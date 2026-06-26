Cooperativa de laticínios investe em pesquisa e mapeia tendências de consumo

Em um mercado
cada vez mais competitivo, permanecer relevante por décadas exige capacidade de
adaptação. É justamente essa busca constante por evolução que orienta os passos
da Selita, cooperativa que há mais de 87 anos faz parte da rotina dos capixabas
e que prepara novidades para os consumidores, incluindo a reformulação de suas
embalagens e o desenvolvimento de novos produtos.
As iniciativas
refletem uma estratégia baseada na observação das transformações do mercado e
dos hábitos de consumo. Por meio de pesquisas e da escuta permanente de seus
clientes, a cooperativa busca identificar tendências e oportunidades capazes de
fortalecer ainda mais sua conexão com o público.
“A principal
virtude da Selita nessa jornada de mais de 87 anos é manter a qualidade dos
nossos produtos e ter a capacidade de estar sempre se reinventando, procurando
oferecer alimentos saudáveis, saborosos e confiáveis, que atendam aos desejos e
necessidades dos consumidores”, afirma o presidente da cooperativa, Leonardo
Cunha Monteiro.
A atenção às
demandas do mercado também está diretamente ligada ao processo de inovação da
empresa. Além de acompanhar tendências do setor, a Selita mantém uma área
dedicada à Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), responsável por estudar e
criar produtos que possam atender às novas expectativas dos consumidores. Entre
as novidades previstas para os próximos meses está a reformulação das
embalagens da marca, além de novos produtos que ainda estão em fase de testes.
Compromisso com a qualidade
Ao mesmo
tempo, a cooperativa preserva um dos pilares que marcaram sua trajetória: o
compromisso com a qualidade. Todo o leite fornecido pelos cooperados segue
rigorosamente as normas do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e passa
por análises frequentes em laboratório para garantir segurança, confiabilidade
e excelência nos produtos.
A presença da
marca também vai além dos pontos de venda. Eventos, feiras, campanhas
publicitárias e ações de marketing fazem parte da estratégia da cooperativa.
“Uma das ações
fundamentais para o sucesso da marca em todos os anos é o trabalho que nossa
área de marketing tem feito, conseguindo entender as demandas dos consumidores
e passar isso em sua comunicação”, destaca Leonardo.
O resultado
desse trabalho é percebido pelo próprio mercado. Na 34ª edição do Recall de
Marcas A Gazeta, a Selita conquistou o primeiro lugar na categoria “Leite,
Manteiga, Queijo e Derivados”, reconhecimento que reforça a conexão construída
com gerações de consumidores ao longo de sua história.
Produção
A capacidade
de inovar também encontra suporte na estrutura produtiva da cooperativa. Em
Cachoeiro de Itapemirim, a Selita está instalada em um complexo industrial de
43 mil metros quadrados equipado com tecnologia de ponta, incluindo sistemas
automatizados e robôs na área de empilhamento.
A unidade
trouxe ganhos de agilidade e eficiência à produção, ampliando a capacidade de
desenvolvimento de novos produtos e fortalecendo a estratégia de crescimento da
cooperativa. Atualmente, parte desses projetos está em fase de pesquisa e
desenvolvimento e deve resultar em novidades para o mercado nos próximos meses.
Com mais de 1,2 mil cooperados e cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos abertos no Espírito Santo, a cooperativa segue investindo em inovação, tecnologia e relacionamento para acompanhar as transformações do mercado. “Quem sobrevive não é o maior, nem o menor, mas aquele que consegue transformar mais rápido as informações em soluções para o mercado”, resume Leonardo.
Selita