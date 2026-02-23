Nater Coop coloca para rodar investimento de R$ 20 milhões

Sacas de café brasileiro prontas para serem exportadas pelo Espírito Santo. Crédito: Abdo Filho

Vislumbrando mais uma boa safra de café conilon, a Nater Coop vai colocar para rodar o investimento de R$ 20 milhões feito no centro de distribuição que a cooperativa tem em Ibiraçu. Foram R$ 6 milhões em maquinário, o que vai melhorar consideravelmente a produtividade. Outros R$ 14 milhões foram em expansão e melhorias da estrutura, que tem uma capacidade estática de 200 mil sacas de café.

O forte aumento da produção de conilon, no Espírito Santo, nos últimos anos, obrigou armazenadores e distribuidores a fazerem ampliações em sequência. A Nater Coop nem está esperando crescimento na safra de 2026, mas isso está longe de ser uma colheita ruim. "Estamos esperando até um volume menor, mas isso já é muita coisa. A gente vem de um crescimento muito forte nos últimos anos. O café está vindo em grande volume e os preços estão bem elevados, isso fez com que os investimentos na expansão dos parques de armazenagem precisassem vir em grande volume. Fizemos isso e estamos preparados", explicou Marcelino Bellardt, CEO da Nater Coop.

Além do centro de distribuição de Ibiraçu, que é a principal estrutura de movimento, a cooperativa trabalha na implantação de silos pelo interior. Em Nova Venécia, foram construídos seis para armazenar café a granel, com capacidade para 11 mil sacas cada um. "A ideia é dar cada vez mais força para Ibiraçu, que está perto dos portos, principalmente de Aracruz, e, na medida em que for precisando, faremos mais silos pelo Estado", finalizou Bellardt.

A Gazeta integra o Saiba mais