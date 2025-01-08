Euclério faz transplante na sexta (10) e vai trabalhar de casa após alta

Euclério Sampaio no dia da posse para o segundo mandato em Cariacica Crédito: Tiago Alencar

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, Euclério contou que, em função do trabalho, negligenciou um pouco a própria saúde, mas que chegou a um ponto em que os médicos disseram que os cuidados não poderiam ser mais adiados. O prefeito disse que o problema renal o acompanha há cerca de 10 anos e que teria sido desencadeado, entre outros fatores, pelo uso frequente de anti-inflamatório.

O emedebista confidenciou que, ainda na primeira eleição, em 2020, a saúde não estava nas melhores condições e precisou fazer uma séria restrição alimentar, em que se alimentava praticamente apenas de ovos. Além de o funcionamento dos rins não estar adequado e também de um problema no coração, a manifestação de uma anemia piorou o quadro. O ultimato dos médicos para o prefeito se deu na última eleição, em outubro de 2024, quando Euclério teve pneumonia e foi internado na véspera da votação. Ele ficou internado por uma semana . Mais recentemente, ele precisou iniciar sessões de diálise para ajudar na função renal até a realização do transplante.

Numa família de nove irmãos, em que todos passaram por exames de compatibilidade, será o caçula do grupo, de 30 anos, o doador do rim para Euclério. Eles já fizeram todas as avaliações médicas e serão internados nesta quinta para fazer o transplante na sexta, conforme afirmou o prefeito.

Para o tratamento de saúde, Euclério solicitou à Câmara Municipal 15 dias de licença, de 9 a 23 de janeiro. Questionado se o tempo será suficiente para se recuperar, considerando que o transplante não é um procedimento simples, o prefeito disse que deve ficar internado por 10 dias e precisará de repouso por outros 15 dias em casa.