O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), vai passar por um transplante de rim. A informação foi confirmada à reportagem de A Gazeta pelo próprio prefeito, nesta terça-feira (7). O doador do órgão será o irmão do emedebista.
"Sim, farei um transplante. Estou aguardando agora a confirmação da data pelo médico. O doador será meu irmão", disse o prefeito, que também afirmou não querer, pelo menos por agora, se aprofundar no assunto.
Na segunda-feira (6), um ofício foi encaminhado à Câmara de Vereadores do município solicitando o afastamento temporário do chefe do Executivo, por 15 dias. A informação foi dada em primeira mão por A Gazeta.
Ao encaminhar o documento à Casa de Leis, Euclério náo revelou que tratamento de saúde realizaria. O pedido previa concessão de licença pelo período de 9 a 23 de janeiro. A petição foi acolhida pela Câmara.
Euclério vai passar por transplante de rim e doador será irmão
Euclério tomou posse do cargo na última quarta-feira (1º). Durante sua ausência, quem assume o posto é sua vice, Shymenne de Castro (PSB).
A Prefeitura foi procurada para mais informações sobre a licença do prefeito. Por nota, o Executivo municipal apenas confirmou a solicitação de Euclério à Câmara.
Vale lembrar que, em 5 de outubro do ano passado, véspera do primeiro turno das eleições, Euclério foi internado com pneumonia e nem mesmo conseguiu autorização médica para votar no dia seguinte, embora estivesse na disputa pela reeleição, porque seu quadro inspirava cuidados. Ele ficou hospitalizado por uma semana.