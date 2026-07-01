Cooperativismo e o próximo ciclo de desenvolvimento do Espírito Santo

O café ilustra perfeitamente essa transformação. O Espírito Santo já ocupa posição de destaque na produção de conilon e arábica, mas pode ampliar significativamente sua participação em atividades como torrefação, cafés especiais, cápsulas, certificações de origem, marcas próprias e exportação de produtos premium. O mesmo raciocínio vale para o leite, por meio da produção de queijos especiais e derivados de maior valor agregado; para a fruticultura, com polpas, geleias, frutas desidratadas e bebidas; e para a pimenta-do-reino, por meio de produtos gourmet, blends e embalagens voltadas aos mercados internacionais.





Essa integração vertical das cadeias produtivas representa uma das principais oportunidades para aumentar a renda gerada dentro do próprio Estado. Entretanto, a industrialização não ocorre isoladamente. Ela depende de infraestrutura, acesso a mercados e eficiência logística. Nesse aspecto, o Espírito Santo possui vantagens competitivas relevantes. Sua posição geográfica estratégica, associada à expansão do sistema portuário, aos investimentos em corredores logísticos e à tradição no comércio exterior, oferece condições para que o Estado deixe de ser apenas um corredor de exportação de matérias-primas e se consolide como uma plataforma de distribuição de produtos industrializados de maior valor agregado. A logística deve ser compreendida não apenas como um mecanismo para transportar mercadorias, mas como um elemento capaz de integrar cadeias produtivas, atrair investimentos e ampliar a competitividade das empresas instaladas no Estado.





Há ainda uma dimensão frequentemente negligenciada nessa discussão: o turismo. A agregação de valor também ocorre por meio das experiências. O fortalecimento das cadeias do café, dos produtos artesanais, da gastronomia, do agroturismo e das indicações geográficas cria oportunidades que vão muito além da atividade agrícola. Uma fazenda de café pode produzir grãos de alta qualidade, mas também pode oferecer experiências turísticas, cursos, degustações e eventos. Uma agroindústria pode comercializar alimentos e, simultaneamente, fortalecer a identidade regional e movimentar hotéis, restaurantes, comércio e serviços. O turismo deixa de ser um setor isolado para tornar-se uma extensão natural de cadeias produtivas mais sofisticadas.