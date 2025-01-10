Nefrologista Lauro Vasconcellos Filho atuou no transplante de rim de Euclério Sampaio (MDB) Crédito: Reprodução

A Gazeta após o procedimento cirúrgico do político, o nefrologista Lauro Vasconcellos Filho disse que a cirurgia a que o emedebista se submeteu “foi um sucesso”. O médico que atuou na cirurgia de transplante de rim do prefeito licenciado de Cariacica Euclério Sampaio (MDB) , nesta sexta-feira (10), participou do primeiro transplante do órgão realizado no Espírito Santo , em 1976. Em conversa com a reportagem deapós o procedimento cirúrgico do político, o nefrologista Lauro Vasconcellos Filho disse que a cirurgia a que o emedebista se submeteu “foi um sucesso”.

Numa família de nove irmãos, em que todos passaram por exames de compatibilidade, o caçula do grupo, de 30 anos, foi o doador do rim para Euclério.

“Transcorreu tudo bem, tanto para ele (Euclério) quanto para o doador (irmão do prefeito). Os dois estão no pós-operatório”, explicou.

Euclério e o irmão estão sob cuidados pós-operatórios na UTI da Unidade Coronariana do Hospital Meridional de Cariacica. A expectativa é que o doador receba alta em até dois dias. Já o prefeito deve ficar internado por dez dias. Se tiver boa evolução, pode sair da unidade de tratamento intensivo em até três dias e ser transferido para enfermaria.

Your browser does not support the audio element. Médico que operou Euclério fez o primeiro transplante de rim do ES

Lauro Vasconcellos Filho explicou que o rim começa a funcionar logo após o procedimento cirúrgico e a equipe médica acredita que a resposta seja positiva, com as funções renais sendo recuperadas logo.

Ao todo, a equipe que participou do transplante teve 10 profissionais, sendo 6 urologistas, 2 nefrologistas e 2 anestesistas.

Responsável técnico pela equipe de transplante renal do Hospital Meridional, onde Euclério foi internado, Lauro Vasconcellos Filho participou do primeiro transplante de rim do Espírito Santo, em julho de 1976. “Foi o primeiro procedimento do Estado, fizemos no antigo Hospital São Joje, hoje Hospital Central, no Centro de Vitória”, relembrou.

Data: 18/08/87 - Médicos realizando transplante de rins no Hospital São José - Editoria: Cidades - Foto Nestor Muller/ Arquivo AG - GZ Crédito: Nestor Muller/ Arquivo A Gazeta - 18/08/1987

Vasconcellos é médico nefrologista, professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e superintendente do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam).