Cooperativa de laticínios investe em pesquisa e mapeia tendências de consumo

A atenção às demandas do mercado também está diretamente ligada ao processo de inovação da empresa. Além de acompanhar tendências do setor, a Selita mantém uma área dedicada à Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), responsável por estudar e criar produtos que possam atender às novas expectativas dos consumidores. Entre as novidades previstas para os próximos meses está a reformulação das embalagens da marca, além de novos produtos que ainda estão em fase de testes.