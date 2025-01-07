Euclério Sampaio confirmou que vai passar por transplante de rim Crédito: Vitor Jubini

A Gazeta pelo próprio prefeito, nesta terça-feira (7). O doador do órgão será o irmão do emedebista. O prefeito de Cariacica Euclério Sampaio (MDB), vai passar por um transplante de rim. A informação foi confirmada à reportagem depelo próprio prefeito, nesta terça-feira (7). O doador do órgão será o irmão do emedebista.

"Sim, farei um transplante. Estou aguardando agora a confirmação da data pelo médico. O doador será meu irmão", disse o prefeito, que também afirmou não querer, pelo menos por agora, se aprofundar no assunto.

Ao encaminhar o documento à Casa de Leis, Euclério náo revelou que tratamento de saúde realizaria. O pedido previa concessão de licença pelo período de 9 a 23 de janeiro. A petição foi acolhida pela Câmara.

Your browser does not support the audio element. Euclério vai passar por transplante de rim e doador será irmão

Euclério tomou posse do cargo na última quarta-feira (1º). Durante sua ausência, quem assume o posto é sua vice, Shymenne de Castro (PSB).