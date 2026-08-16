Crise de Ceuta: o dilema do que fazer com as crianças que chegaram sozinhas e que a Espanha não sabe a quem devolver

Aconteceu poucas horas depois da entrada de dezenas de milhares de pessoas do Marrocos em Ceuta, cidade espanhola no norte da África: enquanto agentes e militares espanhóis se esforçavam para conduzir a multidão de estrangeiros até a fronteira para que retornassem ao lado marroquino, uma criança se agarrou ao pescoço de um dos agentes uniformizados e suplicou, entre lágrimas, que a deixasse ficar.