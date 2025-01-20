Euclério decide até quinta (23) se vai pedir nova licença ou despachar de casa

O prefeito licenciado de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), informou na tarde desta segunda-feira (20), à reportagem de A Gazeta, que decidirá no próximo dia 23 se vai prorrogar por mais 15 dias a licença médica ou se vai passar a despachar de casa. “Recebi alta hoje e estou me recuperando bem, já fazendo algumas coisas virtualmente”, declarou.
O chefe do Executivo municipal ainda enalteceu o trabalho feito por Shymenne de Castro (PSB), vice-prefeita que assumiu o comando da cidade durante a licença de Euclério. “Tem uma equipe ótima e está fazendo um excelente trabalho”, afirmou.
Euclério solicitou à Câmara Municipal 15 dias de licença, de 9 a 23 de janeiro, para se submeter a um transplante de rim. O prazo vence na próxima quinta.
O prefeito ficou 10 dias internado e teve alta nesta segunda-feira (20), conforme informado pelo Hospital Meridional, onde o político passou pelo procedimento e ficou hospitalizado na UTI. Na operação de transplante, realizada no dia 10, o doador foi o próprio irmão, e o responsável pela cirurgia foi o nefrologista Lauro Vasconcellos Filho, médico que fez o primeiro transplante de rim no Espírito Santo, em 1976.
Logo após a operação, o especialista conversou com A Gazeta e afirmou que a operação do emedebista “foi um sucesso”.
Transplante sem intercorrências, diz médico
O urologista Claudio Borges, que faz parte da equipe de transplante renal da Rede Meridional e que também realizou a cirurgia do prefeito de Cariacica, informou que o procedimento foi um sucesso. “Realizamos um transplante com doador vivo que aconteceu sem intercorrências. O doador foi o irmão, que teve alta dois dias após a operação e Euclério, 10 dias após. O novo rim funcionou dentro do esperado, e o prefeito e seu irmão estão muito bem”, explicou o especialista.
Ainda segundo ele, após a alta, em casa, o paciente precisa ter os cuidados habituais pós-operatórios, com repouso de atividades físicas intensas. Ainda precisa manter vigilância, através do acompanhamento com consultas periódicas com as equipes de urologia e de nefrologia, com os retornos programados. De acordo com o médico, todos esses cuidados contribuem para o completo sucesso de todo procedimento de transplante.