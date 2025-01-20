Euclério decide até quinta (23) se vai pedir nova licença ou despachar de casa

Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica Crédito: Vitor Jubini

A Gazeta, que decidirá no próximo dia 23 se vai prorrogar por mais 15 dias a licença médica ou se vai passar a despachar de casa. “Recebi alta hoje e estou me recuperando bem, já fazendo algumas coisas virtualmente”, declarou. O prefeito licenciado de Cariacica Euclério Sampaio (MDB) , informou na tarde desta segunda-feira (20), à reportagem deque decidirá no próximo dia 23 se vai prorrogar por mais 15 dias a licença médica ou se vai passar a despachar de casa. “Recebi alta hoje e estou me recuperando bem, já fazendo algumas coisas virtualmente”, declarou.

O prefeito ficou 10 dias internado e teve alta nesta segunda-feira (20), conforme informado pelo Hospital Meridional, onde o político passou pelo procedimento e ficou hospitalizado na UTI. Na operação de transplante, realizada no dia 10, o doador foi o próprio irmão, e o responsável pela cirurgia foi o nefrologista Lauro Vasconcellos Filho, médico que fez o primeiro transplante de rim no Espírito Santo, em 1976

Logo após a operação, o especialista conversou com A Gazeta e afirmou que a operação do emedebista “foi um sucesso”.

Transplante sem intercorrências, diz médico

O urologista Claudio Borges, que faz parte da equipe de transplante renal da Rede Meridional e que também realizou a cirurgia do prefeito de Cariacica, informou que o procedimento foi um sucesso. “Realizamos um transplante com doador vivo que aconteceu sem intercorrências. O doador foi o irmão, que teve alta dois dias após a operação e Euclério, 10 dias após. O novo rim funcionou dentro do esperado, e o prefeito e seu irmão estão muito bem”, explicou o especialista.