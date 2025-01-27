Internado com infecção, vereador de Vitória não tem previsão de alta

Presidente da Câmara de Vitória, Anderson Goggi (PP) Crédito: Reprodução redes sociais

Internado com uma infecção na mão, o presidente da Câmara de Vitória , Anderson Goggi (PP), não tem previsão de alta. Na tarde desta segunda-feira (27), o parlamentar publicou um vídeo nas redes sociais no qual afirma que está no hospital há mais de uma semana e vai continuar hospitalizado tomando medicação, por orientação médica.

Anderson Goggi se afastou das atividades na Câmara de Vitória no dia 17 de janeiro para realizar um procedimento médico. Devido a essa internação, acabou contraindo uma infecção em uma das mãos. O parlamentar procurou o serviço médico e foi alertado sobre a gravidade da situação, sendo novamente hospitalizado.

A previsão era que Goggi ficasse afastado das atividades na Casa de Leis até quarta-feira (22), mas ele seguirá no hospital. A Câmara de Vitória retornará de recesso na próxima segunda-feira (3).

Por meio de nota, a Câmara de Vitória informou que Anderson Goggi continua desempenhando suas funções de forma remota, com o suporte de sua equipe. "O sistema adotado permite que as deliberações, decisões e o acompanhamento das atividades administrativas sejam realizados sem prejuízo ao funcionamento regular da instituição", diz o texto.