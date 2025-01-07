Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No alto escalão

Governador do ES deve anunciar mudança no secretariado

Troca deve ocorrer na Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), atualmente comandada pelo ex-deputado Marcus Vicente (PP)
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

07 jan 2025 às 19:53

Publicado em 07 de Janeiro de 2025 às 19:53

Palácio Anchieta, Vitória
Palácio Anchieta: mudança no secretariado deve ser anunciada nos próximos dias Crédito: Ricardo Medeiros
O governador do Espírito SantoRenato Casagrande (PSB), deve anunciar, nos próximos dias, mudança em seu secretariado. A expectativa é que Marcos Aurélio Soares da Silva (PP), atual subsecretário de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, seja confirmado como novo chefe da pasta no Executivo estadual.
Atualmente, a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) é comandada pelo ex-deputado Marcus Vicente (PP). Informações de bastidores dão conta de que a troca de secretário seria fruto de atuação direta do deputado federal Josias Da Vitória, presidente do PP no Espírito Santo. A legenda presidida pelo parlamentar compõe a base aliada do Palácio Anchieta.
Desde 2019, quando foi iniciado o segundo mandato de Casagrande, a Sedurb esteve sob o comando de Marcus Vicente, que inclusive já presidiu o PP. 
Ainda de acordo com interlocutores que acompanham as movimentações visando à mudança no secretariado casagrandista, Da Vitória hoje tem relação de mais proximidade e confiança com Marcos Aurélio, motivo pelo qual teria reivindicado o posto ao governador.
Governador do ES deve anunciar mudança no secretariado
A reportagem apurou que Marcus Vicente, por sua vez, estaria inclinado a desembarcar do PP, seu atual partido, para se filiar ao MDB, do vice-governador Ricardo Ferraço.
Da Vitória, Marcus Vicente e o governador Renato Casagrande foram procurados para comentar a possível mudança na Sedurb, mas não responderam os contatos até a publicação da reportagem.

LEIA MAIS:

Weverson Meireles nomeia namorada em cargo comissionado na Serra

Euclério vai se licenciar da Prefeitura de Cariacica para tratar saúde

Enquanto vereador toma posse armado, Câmara de Vila Velha quer limitar armas na Casa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba espírito santo marcus vicente Renato Casagrande ricardo ferraço Da Vitória Política Governo do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Gravidez e pele: veja o que muda em cada trimestre e os cuidados essenciais
Imagem de destaque
Aves silvestres e exóticas são resgatadas em imóvel de Vila Velha
Luciano Machado, Secretário de Estado do Turismo
Guns N’ Roses aciona engrenagem econômica e projeta o ES no circuito global de shows

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados