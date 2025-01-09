Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Por 15 dias

'É um marco ser a primeira mulher a assumir Cariacica', diz prefeita em exercício

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, Shymenne de Castro comentou sobre o novo desafio e desejou pronta recuperação a Euclério Sampaio, afastado por motivos de saúde
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

09 jan 2025 às 15:58

Publicado em 09 de Janeiro de 2025 às 15:58

Convenção do MDB oficializa Euclério Sampaio como candidato à reeleição pela Prefeitura de Cariacica. Evento teve apoio do governador Renato Casangrande, do PSB, e formaliza Shymenne Benevicto (PSB) como vice na chapa
Shymenne de Castro assumiu a prefeitura interinamente nesta quinta-feira (9) Crédito: Carlos Alberto Silva
Primeira mulher na história a ocupar a cadeira mais importante da gestão municipal de Cariacica, Shymenne de Castro (PSB) classifica o exercício na prefeitura como um marco na cidade. Formada em ciências contábeis e especialista em gestão pública, ela assumiu nesta quinta-feira (9) o Executivo municipal interinamente após o afastamento de Euclério Sampaio (MDB) para a realização de um transplante renal.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, a também secretária de governo na gestão cariaciquense comentou sobre o novo desafio e desejou pronta recuperação ao prefeito. 
“Nesse período, vamos continuar com os projetos que já vêm sendo implementados na cidade, em parceria com o governo do Estado e de acordo com o apoio dos nossos secretários”, afirma Shymenne de Castro, acrescentando que a chegada ao cargo se dá em um momento delicado de saúde de Euclério. A prefeita em exercício também afirmou que, durante a licença do emedebista, o trabalho feito pelo Executivo municipal será similar ao “zelo e carinho do prefeito pela cidade”.
“[Ao mesmo tempo] é um marco para Cariacica. É a primeira vez que uma mulher assume a cidade e isso também representa a presença da figura feminina na política da Grande Vitória e do Estado”, pontua, reforçando o pensamento que já havia compartilhado em entrevista ao videocast Papo de Eleições no final de 2024, quando defendeu a participação feminina na política e incentivou a candidatura de mais mulheres a cargos públicos.
'É um marco ser a primeira mulher a assumir Cariacica', diz prefeita em exercício
Já na conversa desta quinta com A Gazeta, Shymenne de Castro também pontuou os projetos de mobilidade urbana ao redor de Cariacica. Nesta manhã, o governo do Estado anunciou, em parceria com a cidade e com Vila Velha, o lançamento do edital para construção de um corredor exclusivo para ônibus que vai ligar a Glória até o Terminal de Jardim América.
“Esse projeto [do corredor], além de melhorar a qualidade de vida da população que usa o transporte público, ainda vai requalificar todo o entorno do bairro de Jardim América, porque as ruas vão ser drenadas e pavimentadas. Então, é um enorme ganho para a nossa gente”, disse a mandatária.
Questionada sobre outras ações, a prefeita em exercício afirmou que Cariacica tem conversas constantes com a gestão estadual para projetos voltados para “maior qualidade de vida da população, principalmente para quem trabalha e produz”.
Em Cariacica, a gestão municipal projeta investimentos em mobilidade, saúde e educação, como frisou Euclério Sampaio em entrevista exclusiva para A Gazeta antes da posse do segundo mandato.

A saúde de Euclério

Internado nesta quinta para uma operação de transplante de rim, o emedebista deve ficar afastado da gestão municipal por 15 dias e já afirmou que faz planos para trabalhar de casa após a alta hospitalar. Segundo o prefeito, em função do trabalho, a saúde foi negligenciada e os cuidados com o problema renal — que já o acompanha há cerca de 10 anos — não poderiam mais ser adiados.
A operação de transplante será feita nesta sexta-feira (10) e o doador do órgão será o próprio irmão de Euclério. Para o tratamento de saúde, o gestor solicitou à Câmara Municipal 15 dias de licença, de 9 a 23 de janeiro. Questionado se o tempo será suficiente para se recuperar, considerando que o transplante não é um procedimento simples, o prefeito disse que deve ficar internado por 10 dias e precisará de repouso por outros 15 dias em casa.

Veja Também

Câmara da Serra aprova aumento no tíquete de servidores e reestruturação de cargos

Weverson Meireles nomeia namorada em cargo comissionado na Serra

'Temos que realizar uma exoneração em massa', diz prefeito de Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Euclério Sampaio Política Mulheres na política
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES
Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro
Julio Katona, Ronaldo Barbosa, ViniÌcius Borges, Pedro Martins, Felipe Gomes, Lorena SimoÌes, HeÌlio Gualberto e Laryssa Gobbi
Exposição vai contar os 190 anos da Assembleia Legislativa do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados