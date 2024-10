Eleições 2024

Câmara de Cariacica mantém perfil de centro-direita; veja gráfico por partido

Levantamento sobre as legendas que garantiram vagas no Legislativo municipal em 2020 e agora, nas Eleições 2024, revela ainda as siglas que avançaram ou perderam cadeiras

2 min de leitura min de leitura

Câmara de Vereadores de Cariacica demonstra estabilidade em comparação às Eleições 2020. (Arte A Gazeta)

A cada quatro anos os partidos têm a chance de movimentar a bancada no Legislativo municipal, ocupando mais ou menos cadeiras conforme o desempenho nas urnas. Ao fazer um recorte da Câmara de Cariacica, para a qual foram eleitos representantes de 10 siglas nas Eleições 2024, o cenário mostra-se de estabilidade em comparação ao pleito anterior.

É o que observa o cientista político Marcos Woortmann, diretor-adjunto do Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS), ao analisar os partidos dos vereadores que ingressaram na Câmara em 2021 e daqueles que estarão na próxima legislatura, de 2025 a 2028.

Embora com a presença de partidos de esquerda e centro-esquerda, o predomínio, sustenta Woortmann, é das siglas de centro e centro-direita. "É a grande tendência dos municípios, com raras exceções", pontua.

A legenda que mais cresceu foi o MDB que, em 2020, não elegeu nenhum vereador e, a partir do ano que vem, terá três. Republicanos e PSD também não tiveram eleitos há quatro anos, mas, na próxima legislatura, cada partido ocupará duas cadeiras. O Podemos passou de um para dois parlamentares, e o PP, de um para três.

Segundo Woortmann, o cenário é mais do que um movimento do momento, mas uma constatação histórica de como têm se organizado os partidos desde a década de 1950. O cientista político diz que particularmente os grupos de centro são aderentes ao poder, independentemente de qual legenda está ocupando essa posição.

Com a Câmara de Cariacica tendo a maioria nesse perfil, e de partidos majoritariamente de apoio à reeleição do prefeito Euclério Sampaio (MDB), a estabilidade é observada tanto na composição quanto é esperada para as relações com o Executivo municipal.

Woortman pontua que, mesmo alguns partidos que naturalmente estariam na oposição, na prática, podem não se posicionar desse modo em votações estratégicas.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta