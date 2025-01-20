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Prefeitura de Vitória

Erick Musso vai ser secretário de Governo de Pazolini

Nomeação vai ser publicada nesta semana. Informalmente, presidente estadual do Republicanos é, há tempos, o articulador político do prefeito da Capital

Públicado em 

20 jan 2025 às 16:31
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Erick Musso, candidato ao senado pelo Republicanos, é entrevistado pela colunista de A Gazeta, Letícia Gonçalves
Erick Musso é ex-deputado estadual e preside o Republicanos no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini
O presidente estadual do Republicanos, Erick Musso, vai assumir, nesta semana, o cargo secretário de Governo da Prefeitura de Vitória. A coluna apurou que a nomeação deve ser publicada no diário oficial na quarta-feira (22).
Na prática, Erick já é o articulador político do prefeito e faz, por exemplo, a interlocução com os vereadores.
À frente da secretaria, ele apenas vai ser oficializado e, claro, receber um salário pela função desempenhada.
Até junho do ano passado, o titular da pasta era Aridelmo Teixeira (Novo), que saiu do cargo para ficar à disposição para ser vice na chapa de Pazolini.
O prefeito disputou a reeleição e saiu-se vitorioso, mas escolheu a empresária Cris Samorini (PP) como companheira de chapa.
A Secretaria de Governo, desde a saída de Aridelmo, é chefiada interinamente por Regis Mattos, que também é secretário de Gestão e Planejamento.
O convite a Erick Musso foi feito há tempos. No dia da posse, em 1º de janeiro, Pazolini confirmou à coluna que havia chamado o correligionário para integrar a gestão.
O prefeito também convidou Cris Samorini e a considerou apta a comandar qualquer secretaria, mas ela ainda não havia respondido à proposta.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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