O cidadão não quer saber quanto o governo gastou. Quer saber o que recebeu

São conquistas relevantes. A organização das finanças públicas amplia a capacidade de investimento, reduz vulnerabilidades e proporciona previsibilidade à administração. Entretanto, a solidez fiscal, embora indispensável, não encerra a discussão sobre a qualidade da gestão pública. Ao contrário, cria condições para uma nova etapa de aprimoramento. O desafio é avançar da capacidade de gastar para a capacidade de gerar resultados.





Na economia, produtividade significa obter mais resultados com os recursos disponíveis. No setor público, isso não deve ser confundido com simplesmente reduzir despesas, cortar servidores ou diminuir serviços. Significa melhorar processos, eliminar desperdícios, utilizar informações qualificadas e direcionar recursos para iniciativas com maior retorno econômico e social.





Uma agenda estadual de produtividade do setor público poderia ser estruturada em três frentes complementares. A primeira seria fortalecer a avaliação sistemática das políticas públicas. Todo programa relevante deveria possuir objetivos claramente definidos, indicadores de desempenho e mecanismos periódicos de avaliação. Na saúde, por exemplo, não basta acompanhar a quantidade de consultas realizadas. É necessário verificar se a política contribuiu para reduzir internações evitáveis e melhorar as condições de saúde da população. Na educação, interessa compreender não apenas quantas escolas foram construídas, mas como evoluíram a aprendizagem e a permanência dos estudantes.





A segunda frente seria aprofundar a revisão da qualidade do gasto. O orçamento público tende a reproduzir compromissos e estruturas de anos anteriores. Entretanto, necessidades sociais mudam, tecnologias evoluem e programas podem perder efetividade. Avaliar periodicamente custos, benefícios e alternativas de execução permitiria identificar oportunidades de realocação de recursos, preservando direitos e obrigações legais. O objetivo não seria necessariamente gastar menos, mas gastar melhor. Recursos economizados com processos ineficientes poderiam financiar a ampliação de serviços prioritários, sem exigir aumento proporcional da arrecadação.





A terceira frente envolveria a integração das políticas públicas. Problemas econômicos e sociais raramente respeitam as divisões administrativas das secretarias. Melhorar a empregabilidade dos jovens, por exemplo, depende da qualidade da educação, da formação profissional, da mobilidade urbana e da articulação com o setor produtivo. Quando essas ações são planejadas isoladamente, parte do potencial de cada investimento pode ser perdida.