Presidente da Câmara de Vitória tem alta após ser internado com infecção

Presidente da Câmara de Vitória, Anderson Goggi (PP) Crédito: Reprodução redes sociais

Na tarde de segunda-feira (27), Goggi publicou um vídeo no qual afirmava que estava no hospital há mais de uma semana e que continuaria hospitalizado tomando medicação, por orientação médica.

Ele se afastou das atividades na Câmara de Vitória no dia 17 de janeiro para realizar um procedimento médico. Devido a essa internação, acabou contraindo uma infecção em uma das mãos. O parlamentar procurou o serviço médico e foi alertado sobre a gravidade da situação, sendo novamente hospitalizado.