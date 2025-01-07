Governador do ES deve anunciar mudança no secretariado

Palácio Anchieta: mudança no secretariado deve ser anunciada nos próximos dias Crédito: Ricardo Medeiros

O governador do Espírito Santo Renato Casagrande (PSB), deve anunciar, nos próximos dias, mudança em seu secretariado. A expectativa é que Marcos Aurélio Soares da Silva (PP), atual subsecretário de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, seja confirmado como novo chefe da pasta no Executivo estadual.

Atualmente, a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) é comandada pelo ex-deputado Marcus Vicente (PP). Informações de bastidores dão conta de que a troca de secretário seria fruto de atuação direta do deputado federal Josias Da Vitória , presidente do PP no Espírito Santo. A legenda presidida pelo parlamentar compõe a base aliada do Palácio Anchieta.

Desde 2019, quando foi iniciado o segundo mandato de Casagrande, a Sedurb esteve sob o comando de Marcus Vicente, que inclusive já presidiu o PP.

Ainda de acordo com interlocutores que acompanham as movimentações visando à mudança no secretariado casagrandista, Da Vitória hoje tem relação de mais proximidade e confiança com Marcos Aurélio, motivo pelo qual teria reivindicado o posto ao governador.

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A reportagem apurou que Marcus Vicente, por sua vez, estaria inclinado a desembarcar do PP, seu atual partido, para se filiar ao MDB, do vice-governador Ricardo Ferraço