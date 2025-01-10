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Na década de 70

Médico que operou Euclério fez o primeiro transplante de rim do ES

Nefrologista Lauro Vasconcellos Filho é o responsável pela equipe de transplante renal do hospital onde o prefeito de Cariacica está internado
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 jan 2025 às 16:57

Publicado em 10 de Janeiro de 2025 às 16:57

Nefrologista Lauro Vasconcellos Filho atuou no transplante de rim de Euclério Sampaio (MDB)
Nefrologista Lauro Vasconcellos Filho atuou no transplante de rim de Euclério Sampaio (MDB) Crédito: Reprodução
O médico que atuou na cirurgia de transplante de rim do prefeito licenciado de CariacicaEuclério Sampaio (MDB), nesta sexta-feira (10), participou do primeiro transplante do órgão realizado no Espírito Santo, em 1976. Em conversa com a reportagem de A Gazeta após o procedimento cirúrgico do político, o nefrologista Lauro Vasconcellos Filho disse que a cirurgia a que o emedebista se submeteu “foi um sucesso”.
Numa família de nove irmãos, em que todos passaram por exames de compatibilidade, o caçula do grupo, de 30 anos, foi o doador do rim para Euclério.
“Transcorreu tudo bem, tanto para ele (Euclério) quanto para o doador (irmão do prefeito). Os dois estão no pós-operatório”, explicou. 
Euclério e o irmão estão sob cuidados pós-operatórios na UTI da Unidade Coronariana do Hospital Meridional de Cariacica. A expectativa é que o doador receba alta em até dois dias. Já o prefeito deve ficar internado por dez dias. Se tiver boa evolução, pode sair da unidade de tratamento intensivo em até três dias e ser transferido para enfermaria. 
Médico que operou Euclério fez o primeiro transplante de rim do ES
Lauro Vasconcellos Filho explicou que o rim começa a funcionar logo após o procedimento cirúrgico e a equipe médica acredita que a resposta seja positiva, com as funções renais sendo recuperadas logo. 
Ao todo, a equipe que participou do transplante teve 10 profissionais, sendo 6 urologistas, 2 nefrologistas e 2 anestesistas.
Responsável técnico pela equipe de transplante renal do Hospital Meridional, onde Euclério foi internado, Lauro Vasconcellos Filho participou do primeiro transplante de rim do Espírito Santo, em julho de 1976. “Foi o primeiro procedimento do Estado, fizemos no antigo Hospital São Joje, hoje Hospital Central, no Centro de Vitória”, relembrou. 
Sala do Hospital São José, onde aconteceu o primeiro transplante de rim do Espírito Santo
Data: 18/08/87 - Médicos realizando transplante de rins no Hospital São José - Editoria: Cidades - Foto Nestor Muller/ Arquivo AG - GZ Crédito: Nestor Muller/ Arquivo A Gazeta - 18/08/1987
Vasconcellos é médico nefrologista, professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e superintendente do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam).
Para o tratamento de saúde, Euclério solicitou à Câmara Municipal 15 dias de licença, de 9 a 23 de janeiro. A expectativa do prefeito licenciado é ficar internado não mais que 10 dias, mas outros 15 ficaria de repouso em casa. Contudo, após a alta hospitalar, ele pretende despachar da própria residência. No período em que está licenciado, o comando da prefeitura está com Shymenne de Castro, primeira mulher a assumir o Executivo municipal na história de Cariacica.

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