Motoristas de Cariacica e Vila Velha enfrentam trânsito intenso para acessar Centro de Vitória

Motoristas que seguem de Cariacica e Vila Velha para Vitória enfrentam congestionamento na manhã desta quarta-feira (4). A retenção começa na região de Jardim América, em Cariacica, e na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, seguindo até o Centro da Capital.





Segundo a Guarda Municipal, um motociclista colidiu com um carro na região do Centro de Vitória. O condutor da moto precisou ser levado ao hospital. Uma equipe esteve na região para orientar os motoristas e a retirada dos veículos.