Euclério vai mudar secretariado e planeja mais investimentos em Cariacica

Isso já está acontecendo. Se você pegar o orçamento de 2021 e comparar com o que foi para a câmara para 2025, o orçamento que enviamos é em torno de R$ 1,8 bilhão. São quase três vezes o de 2021. Fizemos um PDM (Plano Diretor Municipal) novo na cidade, acertamos toda a legislação, que era muito arcaica. Cariacica também tem a melhor logística do Espírito Santo. É um dos poucos municípios cortados por duas rodovias e tem uma logística extraordinária, o maior porto seco do país. Nós atraímos mais de 30 mil empresas nesses últimos dois anos gerando emprego em renda e, a partir de janeiro, vamos ter uma arrecadação muito melhor. Vamos poder melhorar o serviço de limpeza, diversos serviços serão melhorados com a nova arrecadação de ICMS. É arrecadação própria.