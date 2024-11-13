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Eleições 2024

'Quero aliar técnica e política', diz Shymenne, vice-prefeita eleita em Cariacica

Em entrevista ao videocast Papo de Eleições, a secretária de Governo e Recursos Humanos declarou que a vitória nas urnas se deu pelo reconhecimento da boa gestão de Euclério Sampaio, prefeito reeleito; assista

Publicado em 13 de Novembro de 2024 às 18:10

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

13 nov 2024 às 18:10
Shymenne de Castro (PSB), vice-prefeita eleita de Cariacica, no estúdio do Papo de Eleições
Shymenne de Castro (PSB), vice-prefeita eleita de Cariacica, no estúdio do Papo de Eleições Crédito: Reprodução/ A Gazeta
Com um resultado contundente nas urnas, a secretária de Governo e Recursos Humanos de Cariacica Shymenne de Castro (PSB) foi eleita vice-prefeita do município ainda no primeiro turno das eleições municipais de 2024, no dia 6 de outubro, na chapa do prefeito reeleito, Euclério Sampaio (MDB). Em entrevista concedida ao videocast Papo de Eleições, de A Gazeta, a vice eleita disse que a vitória reflete o agradecimento da população ao trabalho prestado pelo mandatário escolhido pelos cariaciquenses há 4 anos. Confira a conversa na íntegra ao final da reportagem.
Euclério e Shymenne — que é filiada à legenda do governador do Espírito SantoRenato Casagrande (PSB) — receberam 88,41% dos votos e garantiram os quatro anos de comando na cidade da Grande Vitória. No pleito, a chapa vitoriosa, apoiada por 15 partidos no total, teve dois adversários, ambos com votações que não ultrapassaram 10% dos votos válidos: Célia Tavares, do PT (9,08%), e Ivan Bastos, do PL (2,51%).
A confirmação do nome da vice eleita, que também é ex-subsecretária Municipal de Finanças, formada em ciências contábeis e especialista em gestão pública, foi anunciado oficialmente pelo prefeito durante convenção partidária realizada em julho deste ano.
Na entrevista, Shymenne exaltou o bom trabalho realizado por Euclério em seu primeiro mandato nas diferentes áreas do município, o que o referendou como favorito para a disputa eleitoral.
"A população reconheceu todo o trabalho que ele (Euclério) fez pela cidade, todo o desenvolvimento, não só em obras de infraestrutura, mas também nas áreas sociais, cuidando das pessoas e cuidando da cidade"
Shymenne de Castro - Vice-prefeita eleita em Cariacica
Questionada sobre possíveis mudanças na equipe da prefeitura e sua permanência na secretaria, Shymenne disse que ainda não discutiu com Euclério nenhuma alteração no quadro da gestão municipal. "Como ele mesmo fala, em time que está ganhando não se mexe", declarou.
Sobre a falta de experiência em disputas eleitorais, a secretária disse que o tempo como servidora e em cargos de gestão proporcionaram o contato indireto com o processo eleitoral e que está grata por ter sido escolhida pela população ao lado de um gestor experiente. 
"Eu saí com uma sabedoria maior estando ao lado do prefeito Euclério, que coordenou esse processo eleitoral na cidade", afirmou a vice eleita.
Já sobre as metas da gestão, Shymenne afirmou que o foco é a atração de investimentos e a geração de emprego e renda para a população. "A nossa intenção é intensificar a atração de investimentos de grandes empresas para o município para que a gente não perca receitas no futuro, e sim alavanque e melhore a receita".
A socialista também defendeu a participação feminina na política. Lamentando o fato de que no Espírito Santo apenas duas mulheres se elegeram prefeitas, Shymenne disse que é preciso incentivar as candidatas e não apenas usá-las para preencher a cota de gênero — regra estabelecida pela legislação eleitoral brasileira que exige que pelo menos 30% das candidaturas proporcionais lançadas por um partido sejam femininas. Confira, abaixo, a entrevista na íntegra.

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