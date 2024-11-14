Para vigiar e cobrar: 15 promessas de Euclério Sampaio para Cariacica

Reeleito para um novo mandato, o prefeito Euclério Sampaio (MDB) tem muitas metas a alcançar. Além de medidas que não foram implantadas na atual gestão, o emedebista fez novas promessas para executar no período de 2025 a 2028. Entre os projetos que deverá cumprir estão a implantação de um centro de especialidades médicas, 100% de pavimentação das ruas da cidade e até um teleférico em rota turística.
A população de Cariacica tem queixas em saúde, educação e lazer, como foi identificado durante a campanha em levantamento feito por A Gazeta. Euclério se comprometeu a atender demandas em todas essas áreas.
Para que os moradores possam acompanhar e cobrar as promessas feitas pelo prefeito, A Gazeta elencou 15 propostas concretas de Euclério, apresentadas no programa de governo registrado no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e em entrevistas, sabatinas e debates realizados por veículos da Rede Gazeta, além das redes sociais do candidato.
Em 2020, A Gazeta fez o mesmo trabalho de elencar as propostas feitas por Euclério na campanha eleitoral e, quatro anos depois, checou o andamento de cada uma em um “promessômetro”, mostrando o que o emedebista cumpriu, cumpriu parcialmente ou não cumpriu ao longo do primeiro mandato.
Confira abaixo 15 promessas feitas por Euclério nas Eleições 2024:
01
Criação de rotas turísticas e teleférico
Em sabatina realizada por A Gazeta e CBN Vitória em setembro, Euclério Sampaio prometeu criar duas rotas turísticas: uma urbana, outra rural. O prefeito pensa o turismo como uma área estratégica para aumentar a arrecadação do município, que pode ser impactado com a diminuição de receita devido à reforma tributária. No plano de governo registrado junto à Justiça Eleitoral, Euclério cita a implementação de rota pelos parques e reservas naturais, bem como desfrutar da culinária local, baseada na banana, biscoitos, queijos, geleias e doces caseiros; construção de cais público para embarcações de pequeno porte na orla de Cariacica; e revitalização do entorno do Vale do Moxuara, no intuito de viabilizar o teleférico em parcerias com empresas privadas.
02
Escolas em tempo integral
Também na sabatina, o prefeito afirmou que, em 2025, primeiro ano do segundo mandato, Cariacica deve alcançar 50% das escolas em tempo integral. A rede municipal conta com 124 escolas e, atualmente, 15 com jornada ampliada. "Nós queremos bater a meta do Ideb o mais rápido possível, já no ano que vem”, garantiu.
03
Esgoto tratado até 2026
Ainda durante a sabatina de A Gazeta e CBN Vitória, e também em entrevista concedida para a TV Gazeta, Euclério afirmou que Cariacica tem mais de 70% de esgoto tratado e a previsão é chegar em 2026 com 90% a 100% do serviço realizado. Para tanto, conta com a Parceria Público-Privada (PPP) entre o município e a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan). "A prefeitura está fiscalizando e até 2026 vai estar tudo tratado", frisou.
04
100% de pavimentação em dois anos
O prefeito afirmou que o município vai ter 100% das vias pavimentadas até 2026. A promessa foi feita durante entrevista para A Gazeta e CBN Vitória. Segundo ele, 30% das ruas de Cariacica ainda não estão asfaltadas.
05
Concurso para a Guarda Municipal
Em sabatina na TV Gazeta, Euclério Sampaio disse que vai fazer mais concursos para a Guarda Municipal de Cariacica. No plano de governo, a meta é chegar a 100 agentes. Hoje, há 50 e outros 35 estão em processo de seleção.
06
Novos Pronto Atendimentos (PAs)
O prefeito afirmou, em sabatina na TV Gazeta, que vai construir mais três Pronto Atendimentos (PAs) em novos bairros, além de ampliar o horário de funcionamento. "Estamos construindo três unidades novas, em Retiro do Saudoso, Porto de Santana e São Geraldo. Vamos construir, a partir do ano que vem, em Operário, Padre Gabriel e Nova Rosa da Penha, que vai ser um PA e uma unidade básica de saúde. Vamos ver a possibilidade de o PA de Nova Rosa da Penha ser 24h, porque ele não comporta o atendimento 24h, ele mal comporta o horário em que funciona", destacou.
07
Mais ciclovias
No trânsito, Euclério disse na entrevista à TV Gazeta que pretende construir mais ciclovias para ligar toda a cidade. Em entrevista para A Gazeta, o prefeito afirmou que, atualmente, o município conta com aproximadamente 25 km de ciclovia ao longo da Rodovia Leste-Oeste, da Avenida Mário Gurgel (faixa compartilhada com pedestres), e das avenidas Alice Coutinho e Avenida Delegado Federal Geraldo Guimarães (Orla de Cariacica). Acrescentou ainda que, recentemente, havia entregado a pavimentação das ciclovias nas avenidas do Congo e Bernardo Simmer e na Rua da Frincasa.
08
Patrulha rural
Em entrevista para A Gazeta, ao falar sobre segurança pública, além de também abordar o aumento do efetivo da Guarda Municipal, Euclério prometeu criar a gerência de inteligência, ampliar operações com cães, comprar mais equipamentos e instalar mais câmeras de videomonitoramento. E, levando em consideração que mais de metade da cidade está na zona rural, disse que também vai criar a patrulha rural.
09
Cerco inteligente
No seu plano de governo, Euclério promete aumentar os pontos de cerco inteligente, equipamento necessário para identificar veículos com restrição de furto e roubo em todo o município, bem como eventuais rotas utilizadas por criminosos através de seus veículos, formando uma muralha eletrônica à disposição das forças de segurança.
10
Escolas cívico-militares
O município de Cariacica tem, hoje, três escolas no modelo cívico-militar. Euclério Sampaio disse para A Gazeta que, no segundo mandato, vai ampliar o número de unidades com esse perfil, porém não indicou a quantidade exata de novas escolas.
11
Parque de Exposições
Em entrevista para A Gazeta sobre lazer no município, o prefeito afirmou que vai construir um parque de exposições em parceria com o governo do Estado. Também vai entregar o complexo esportivo Hugo Viola, em Jardim América, criar uma escola de remo e canoa havaiana e construir um ginásio poliesportivo, além de construir ou reformar praças e campos de futebol.
12
Centro Municipal de Especialidades
No plano de governo, Euclério promete implantar o Centro Municipal de Especialidades para atender à população nas mais diversas áreas médicas, com consultas e procedimentos especializados, abrangendo todos os ciclos de vida: crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e gestantes.
13
Polo Empresarial
No plano de governo, Euclério prometeu desenvolver em parceria com o governo do Estado o primeiro polo empresarial e tecnológico de Cariacica, estabelecendo a governança necessária para disponibilizar terrenos e infraestrutura para instalação de novas empresas.
14
Rede de internet
Também no plano de governo para o mandato de 2025 a 2028, o prefeito afirma que vai implementar uma rede robusta de fibra óptica para garantir acesso à internet de alta velocidade em todas as áreas da cidade, incluindo a zona rural e periferias. Além disso, planeja instalar pontos de wi-fi gratuitos em áreas públicas ainda não contempladas.
15
Consultório móvel em escolas
Para ofertar procedimentos como restaurações, cirurgias dentárias, limpezas e orientações sobre os cuidados com a boca nas escolas, Euclério promete, no plano de governo, adquirir um consultório odontológico móvel.
Para ter acesso a outras promessas feitas por Euclério e por outros candidatos durante a campanha, o leitor pode utilizar o Compare e Vote, ferramenta desenvolvida por A Gazeta durante as Eleições 2024.
Ao entrar na plataforma, basta selecionar um dos municípios, escolher dois candidatos para comparar suas propostas e, por fim, selecionar a área de interesse. São elas: saúde, educação, emprego e habitação, assistência social, infraestrutura, segurança, meio ambiente, cultura e esporte, transporte, turismo, economia e gestão e inovação. As informações que constam na ferramenta foram extraídas dos arquivos entregues pelos próprios candidatos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Veja abaixo: