Euclério vai mudar secretariado e planeja mais investimentos em Cariacica
Reeleito para um novo mandato, o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), está encerrando a primeira gestão com uma rotina bem mais tranquila que a do período da campanha, mas já com planos para colocar em prática. Uma das novidades será a reforma do secretariado, que deve acontecer no início de 2025. Nome certo na composição da equipe é o da vice, Shymenne de Castro, que seguirá à frente da Secretaria de Governo.
O emedebista também planeja mais investimentos na cidade, em mobilidade, saúde e educação. A entrevista com Euclério faz parte de uma série de A Gazeta com os prefeitos eleitos da Grande Vitória sobre projetos e desafios para o mandato de 2025-2028. Confira a conversa na íntegra ao final da reportagem.
Embora com muitas ideias para executar, entre o que não foi concluído no primeiro mandato e as promessas renovadas para a próxima gestão, Euclério não nega a possibilidade de deixar o comando de Cariacica antecipadamente. Ele diz que, a princípio, apoia Ricardo Ferraço (MDB) para a sucessão de Renato Casagrande (PSB) no Palácio Anchieta, caso o vice-governador seja candidato em 2026. Se Ricardo não disputar o governo do Estado, o prefeito afirma que ainda vai pensar sobre o rumo político que ele próprio deverá seguir.
Mas, até lá, há um caminho que Euclério pretende percorrer, com projeto de um novo viaduto (em Alto Lage), mais pavimentação nas ruas do município, espaço de convivência para idosos, ampliação do Programa de Saúde da Família (PSF) e da oferta de especialidades médicas, entre outras iniciativas.
No âmbito político, segue a parceria com o governo do Estado, inclusive para execução de obras na cidade, além de uma boa relação com a Câmara Municipal, apesar da renovação de parte dos vereadores.
O prefeito também espera seguir atraindo a iniciativa privada, com a instalação de novas empresas, de modo a aumentar a arrecadação, o que pode se reverter em mais investimentos para o município. "Quero fazer mais do que fiz no primeiro mandato porque esse povo merece. Quero fazer mais entregas do que fiz, cumprir tudo o que prometi e fazer além. (O legado) é uma Cariacica melhor, uma cidade melhor para se viver!", diz.
O senhor foi reeleito para o segundo mandato, mas gostaria de saber se há uma espécie de transição. Como está a administração neste momento?
No nosso caso, a equipe é a mesma e, então, não tem muitas mudanças. Inclusive, quem encabeçou a minha transição, de 2020 para 2021, foi a Shymenne (de Castro). Ela foi eleita vice-prefeita e continua sendo a secretária de Governo. Então, a equipe é a mesma, não tem problema nenhum. Estamos planejando como vamos iniciar o novo mandato.
E o que está sendo planejado? O que é prioridade para esse segundo mandato?
É terminar aquilo que prometemos no primeiro. É fazer mais pavimentação, cumprir com a educação, melhorar a saúde, é pensar em fazer mais um viaduto, fazer uma terceira via dentro de Campo Grande, estacionamento na orla… Está tudo bem encaminhado para o próximo mandato.
Onde seria esse novo viaduto?
Em Alto Lage. Ali é muito complexo, ali desce o pessoal da prefeitura, do hospital, do fórum, do Ministério Público, da OAB…Tem um gargalo muito grande. Tem um pessoal que desce daquela região de Cariacica, da (rodovia) José Sette, e desemboca todo mundo ali na (avenida) Mário Gurgel. Então, chega um horário que fica muito difícil e o viaduto é necessário.
Eleita vice-prefeita, a Shymenne de Castro está na Secretaria de Governo e vai desempenhar essa função no segundo mandato. O senhor planeja reforma no secretariado?
Alguma coisa tem que mudar mesmo, mas eu vou deixar isso para o início de janeiro.
Durante a campanha, um dos problemas apontados no município foi na área da saúde. O senhor disse que pretende fazer melhorias, mas que medidas devem ser adotadas?
Em saúde, por mais que você faça, vai ter cobrança. Eu vou te falar: gestão nenhuma, na história da cidade, fez tanto quanto nossa atual gestão. Nossa gestão alcançou números extraordinários, mas ainda é muito pouco para o que a cidade precisa e nós queremos melhorar mais. Para se ter uma ideia, prefeito nenhum chegou a 40 equipes de saúde da família. Geralmente fica em torno de 30, 30 e poucos. Eu peguei com 20 e poucos e chegamos a 90, mas, por problema de médicos, caímos para menos um pouquinho de 70, mas vamos aumentar. Estamos contratando médicos, melhorando salários, estamos reformando as unidades, já estamos construindo unidades novas… Então, a gente quer melhorar o atendimento, contratar mais médicos. Vamos contratar atendentes, estamos contratando profissionais de todas as áreas da saúde e vamos ofertar até especialidades.
Do Programa de Saúde da Família (PSF), qual é a meta do município para alcançar mais pessoas?
A gente quer chegar a pelo menos 100 porque a população está envelhecendo muito. Mas a equipe faz tudo (não é exclusivo para idosos). E tem também o centro de convivência que a gente quer inaugurar. Já tem um local, estamos organizando agora como vamos montar a estrutura de profissionais. Vai ser assistência social e saúde. É uma área de 7 mil metros quadrados, com 32 consultórios, piscina, pista de caminhada. É muito lindo. Vai ser em Vista de Vitória (loteamento novo).
Como o senhor espera que seja a relação do governo do Estado com a sua administração no segundo mandato? Já tem projetos em mente que dependem desse apoio?
Com certeza! Já até conversei sobre alguns com o governador (Renato Casagrande). Há projetos que a cidade precisa e que não tem condições de custear. Já tive reuniões com o governador e com o vice, Ricardo Ferraço. O mais caro é o da dragagem do Rio Tanguá, que custa em torno de R$ 300 milhões e resolve o problema de alagamento daquela região toda. Tem outro, que devemos conversar agora em dezembro, janeiro, para fazer a galeria de Flexal, Vila Prudêncio e Porto de Santana. É uma obra muito importante para essa região e já estamos terminando de contratar o dinheiro junto à Caixa. A parceria com o governo do Estado é importantíssima para a cidade.
E a sua relação com a Câmara Municipal? A maioria dos vereadores eleitos está alinhada a sua administração…
Excelente, continua excelente. O meu trabalho é de construção porque a cidade precisa de paz e de desenvolvimento. As pessoas precisam das entregas da prefeitura, a prefeitura precisa melhorar a qualidade de serviços ofertados. E se consegue isso com paz e trabalho; com briga não vai chegar a isso.
O município carece de recursos, como observado nas parcerias com o governo para desenvolvimento de projetos, mas o que fazer para que a cidade tenha receita maior e, consequentemente, realize mais investimentos?
Isso já está acontecendo. Se você pegar o orçamento de 2021 e comparar com o que foi para a câmara para 2025, o orçamento que enviamos é em torno de R$ 1,8 bilhão. São quase três vezes o de 2021. Fizemos um PDM (Plano Diretor Municipal) novo na cidade, acertamos toda a legislação, que era muito arcaica. Cariacica também tem a melhor logística do Espírito Santo. É um dos poucos municípios cortados por duas rodovias e tem uma logística extraordinária, o maior porto seco do país. Nós atraímos mais de 30 mil empresas nesses últimos dois anos gerando emprego em renda e, a partir de janeiro, vamos ter uma arrecadação muito melhor. Vamos poder melhorar o serviço de limpeza, diversos serviços serão melhorados com a nova arrecadação de ICMS. É arrecadação própria.
Quais são os principais desafios que o senhor enxerga para esse próximo mandato?
É fazer mais do que fiz no primeiro e quero fazer porque esse povo merece. Cumprir tudo o que prometi e fazer além.
Então, esse é o legado que o senhor espera deixar em 2028, no fim do mandato?
É uma Cariacica melhor, uma cidade melhor para se viver.
Há alguma possibilidade de o senhor deixar a prefeitura antes dos quatro anos do novo mandato?
Tem, mas pode ser para fazer um monte de coisas. Se for sobre o governo, o meu candidato hoje é Ricardo Ferraço. Se ele não for, eu vou pensar. E o senador é (Renato) Casagrande. Mas tem muita água ainda para correr debaixo da ponte. Isso vai começar a desenrolar mais em junho. Agora, eu estou preocupado em fazer a cidade avançar.