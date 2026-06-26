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Cooperativa de laticínios investe em pesquisa e mapeia tendências de consumo

Com foco em inovação, proximidade com o cliente e investimentos contínuos em qualidade, Selita prepara novidades para o mercado

Publicado em 26 de Junho de 2026 às 14:15

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

26 jun 2026 às 14:15
A Selita está instalada em um complexo industrial de 43 mil metros quadrados, equipado com tecnologia de ponta
A Selita está instalada em um complexo industrial de 43 mil metros quadrados, equipado com tecnologia de ponta Créditos: Divulgação/Selita

Em um mercado cada vez mais competitivo, permanecer relevante por décadas exige capacidade de adaptação. É justamente essa busca constante por evolução que orienta os passos da Selita, cooperativa que há mais de 87 anos faz parte da rotina dos capixabas e que prepara novidades para os consumidores, incluindo a reformulação de suas embalagens e o desenvolvimento de novos produtos.

As iniciativas refletem uma estratégia baseada na observação das transformações do mercado e dos hábitos de consumo. Por meio de pesquisas e da escuta permanente de seus clientes, a cooperativa busca identificar tendências e oportunidades capazes de fortalecer ainda mais sua conexão com o público.

“A principal virtude da Selita nessa jornada de mais de 87 anos é manter a qualidade dos nossos produtos e ter a capacidade de estar sempre se reinventando, procurando oferecer alimentos saudáveis, saborosos e confiáveis, que atendam aos desejos e necessidades dos consumidores”, afirma o presidente da cooperativa, Leonardo Cunha Monteiro.

Para os próximos anos, Selita prevê a reformulação das embalagens da marca Créditos: Divulgação/Selita

A atenção às demandas do mercado também está diretamente ligada ao processo de inovação da empresa. Além de acompanhar tendências do setor, a Selita mantém uma área dedicada à Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), responsável por estudar e criar produtos que possam atender às novas expectativas dos consumidores. Entre as novidades previstas para os próximos meses está a reformulação das embalagens da marca, além de novos produtos que ainda estão em fase de testes.

Compromisso com a qualidade

Ao mesmo tempo, a cooperativa preserva um dos pilares que marcaram sua trajetória: o compromisso com a qualidade. Todo o leite fornecido pelos cooperados segue rigorosamente as normas do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e passa por análises frequentes em laboratório para garantir segurança, confiabilidade e excelência nos produtos.

A presença da marca também vai além dos pontos de venda. Eventos, feiras, campanhas publicitárias e ações de marketing fazem parte da estratégia da cooperativa.

“Uma das ações fundamentais para o sucesso da marca em todos os anos é o trabalho que nossa área de marketing tem feito, conseguindo entender as demandas dos consumidores e passar isso em sua comunicação”, destaca Leonardo.

O resultado desse trabalho é percebido pelo próprio mercado. Na 34ª edição do Recall de Marcas A Gazeta, a Selita conquistou o primeiro lugar na categoria “Leite, Manteiga, Queijo e Derivados”, reconhecimento que reforça a conexão construída com gerações de consumidores ao longo de sua história.

Produção

A capacidade de inovar também encontra suporte na estrutura produtiva da cooperativa. Em Cachoeiro de Itapemirim, a Selita está instalada em um complexo industrial de 43 mil metros quadrados equipado com tecnologia de ponta, incluindo sistemas automatizados e robôs na área de empilhamento.

A unidade trouxe ganhos de agilidade e eficiência à produção, ampliando a capacidade de desenvolvimento de novos produtos e fortalecendo a estratégia de crescimento da cooperativa. Atualmente, parte desses projetos está em fase de pesquisa e desenvolvimento e deve resultar em novidades para o mercado nos próximos meses.

Com mais de 1,2 mil cooperados e cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos abertos no Espírito Santo, a cooperativa segue investindo em inovação, tecnologia e relacionamento para acompanhar as transformações do mercado. “Quem sobrevive não é o maior, nem o menor, mas aquele que consegue transformar mais rápido as informações em soluções para o mercado”, resume Leonardo.

Selita

Site:  https://selita.coop.br/

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