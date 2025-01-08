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Euclério faz transplante na sexta (10) e vai trabalhar de casa após alta

Prefeito de Cariacica não pretende ficar afastado mais que os 15 dias solicitados à Câmara Municipal após passar pela cirurgia
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

08 jan 2025 às 10:43

Publicado em 08 de Janeiro de 2025 às 10:43

Prefeito Euclério Sampaio toma posse em seu segundo mandato em Cariacica
Euclério Sampaio no dia da posse para o segundo mandato em Cariacica Crédito: Tiago Alencar
Depois de ter passado por uma série de exames, o prefeito de CariacicaEuclério Sampaio (MDB), vai ser internado nesta quinta-feira (9) e já no dia seguinte será submetido a um transplante de rim. A previsão é que ele, que tomou posse para o segundo mandato no início do mês, fique afastado da gestão municipal por 15 dias, mas faz planos para, após a alta hospitalar, voltar a trabalhar de casa. 
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, Euclério contou que, em função do trabalho, negligenciou um pouco a própria saúde, mas que chegou a um ponto em que os médicos disseram que os cuidados não poderiam ser mais adiados. O prefeito disse que o problema renal o acompanha há cerca de 10 anos e que teria sido desencadeado, entre outros fatores, pelo uso frequente de anti-inflamatório.
O emedebista confidenciou que, ainda na primeira eleição, em 2020, a saúde não estava nas melhores condições e precisou fazer uma séria restrição alimentar, em que se alimentava praticamente apenas de ovos. Além de o funcionamento dos rins não estar adequado e também de um problema no coração, a manifestação de uma anemia piorou o quadro. O ultimato dos médicos para o prefeito se deu na última eleição, em outubro de 2024, quando Euclério teve pneumonia e foi internado na véspera da votação. Ele ficou internado por uma semana. Mais recentemente, ele precisou iniciar sessões de diálise para ajudar na função renal até a realização do transplante. 
Numa família de nove irmãos, em que todos passaram por exames de compatibilidade, será o caçula do grupo, de 30 anos, o doador do rim para Euclério. Eles já fizeram todas as avaliações médicas e serão internados nesta quinta para fazer o transplante na sexta, conforme afirmou o prefeito. 
Para o tratamento de saúde, Euclério solicitou à Câmara Municipal 15 dias de licença, de 9 a 23 de janeiro. Questionado se o tempo será suficiente para se recuperar, considerando que o transplante não é um procedimento simples, o prefeito disse que deve ficar internado por 10 dias e precisará de repouso por outros 15 dias em casa. 
Contudo, após a alta hospitalar, Euclério pretende despachar da própria residência, embora ele reforce que tem uma boa equipe, que será liderada pela vice-prefeita Shymenne de Castro (PSB) durante seu afastamento. "Eu vou voltar novinho. Deus cuida da gente", ressaltou o prefeito, acrescentando que está tranquilo para a realização do procedimento, o segundo na sua trajetória de 60 anos. Quando tinha 24 anos, ele foi submetido a um transplante de medula devido à leucemia. 

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