (PSB) deixou o cargo na Assembleia Legislativa do Espírito Santo e foi para a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa). Hoffmann assumiu a cadeira de Miguel Duarte Neto, que comandava a pasta até então e foi remanejado para integrar a Fundação Estadual de Inovação em Saúde (Inova Capixaba).
No dia 8 de janeiro, o governador anunciou outra alteração, desta vez no comando da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb). Marcos Aurélio Soares da Silva, que era subsecretário para Assuntos Administrativos na pasta assumiu a cadeira de Marcus Vicente. Ambos são da cota do PP na gestão casagrandista.
Desde 2019, quando foi iniciado o segundo mandato de Casagrande, a Sedurb esteve sob o comando de Marcus Vicente.