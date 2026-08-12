Produtividade também se constrói nos Estados: o que o ES pode fazer

Quando se discute por que a economia brasileira cresce pouco, rapidamente chegamos a uma longa lista de problemas nacionais: sistema tributário complexo, baixa qualidade da educação, insegurança jurídica, infraestrutura insuficiente, burocracia e dificuldade para realizar reformas estruturais. Grande parte dessas questões realmente depende de decisões tomadas em Brasília. Mas isso não significa que estados precisem esperar.





Produtividade, em termos simples, significa produzir mais valor utilizando os recursos disponíveis. E existe um conjunto relevante de decisões capazes de aumentar a produtividade de uma economia que está ao alcance dos governos estaduais.





Esse debate é especialmente importante para o Espírito Santo. O Estado construiu, nas últimas décadas, uma situação fiscal relativamente sólida, desenvolveu instrumentos de planejamento de longo prazo e possui uma economia fortemente conectada ao comércio exterior. O próximo passo precisa ser transformar essas vantagens institucionais em ganhos permanentes de produtividade.





Uma primeira frente está na redução do custo de fazer negócios. Cada licença que demora desnecessariamente, cada procedimento redundante e cada exigência administrativa que poderia ser digitalizada representam horas de trabalho e recursos que deixam de ser utilizados na atividade produtiva. Simplificação regulatória não significa eliminar controles. Significa fazer o Estado funcionar com menos tempo, menos incerteza e maior previsibilidade.