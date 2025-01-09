Shymenne de Castro assumiu a prefeitura interinamente nesta quinta-feira (9) Crédito: Carlos Alberto Silva

Primeira mulher na história a ocupar a cadeira mais importante da gestão municipal de Cariacica , Shymenne de Castro (PSB) classifica o exercício na prefeitura como um marco na cidade. Formada em ciências contábeis e especialista em gestão pública, ela assumiu nesta quinta-feira (9) o Executivo municipal interinamente após o afastamento de Euclério Sampaio (MDB) para a realização de um transplante renal

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, a também secretária de governo na gestão cariaciquense comentou sobre o novo desafio e desejou pronta recuperação ao prefeito.

“Nesse período, vamos continuar com os projetos que já vêm sendo implementados na cidade, em parceria com o governo do Estado e de acordo com o apoio dos nossos secretários”, afirma Shymenne de Castro, acrescentando que a chegada ao cargo se dá em um momento delicado de saúde de Euclério. A prefeita em exercício também afirmou que, durante a licença do emedebista, o trabalho feito pelo Executivo municipal será similar ao “zelo e carinho do prefeito pela cidade”.

Papo de Eleições no final de 2024, quando “[Ao mesmo tempo] é um marco para Cariacica. É a primeira vez que uma mulher assume a cidade e isso também representa a presença da figura feminina na política da Grande Vitória e do Estado”, pontua, reforçando o pensamento que já havia compartilhado em entrevista ao videocastno final de 2024, quando defendeu a participação feminina na política e incentivou a candidatura de mais mulheres a cargos públicos

Your browser does not support the audio element. 'É um marco ser a primeira mulher a assumir Cariacica', diz prefeita em exercício

A Gazeta, Shymenne de Castro também pontuou os projetos de mobilidade urbana ao redor de Cariacica. Nesta manhã, o governo do Estado anunciou, em parceria com a cidade e com Vila Velha, o lançamento do edital para Já na conversa desta quinta com, Shymenne de Castro também pontuou os projetos de mobilidade urbana ao redor de Cariacica. Nesta manhã, o governo do Estado anunciou, em parceria com a cidade e com Vila Velha, o lançamento do edital para construção de um corredor exclusivo para ônibus que vai ligar a Glória até o Terminal de Jardim América

“Esse projeto [do corredor], além de melhorar a qualidade de vida da população que usa o transporte público, ainda vai requalificar todo o entorno do bairro de Jardim América, porque as ruas vão ser drenadas e pavimentadas. Então, é um enorme ganho para a nossa gente”, disse a mandatária.

Questionada sobre outras ações, a prefeita em exercício afirmou que Cariacica tem conversas constantes com a gestão estadual para projetos voltados para “maior qualidade de vida da população, principalmente para quem trabalha e produz”.

A Gazeta antes da posse do segundo mandato. Em Cariacica, a gestão municipal projeta investimentos em mobilidade, saúde e educação , como frisou Euclério Sampaio em entrevista exclusiva paraantes da posse do segundo mandato.

A saúde de Euclério