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Mais 6 vereadores

Câmara de Vitória limita assessores no plenário por falta de espaço

Presidente da Casa também realocou dois setores administrativos na prefeitura enquanto faz obras para reajustar prédio da sede do Legislativo
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

30 jan 2025 às 13:29

Publicado em 30 de Janeiro de 2025 às 13:29

Câmara de Vereadores de Vitória
Câmara de Vereadores de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O presidente da Câmara de Vitória, Anderson Goggi (PP), assinou um decreto na quarta-feira (29) em que limita a quantidade de assessores no plenário, devido à falta de espaço no local. O Legislativo da Capital, que já buscava outro espaço para abrigar a sede, pode enfrentar ainda mais contratempos a partir deste ano, já que o número de vereadores saiu de 15 para 21 na legislatura atual.
No documento, Goggi também transferiu dois departamentos da Câmara para um espaço na prefeitura da Capital.
Conforme descrito no decreto, cada vereador poderá, ao longo das sessões ordinárias, contar com o apoio de um assessor, que deverá ficar em local reservado na galeria, devidamente equipado com o crachá fornecido pela assessoria do cerimonial.
“Aumentou o número de vereadores, terei 21 no plenário, onde cada vereador tinha direito a ter de 1 a 2 assessores, mais a equipe técnica da presidência na galeria. Separamos um espaço para os assessores ficarem ali. Eles podem entrar no plenário quando quiserem, mas voltam para a galeria e ficam acompanhando dali. Só não podemos tumultuar dentro do plenário”, explicou.
Câmara de Vitória limita assessores no plenário por falta de espaço

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Câmara de Vitória limita número de assessores no plenário

Decreto foi publicado na quarta-feira (29)
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O aumento no número de parlamentares levou o presidente a ter de reajustar espaços internos do prédio para acomodar todos os vereadores.
“Não mudei o administrativo da Câmara para a prefeitura, foram dois departamentos que foram transferidos e que estavam alojados em gabinetes. Tive que liberar o gabinete para acolher os vereadores. Outra opção era alugar salas, mas isso iria criar despesa para a Casa. Se eu alugo uma sala, deixo de ter recursos que poderiam ser aplicados na cidade, em creches, unidades de saúde”.
Com a mudança, sete servidores da controladoria e do setor de contratos ficarão temporariamente no prédio da Prefeitura até que os espaços da Câmara sejam reformados e reajustados. Ao todo, o setor administrativo da Casa conta com cerca de 150 funcionários.

Nova sede

A estrutura da Câmara de Vitória tem sido alvo de frequente discussão. Em outubro de 2023, o então presidente da Casa, Leandro Piquet (Republicanos), avisou que buscaria uma nova sede para o Legislativo municipal, diante de problemas estruturais no atual prédio, localizado em Bento Ferreira.
Um edital foi publicado à procura de um imóvel para alugar. A única proposta recebida que atendeu aos critérios estabelecidos foi apresentada referente à área do antigo Aeroporto de Vitória, mas houve um impasse no valor negociado para o aluguel. 
Já na atual legislatura, há um debate acontecendo para mudar a sede de local. Como informado pela colunista de A Gazeta Letícia Gonçalves, a proposta de Goggi é levar os vereadores para o Centro de Vitória.
“Tem um debate que estamos iniciando de mudar a sede de local. Uma reforma por si só não resolve o nosso problema. O nosso prédio é tombado e não tem acessibilidade. Não consigo quebrar uma parede para fazer uma saída de emergência. Essa discussão requer orçamento e discussão com a cidade, mas nosso desejo é levar para o Centro de Vitória”, contou nesta quinta-feira (30).

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