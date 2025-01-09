Primeira mulher na história a ocupar a cadeira mais importante da gestão municipal de Cariacica, Shymenne de Castro (PSB) classifica o exercício na prefeitura como um marco na cidade. Formada em ciências contábeis e especialista em gestão pública, ela assumiu nesta quinta-feira (9) o Executivo municipal interinamente após o afastamento de Euclério Sampaio (MDB) para a realização de um transplante renal.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, a também secretária de governo na gestão cariaciquense comentou sobre o novo desafio e desejou pronta recuperação ao prefeito.
“Nesse período, vamos continuar com os projetos que já vêm sendo implementados na cidade, em parceria com o governo do Estado e de acordo com o apoio dos nossos secretários”, afirma Shymenne de Castro, acrescentando que a chegada ao cargo se dá em um momento delicado de saúde de Euclério. A prefeita em exercício também afirmou que, durante a licença do emedebista, o trabalho feito pelo Executivo municipal será similar ao “zelo e carinho do prefeito pela cidade”.
“[Ao mesmo tempo] é um marco para Cariacica. É a primeira vez que uma mulher assume a cidade e isso também representa a presença da figura feminina na política da Grande Vitória e do Estado”, pontua, reforçando o pensamento que já havia compartilhado em entrevista ao videocast Papo de Eleições no final de 2024, quando defendeu a participação feminina na política e incentivou a candidatura de mais mulheres a cargos públicos.
'É um marco ser a primeira mulher a assumir Cariacica', diz prefeita em exercício
Já na conversa desta quinta com A Gazeta, Shymenne de Castro também pontuou os projetos de mobilidade urbana ao redor de Cariacica. Nesta manhã, o governo do Estado anunciou, em parceria com a cidade e com Vila Velha, o lançamento do edital para construção de um corredor exclusivo para ônibus que vai ligar a Glória até o Terminal de Jardim América.
“Esse projeto [do corredor], além de melhorar a qualidade de vida da população que usa o transporte público, ainda vai requalificar todo o entorno do bairro de Jardim América, porque as ruas vão ser drenadas e pavimentadas. Então, é um enorme ganho para a nossa gente”, disse a mandatária.
Questionada sobre outras ações, a prefeita em exercício afirmou que Cariacica tem conversas constantes com a gestão estadual para projetos voltados para “maior qualidade de vida da população, principalmente para quem trabalha e produz”.
Em Cariacica, a gestão municipal projeta investimentos em mobilidade, saúde e educação, como frisou Euclério Sampaio em entrevista exclusiva para A Gazeta antes da posse do segundo mandato.
A saúde de Euclério
Internado nesta quinta para uma operação de transplante de rim, o emedebista deve ficar afastado da gestão municipal por 15 dias e já afirmou que faz planos para trabalhar de casa após a alta hospitalar. Segundo o prefeito, em função do trabalho, a saúde foi negligenciada e os cuidados com o problema renal — que já o acompanha há cerca de 10 anos — não poderiam mais ser adiados.
A operação de transplante será feita nesta sexta-feira (10) e o doador do órgão será o próprio irmão de Euclério. Para o tratamento de saúde, o gestor solicitou à Câmara Municipal 15 dias de licença, de 9 a 23 de janeiro. Questionado se o tempo será suficiente para se recuperar, considerando que o transplante não é um procedimento simples, o prefeito disse que deve ficar internado por 10 dias e precisará de repouso por outros 15 dias em casa.