Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pós-operatório

Euclério decide até quinta (23) se vai pedir nova licença ou despachar de casa

Prefeito de Cariacica havia solicitado licença médica por 15 dias para se submeter a um transplante de rim e recebeu alta nesta segunda-feira (20)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

20 jan 2025 às 19:08

Publicado em 20 de Janeiro de 2025 às 19:08

Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica
Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica Crédito: Vitor Jubini
O prefeito licenciado de CariacicaEuclério Sampaio (MDB), informou na tarde desta segunda-feira (20), à reportagem de A Gazeta, que decidirá no próximo dia 23 se vai prorrogar por mais 15 dias a licença médica ou se vai passar a despachar de casa. “Recebi alta hoje e estou me recuperando bem, já fazendo algumas coisas virtualmente”, declarou.
O chefe do Executivo municipal ainda enalteceu o trabalho feito por Shymenne de Castro (PSB), vice-prefeita que assumiu o comando da cidade durante a licença de Euclério. “Tem uma equipe ótima e está fazendo um excelente trabalho”, afirmou. 
Euclério solicitou à Câmara Municipal 15 dias de licença, de 9 a 23 de janeiro, para se submeter a um transplante de rim. O prazo vence na próxima quinta. 
O prefeito ficou 10 dias internado e teve alta nesta segunda-feira (20), conforme informado pelo Hospital Meridional, onde o político passou pelo procedimento e ficou hospitalizado na UTI. Na operação de transplante, realizada no dia 10, o doador foi o próprio irmão, e o responsável pela cirurgia foi o nefrologista Lauro Vasconcellos Filho, médico que fez o primeiro transplante de rim no Espírito Santo, em 1976.
Logo após a operação, o especialista conversou com A Gazeta e afirmou que a operação do emedebista “foi um sucesso”.

Transplante sem intercorrências, diz médico 

O urologista Claudio Borges, que faz parte da equipe de transplante renal da Rede Meridional e que também realizou a cirurgia do prefeito de Cariacica, informou que o procedimento foi um sucesso. “Realizamos um transplante com doador vivo que aconteceu sem intercorrências. O doador foi o irmão, que teve alta dois dias após a operação e Euclério, 10 dias após. O novo rim funcionou dentro do esperado, e o prefeito e seu irmão estão muito bem”, explicou o especialista.
Ainda segundo ele, após a alta, em casa, o paciente precisa ter os cuidados habituais pós-operatórios, com repouso de atividades físicas intensas. Ainda precisa manter vigilância, através do acompanhamento com consultas periódicas com as equipes de urologia e de nefrologia, com os retornos programados. De acordo com o médico, todos esses cuidados contribuem para o completo sucesso de todo procedimento de transplante.

Veja Também

Ex-secretário de Saúde do ES está internado na UTI de hospital em Brasília

Ricardo Ferraço deixa secretaria e dá lugar a Vidigal no governo do ES

'Estou pronto para ser candidato', diz Ricardo Ferraço sobre 2026

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Euclério Sampaio Prefeitura de Cariacica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados