'Quero aliar técnica e política', diz Shymenne, vice-prefeita eleita em Cariacica

Shymenne de Castro (PSB), vice-prefeita eleita de Cariacica, no estúdio do Papo de Eleições Crédito: Reprodução/ A Gazeta

Papo de Eleições, de A Gazeta, a vice eleita disse que a vitória reflete o agradecimento da população ao trabalho prestado pelo mandatário escolhido pelos cariaciquenses há 4 anos. Confira a conversa na íntegra ao final da reportagem. Com um resultado contundente nas urnas, a secretária de Governo e Recursos Humanos de Cariacica Shymenne de Castro (PSB) foi eleita vice-prefeita do município ainda no primeiro turno das eleições municipais de 2024 , no dia 6 de outubro, na chapa do prefeito reeleito, Euclério Sampaio (MDB). Em entrevista concedida ao videocast, de, a vice eleita disse que a vitória reflete o agradecimento da população ao trabalho prestado pelo mandatário escolhido pelos cariaciquenses há 4 anos.

Na entrevista, Shymenne exaltou o bom trabalho realizado por Euclério em seu primeiro mandato nas diferentes áreas do município, o que o referendou como favorito para a disputa eleitoral.

"A população reconheceu todo o trabalho que ele (Euclério) fez pela cidade, todo o desenvolvimento, não só em obras de infraestrutura, mas também nas áreas sociais, cuidando das pessoas e cuidando da cidade" Shymenne de Castro - Vice-prefeita eleita em Cariacica

Questionada sobre possíveis mudanças na equipe da prefeitura e sua permanência na secretaria, Shymenne disse que ainda não discutiu com Euclério nenhuma alteração no quadro da gestão municipal. "Como ele mesmo fala, em time que está ganhando não se mexe", declarou.

Sobre a falta de experiência em disputas eleitorais, a secretária disse que o tempo como servidora e em cargos de gestão proporcionaram o contato indireto com o processo eleitoral e que está grata por ter sido escolhida pela população ao lado de um gestor experiente.

"Eu saí com uma sabedoria maior estando ao lado do prefeito Euclério, que coordenou esse processo eleitoral na cidade", afirmou a vice eleita.



Já sobre as metas da gestão, Shymenne afirmou que o foco é a atração de investimentos e a geração de emprego e renda para a população. "A nossa intenção é intensificar a atração de investimentos de grandes empresas para o município para que a gente não perca receitas no futuro, e sim alavanque e melhore a receita".