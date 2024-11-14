Para vigiar e cobrar: 15 promessas de Euclério Sampaio para Cariacica

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Criação de rotas turísticas e teleférico

Em sabatina realizada por A Gazeta e CBN Vitória em setembro , Euclério Sampaio prometeu criar duas rotas turísticas: uma urbana, outra rural. O prefeito pensa o turismo como uma área estratégica para aumentar a arrecadação do município, que pode ser impactado com a diminuição de receita devido à reforma tributária. No plano de governo registrado junto à Justiça Eleitoral, Euclério cita a implementação de rota pelos parques e reservas naturais, bem como desfrutar da culinária local, baseada na banana, biscoitos, queijos, geleias e doces caseiros; construção de cais público para embarcações de pequeno porte na orla de Cariacica; e revitalização do entorno do Vale do Moxuara, no intuito de viabilizar o teleférico em parcerias com empresas privadas.

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Escolas em tempo integral

Também na sabatina, o prefeito afirmou que, em 2025, primeiro ano do segundo mandato, Cariacica deve alcançar 50% das escolas em tempo integral. A rede municipal conta com 124 escolas e, atualmente, 15 com jornada ampliada. "Nós queremos bater a meta do Ideb o mais rápido possível, já no ano que vem”, garantiu.

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Esgoto tratado até 2026

A Gazeta e CBN Vitória, e também em Ainda durante a sabatina de, e também em entrevista concedida para a TV Gazeta , Euclério afirmou que Cariacica tem mais de 70% de esgoto tratado e a previsão é chegar em 2026 com 90% a 100% do serviço realizado. Para tanto, conta com a Parceria Público-Privada (PPP) entre o município e a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan). "A prefeitura está fiscalizando e até 2026 vai estar tudo tratado", frisou.

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100% de pavimentação em dois anos

A Gazeta e CBN Vitória. Segundo ele, 30% das ruas de Cariacica ainda não estão asfaltadas. O prefeito afirmou que o município vai ter 100% das vias pavimentadas até 2026. A promessa foi feita durante entrevista para. Segundo ele, 30% das ruas de Cariacica ainda não estão asfaltadas.

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Concurso para a Guarda Municipal

Em sabatina na TV Gazeta, Euclério Sampaio disse que vai fazer mais concursos para a Guarda Municipal de Cariacica. No plano de governo, a meta é chegar a 100 agentes. Hoje, há 50 e outros 35 estão em processo de seleção.

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Novos Pronto Atendimentos (PAs)

O prefeito afirmou, em sabatina na TV Gazeta, que vai construir mais três Pronto Atendimentos (PAs) em novos bairros, além de ampliar o horário de funcionamento. "Estamos construindo três unidades novas, em Retiro do Saudoso, Porto de Santana e São Geraldo. Vamos construir, a partir do ano que vem, em Operário, Padre Gabriel e Nova Rosa da Penha, que vai ser um PA e uma unidade básica de saúde. Vamos ver a possibilidade de o PA de Nova Rosa da Penha ser 24h, porque ele não comporta o atendimento 24h, ele mal comporta o horário em que funciona", destacou.

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Mais ciclovias

No trânsito, Euclério disse na entrevista à TV Gazeta que pretende construir mais ciclovias para ligar toda a cidade. Em entrevista para A Gazeta, o prefeito afirmou que, atualmente, o município conta com aproximadamente 25 km de ciclovia ao longo da Rodovia Leste-Oeste, da Avenida Mário Gurgel (faixa compartilhada com pedestres), e das avenidas Alice Coutinho e Avenida Delegado Federal Geraldo Guimarães (Orla de Cariacica). Acrescentou ainda que, recentemente, havia entregado a pavimentação das ciclovias nas avenidas do Congo e Bernardo Simmer e na Rua da Frincasa.

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Patrulha rural

A Gazeta, ao falar sobre segurança pública, além de também abordar o aumento do efetivo da Guarda Municipal, Euclério prometeu criar a gerência de inteligência, ampliar operações com cães, comprar mais equipamentos e instalar mais câmeras de videomonitoramento. E, levando em consideração que mais de metade da cidade está na zona rural, disse que também Em entrevista para, ao falar sobre segurança pública, além de também abordar o aumento do efetivo da Guarda Municipal, Euclério prometeu criar a gerência de inteligência, ampliar operações com cães, comprar mais equipamentos e instalar mais câmeras de videomonitoramento. E, levando em consideração que mais de metade da cidade está na zona rural, disse que também vai criar a patrulha rural

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Cerco inteligente

No seu plano de governo, Euclério promete aumentar os pontos de cerco inteligente, equipamento necessário para identificar veículos com restrição de furto e roubo em todo o município, bem como eventuais rotas utilizadas por criminosos através de seus veículos, formando uma muralha eletrônica à disposição das forças de segurança.

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Escolas cívico-militares

O município de Cariacica tem, hoje, três escolas no modelo cívico-militar. Euclério Sampaio disse para A Gazeta que, no segundo mandato, vai ampliar o número de unidades com esse perfil, porém não indicou a quantidade exata de novas escolas.

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Parque de Exposições

Em entrevista para A Gazeta sobre lazer no município, o prefeito afirmou que vai construir um parque de exposições em parceria com o governo do Estado. Também vai entregar o complexo esportivo Hugo Viola, em Jardim América, criar uma escola de remo e canoa havaiana e construir um ginásio poliesportivo, além de construir ou reformar praças e campos de futebol.

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Centro Municipal de Especialidades

No plano de governo, Euclério promete implantar o Centro Municipal de Especialidades para atender à população nas mais diversas áreas médicas, com consultas e procedimentos especializados, abrangendo todos os ciclos de vida: crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e gestantes.

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Polo Empresarial

No plano de governo, Euclério prometeu desenvolver em parceria com o governo do Estado o primeiro polo empresarial e tecnológico de Cariacica, estabelecendo a governança necessária para disponibilizar terrenos e infraestrutura para instalação de novas empresas.

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Rede de internet

Também no plano de governo para o mandato de 2025 a 2028, o prefeito afirma que vai implementar uma rede robusta de fibra óptica para garantir acesso à internet de alta velocidade em todas as áreas da cidade, incluindo a zona rural e periferias. Além disso, planeja instalar pontos de wi-fi gratuitos em áreas públicas ainda não contempladas.

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Consultório móvel em escolas