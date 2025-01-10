Euclério passa bem após cirurgia de transplante de rim

Euclério Sampaio, em entrevista para A Gazeta, antes da cirurgia Crédito: Vitor Jubini

O prefeito licenciado de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), passa bem após cirurgia de transplante de rim, conforme publicação de sua esposa, Camila Rodrigues, nas redes sociais. Ele foi submetido ao procedimento nesta sexta-feira (10), no Hospital Meridional do município.

Na postagem, Camila afirmou: "passando para avisar que a cirurgia já acabou, meu marido e meu cunhado estão bem e acordados. Gratidão aos amigos e parentes que ficaram na intercessão e com os pensamentos positivos. Deus os abençoe!"

Euclério e o irmão estão sob cuidados pós-operatórios na UTI da Unidade Coronariana , segundo o nefrologista Lauro Vasconcellos Filho, responsável técnico pela equipe de transplante renal do Hospital Meridional. A expectativa é que o doador receba alta em até dois dias. Já o prefeito deve ficar internado por dez dias. Se tiver boa evolução, pode sair da unidade de tratamento intensivo em até três dias e ser transferido para enfermaria.

Lauro Vasconcellos Filho explicou que o rim começa a funcionar logo após o procedimento cirúrgico e a equipe médica acredita que a resposta seja positiva, com as funções renais sendo recuperadas logo.

Ao todo, a equipe que participou do transplante teve 10 profissionais, sendo 6 urologistas, 2 nefrologistas e 2 anestesistas.

Euclério convivia com um problema renal há cerca de 10 anos. Em conversa com a reportagem de A Gazeta nesta semana, ele contou que, em função do trabalho, negligenciou um pouco a própria saúde, mas que chegou a um ponto em que os médicos disseram que os cuidados não poderiam ser mais adiados.

Numa família de nove irmãos, em que todos passaram por exames de compatibilidade, o caçula do grupo, de 30 anos, foi o doador do rim para Euclério. Ele também passa bem.