Quem é Abdul El-Sayed, primeiro muçulmano eleito senador nos EUA

Republicanos também acusaram El-Sayed de ter ligações com a Irmandade Muçulmana, a maior e mais antiga organização islamista do Egito, que chegou brevemente ao poder no país africano após o levante da Primavera Árabe de 2011. Embora negue qualquer ligação com o grupo, seus adversários apontaram que ele assinou uma carta aberta em 2012 que pedia ao então presidente islamista Mohamed Morsi que "purgasse a mídia e a polícia o mais rápido possível".