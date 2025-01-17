Governo do ES vai financiar abertura de vagas em creches nos municípios

Recursos poderão ser usados pelos municípios na construção ou ampliação de creches Crédito: iStock

governo do Espírito Santo anunciou na quinta-feira (16) que vai liberar R$ 485 milhões aos municípios para investimento em educação por meio do Fundo para Alfabetização do Espírito Santo (Funpaes).

O governador Renato Casagrande (PSB) afirmou que, do total, mais da metade do montante será destinado a municípios que não tem 40% de cobertura de vagas em creches. Caberá às cidades em tal condição usar o recurso exclusivamente para essa finalidade.

“Nenhum município do Espírito Santo terá uma cobertura menor do que 40%”, garantiu o governador.

As verbas poderão ser utilizadas para a construção de novas unidades ou ampliação das existentes. Aqueles municípios que já ultrapassaram esse índice de cobertura poderão usar o recurso em outras finalidades, como a ampliação do ensino em tempo integral.

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“Investir na primeira infância é a base para um futuro melhor”, disse Casagrande.

O anúncio foi feito durante um encontro com prefeitos eleitos para apresentar o Pacto pela Educação. O evento promovido pelo Executivo estadual teve por objetivo fortalecer o regime de colaboração entre Estado e municípios, com a apresentação de painéis sobre planejamento estratégico e otimização de recursos na educação.

Casagrande ainda destacou que, a partir deste ano, a divisão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) vai considerar o desempenho dos municípios na educação.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou que o pacto prevê compreender os estudantes das redes municipal e estadual como uma “única rede”. A mudança de perspectiva não significa que as redes serão unificadas, mas sim que o Estado e as cidades vão dialogar melhor para otimizar o uso dos recursos.