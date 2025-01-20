O único deputado do ES que foi à posse de Trump, nos EUA

Messias Donato, nos EUA, celebra a posse de Donald Trump Crédito: Instagram/@messiasdonato

Uma comitiva de deputados federais brasileiros foi a Washington para testemunhar a posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Entre os que estão lá, nesta segunda-feira (20), há um integrante da bancada capixaba: Messias Donato (Republicanos).

O grupo, de cerca de 20 parlamentares, é basicamente composto por bolsonaristas radicais, como Carla Zambelli (PL-SP) e Mario Frias (PL-SP), e liderado por Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Messias Donato foi eleito para o primeiro mandato na Câmara em 2022. Ele já foi vereador de Cariacica e é aliado de primeira hora do prefeito licenciado da cidade, Euclério Sampaio (MDB).

No Instagram, Donato aparece em um vídeo comemorando "o grande dia, o dia da posse do nosso presidente Trump".

"Um homem que defende todos os valores que nós, brasileiros e conservadores espalhados pelos quatro cantos, defendemos".

Entre os valores, ele cita o amor pela pátria e a liberdade religiosa.

“É uma grande honra receber um convite desta magnitude para estar presente na cerimônia de posse do presidente dos Estados Unidos. Somente Deus poderia proporcionar uma oportunidade assim em minha vida. Estou verdadeiramente feliz com esse reconhecimento e é um motivo de orgulho poder representar minha cidade, Cariacica, e os capixabas”, afirmou o parlamentar, em texto publicado em seu site oficial.

De acordo com a página, a viagem é "custeada pelos próprios deputados".

A Câmara dos Deputados está em recesso até o dia 2 de fevereiro.

OS DEPUTADOS BRASILEIROS QUE FORAM AOS EUA CELEBRAR TRUMP: