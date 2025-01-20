Erick Musso vai ser secretário de Governo de Pazolini

Erick Musso é ex-deputado estadual e preside o Republicanos no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini

O presidente estadual do Republicanos, Erick Musso, vai assumir, nesta semana, o cargo secretário de Governo da Prefeitura de Vitória. A coluna apurou que a nomeação deve ser publicada no diário oficial na quarta-feira (22).

Na prática, Erick já é o articulador político do prefeito e faz, por exemplo, a interlocução com os vereadores.

À frente da secretaria, ele apenas vai ser oficializado e, claro, receber um salário pela função desempenhada.

Até junho do ano passado, o titular da pasta era Aridelmo Teixeira (Novo), que saiu do cargo para ficar à disposição para ser vice na chapa de Pazolini.

A Secretaria de Governo, desde a saída de Aridelmo, é chefiada interinamente por Regis Mattos, que também é secretário de Gestão e Planejamento.